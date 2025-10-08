Видео
Китайское ТВ показало тренировки Суй и Ханя в преддверии Гран-при

Китайское ТВ показало тренировки Суй Вэньцзинь и Хань Цуна в преддверии Гран-при.

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в парном катании планируют вернуться в спорт после трехлетнего перерыва. Они заявлены на этапы Гран-при в Китае (24-26 октября) и Японии (7-9 ноября).

Китайский канал CGTN показал, как пара готовится к этапам.

«Легендарные Суй и Хань возвращаются! Посмотрите на последнюю тренировку олимпийских чемпионов!

Китайская пара вернется к соревнованиям в серии Гран-при сезона-2025/26 (Cup of China и NHK Trophy). Путь к Милану-2026 начинается!» – говорится в посте CGTN.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: CGTN Sports Scene
