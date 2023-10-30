Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»
Фигуристка Полина Усова поздравила Валерия Ангелопола с днем рождения.
Сегодня победителю финала Гран-при России в танцах на льду исполнилось 20 лет.
«Любимый мой, с твоим юбилеем! Оставайся таким же честным, искренним и добрым! И, самое главное, сияй.
Остальное скажу лично. Я очень сильно люблю тебя! Спасибо, что ты есть у меня! Моя поддержка и опора!
Я верю в тебя, и через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что! С днем рождения», – написала Усова в инстаграме.
Усова выступает в танцах на льду с Михаилом Антоновым, в прошлом сезоне они стали седьмыми в финале Гран-при страны.
Валерий Ангелопол: «Со мной остались только те, кого я люблю»
Когда как не в 20 лет быть наивными и вот это Will you still love me when I’m no longer young and beautiful всё?))
Пусть ребята наслаждаются этим чувством и выражают его так, как им комфортно) Здорово, что им хорошо сейчас в моменте, и какая разница, что там завтра)
Эх, даже прониклась как-то)
Ей же в первую очередь и достанется.
Валеру с днём рождения, он сам строит свою жизнь, и сам несёт ответственность.
Вы правы, не надо злословить в такой день.
Не хватает Вашей пары с Васей!
А мы, уж так и быть, позволяем себя любить.) Шутка.)