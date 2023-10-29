Елена Чайковская: «У нас очень серьезная конкуренция в мужском одиночном катании, большая обойма»

Теги Елена Чайковская сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Елена Чайковская заявила о серьезной конкуренции в мужском фигурном катании.

 

Сегодня на этапе Гран-при России в Красноянске победил Дмитрий Алиев (260,07 балла), вторым стал Александр Самарин (256,99), третьим – Петр Гуменник (242,77).

«Из мальчиков мне понравились все три первых места. У нас очень серьезная конкуренция в мужском одиночном катании, большая обойма.

На первом серьезном этапе ребята заявили о себе во весь голос. Молодец Алиев, который великолепно исполнил короткую. Молодец Гуменник, который потрясающе справился с произвольной и поднялся в тройку.

Ну и, конечно, молодец наш Саша Самарин, который и в короткой, и в произвольной был достоин и занял второе место.

Соревнования были очень интересными. Возвращаемся в Москву в хорошем расположении духа. Ждем следующих этапов», – сказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская.

1 комментарий

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Девушка Безимени
холостых
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