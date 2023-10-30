Усова поздравила Ангелопола с 20-летием: «Оставайся таким же честным, искренним и добрым. Через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что»

Теги сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Полина Усова Фигурное катание

Фигуристка Полина Усова поздравила Валерия Ангелопола с днем рождения.

Сегодня победителю финала Гран-при России в танцах на льду исполнилось 20 лет.

«Любимый мой, с твоим юбилеем! Оставайся таким же честным, искренним и добрым! И, самое главное, сияй.

Остальное скажу лично. Я очень сильно люблю тебя! Спасибо, что ты есть у меня! Моя поддержка и опора!

Я верю в тебя, и через все трудности мы пройдем вместе, несмотря ни на что! С днем рождения», – написала Усова в инстаграме.

Усова выступает в танцах на льду с Михаилом Антоновым, в прошлом сезоне они стали седьмыми в финале Гран-при страны.

Валерий Ангелопол: «Со мной остались только те, кого я люблю»

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38 комментариев

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Elenstvo
Как это мило, что она верит, что все трудности будет с ним проходить, что любовь навсегда) Ох, молодёжжжь
+42
-2
+40
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Mion
Ответ Elenstvo
Как это мило, что она верит, что все трудности будет с ним проходить, что любовь навсегда) Ох, молодёжжжь
Саша собиралась быть с Марком навсегда, а через месяц они расстались) эх, 20 лет - пора надежд))
+28
-3
+25
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B.Jones
Прям декабристка.😂
+25
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Леди Брэкнелл
Влюбленная молодежь прекрасна, а типа умным взрослым обязательно надо гадость написать, без их дебильных замечаний ребята не разберутся, ага.
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Mion
Все понятно. Валера просто скорпион 😁😁
+16
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akschweyan
Блин, ну мило же)
Когда как не в 20 лет быть наивными и вот это Will you still love me when I’m no longer young and beautiful всё?))
Пусть ребята наслаждаются этим чувством и выражают его так, как им комфортно) Здорово, что им хорошо сейчас в моменте, и какая разница, что там завтра)
Эх, даже прониклась как-то)
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Лека-Лека
Лучше не надо, чтобы он таким же оставался.
Ей же в первую очередь и достанется.
+23
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Назар Игорь
Всего-то поздравление с днëм рождения, а сколько злобы в комментариях.
+16
-5
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Товарищ Майор.
Будь весёлым, добрым, смелым. Драться надо, так дерись
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Katt Lady
У них видимо любовь. То есть у нее. Валера любит себя. Что ж, пусть пробуют, молодость все-таки
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Olga.t
Ответ Назар Игорь
Всего-то поздравление с днëм рождения, а сколько злобы в комментариях.
Люди вспомнили наверное свой опыт, не всегда счастливый...
Валеру с днём рождения, он сам строит свою жизнь, и сам несёт ответственность.
Вы правы, не надо злословить в такой день.
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Назар Игорь
Ответ Olga.t
Люди вспомнили наверное свой опыт, не всегда счастливый... Валеру с днём рождения, он сам строит свою жизнь, и сам несёт ответственность. Вы правы, не надо злословить в такой день.
И не надо брать пример с Бестемьяновой и Тарасовой, это с их подачи стали обливать Валерия грязью.
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На Пекин
Да будет так!
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Vendetta4111323
Прочитала заголовок и долго соображала, причем тут Майя Усова😂
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Флер де Лис
Валеру с Днюхой!
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Анаис_Анаис
Прочитав заголовок, в первую очередь про Майю Усову подумала. Вот что значит возраст)
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Mion
Ответ IrinaKin
через полтора года расстались
У нее было интервью Утяшевой где-то в июле, где она сказала, что надеется, что у нее будет один любимый на всю жизнь. А в августе пошли слухи о расставании. Я об этом
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Дружба11
Валерий,с Днем Рождения, Вдохновения и Позитива!
Не хватает Вашей пары с Васей!
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MARG-la
Ответ B.Jones
Прям декабристка.😂
Я бы на месте ее родителей очень сильно обеспокоилась подобным… союзом. Впрочем , возможно, они ооочень обеспеченные.
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fewral
В паре всегда кто-то один любит. Чаще, девушка.
А мы, уж так и быть, позволяем себя любить.) Шутка.)
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alexnew
Удачи.
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MARG-la
Ответ Лека-Лека
Лучше не надо, чтобы он таким же оставался. Ей же в первую очередь и достанется.
Вот это точно. Но она по молодости этого пока ещё не понимает. Но у неё все впереди.
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Maturmalai
А в чем смысл поздравления через инстаграм человека, которого можно поздравить лично?
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IrinaKin
Ответ Mion
Саша собиралась быть с Марком навсегда, а через месяц они расстались) эх, 20 лет - пора надежд))
через полтора года расстались
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IrinaKin
Ответ 22somebody22
Она никогда такого не говорила.Это плод ваших фанатских фантазий.
я смотрела эту передачу, Саша примерно так и сказала
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