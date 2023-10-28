Валерий Ангелопол: «Со мной остались только те, кого я люблю»

Теги сборная России танцы на льду фото Валерий Ангелопол Полина Усова Фигурное катание

Победитель финала Гран-при в танцах на льду Валерий Ангелопол высказался о своих близких.

«Со мной остались только те, кого я люблю», – написал он в инстаграме и опубликовал несколько фото, в том числе с фигуристкой Полиной Усовой.

В августе распался танцевальный дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской. Позже появилась информация, что спортсмен начал тренировки в академии Евгения Плющенко.

Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской

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38 комментариев

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Мэй Касахара
«Со мной остались только те, кого я люблю» - сказал Ангелопол и выложил селфи в зеркале 😁
+41
-2
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elmih
Плющенко и Рудковская?
+38
-6
+32
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Ирина2001
Он похоже ничего и не понял
+26
-7
+19
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Екатерина Ивановская
Боже мой, да всем насрать!
+26
-8
+18
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Mal Swansky
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит.
Пой, как будто тебя никто не слышит.
Люби так, как будто тебя никогда не предавали,
И живи так, чтобы все чехлы за чужой счет.
+15
-1
+14
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Валера, вот еще:
"Больно-сказало сердце. Забудешь-утешило время. Иногда буду возвращаться-тихо шепчет память"
"Любовь подкрадывается на цыпочках, а уходит громко захлопнув дверь"
"Я не ищу вторую половину, я целый"
"Запомни мое имя, ты будешь кричать его во сне"
🤣🤣🤣
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garovatat
Валериан такой Валериан)) к чему опять этот пафос неуместный?? Ситуация не соответствует. У тебя что, случилась беда, трагедия, в которой твои друзья/окружение прошли проверку истинного отношения в тяжелой жизненной ситуации? Нет, ты сам наломал дров, навалил крипоты и кринжухи, разрушил все, отвратил от себя нормальных людей. И в итоге прибился к весьма одиозным персонам, которых теперь видимо должен сильно возлюбить и начать прославлять по условию контракта. Ну что же, здорово что этот любитель контрактов попал в самую подходящую ему среду))) Удачи со "своими людьми"!
+17
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Lanna
«Я никого никогда не держу… Потому что тот, кто любит — все равно останется, а тот, кто не любит — все равно уйдет»

Могу еще на несколько постов накидать, обращайтесь))
+14
-2
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Док Аксель
Но себя Валера любит больше всего на свете. И идёт дорогой одинокого волка...
+13
-2
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garovatat
Ответ Мэй Касахара
«Со мной остались только те, кого я люблю» - сказал Ангелопол и выложил селфи в зеркале 😁
🤣🤣🤣
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garovatat
#моилюди, да, Валериан?)) Смешной какой парень. Щас там его эти люди контрактами накормят досыта))
+11
-1
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Olya Ru
Драма квин
+12
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Лутц-Ритт
Какой же Валера все-таки Drama Queen)
+6
0
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Екатерина Ивановская
Ответ missis-Zima
если так про Мишеньку,вам понравится?
Вот когда Мишенька поступит как собака последняя, тогда и подумаем.
+11
-5
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Лутц-Ритт
Ответ Мэй Касахара
«Со мной остались только те, кого я люблю» - сказал Ангелопол и выложил селфи в зеркале 😁
Причём первым номером)
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Ирина2001
Ответ elmih
Плющенко и Рудковская?
он еще их договоров не ощутил на практике
+7
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Anfitan
пошла стадия - Принятие))))
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MARG-la
Ангелопол неисправим. Даже после всего случившегося , он остался верен себе. Ничего у него в ФК не получится- характер и настрой не тот. Надо в блогеры идти. Там ему самое место, к сожалению. А ведь отличный фигурист. Но...голова совсем дурная досталась. И это уже не исправить .
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Ритт
Нет, Валера не исправим!!! Было жалко его, когда начали уж слишком сильно хейтить. Но похоже он так ничего и не понял и выводов не сделал!
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garovatat
Ответ elmih
Плющенко и Рудковская?
Обои))) скоро начнет прославлять)))
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MARG-la
Ответ Ирина2001
Он похоже ничего и не понял
Воообще , если последить за его соцсетями , рассчитывать на то, что он реально изменится , было крайне сложно. Сродни чуду. Чуда не произошло.
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Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Наколочки не вызывают симпатии.
+1
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Мэй Касахара
Ответ elmih
Плющенко и Рудковская?
И контракты)
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MARG-la
Ответ Док Аксель
Но себя Валера любит больше всего на свете. И идёт дорогой одинокого волка...
Танцы - парный вид спорта. Ошибся ты , Валерий , очень здорово ошибся. Впрочем , закономерно ошибся. И чудес от него больше не жду.
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MyCA
с 1 фото полностью согласен
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