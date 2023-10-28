Победитель финала Гран-при в танцах на льду Валерий Ангелопол высказался о своих близких.

«Со мной остались только те, кого я люблю», – написал он в инстаграме и опубликовал несколько фото, в том числе с фигуристкой Полиной Усовой.

В августе распался танцевальный дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской. Позже появилась информация, что спортсмен начал тренировки в академии Евгения Плющенко.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской