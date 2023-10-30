Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»

Фигуристка Полина Усова поздравила Валерия Ангелопола с днем рождения.

Сегодня победителю финала Гран-при России в танцах на льду исполнилось 20 лет.

«Любимый мой, с твоим юбилеем! Оставайся таким же честным, искренним и добрым! И, самое главное, сияй.

Остальное скажу лично. Я очень сильно люблю тебя! Спасибо, что ты есть у меня! Моя поддержка и опора!

Я верю в тебя, и через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что! С днем рождения», – написала Усова в инстаграме.

Усова выступает в танцах на льду с Михаилом Антоновым, в прошлом сезоне они стали седьмыми в финале Гран-при страны.

Валерий Ангелопол: «Со мной остались только те, кого я люблю»