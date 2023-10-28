Валерий Ангелопол: «Со мной остались только те, кого я люблю»
Победитель финала Гран-при в танцах на льду Валерий Ангелопол высказался о своих близких.
«Со мной остались только те, кого я люблю», – написал он в инстаграме и опубликовал несколько фото, в том числе с фигуристкой Полиной Усовой.
В августе распался танцевальный дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской. Позже появилась информация, что спортсмен начал тренировки в академии Евгения Плющенко.
Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской
Пой, как будто тебя никто не слышит.
Люби так, как будто тебя никогда не предавали,
И живи так, чтобы все чехлы за чужой счет.
"Больно-сказало сердце. Забудешь-утешило время. Иногда буду возвращаться-тихо шепчет память"
"Любовь подкрадывается на цыпочках, а уходит громко захлопнув дверь"
"Я не ищу вторую половину, я целый"
"Запомни мое имя, ты будешь кричать его во сне"
🤣🤣🤣
Могу еще на несколько постов накидать, обращайтесь))