Ирина Роднина: «Спорт – это мирное действие, хотя политики в нем стало сейчас больше, чем в других сферах»

Теги Ирина Роднина Политика Фигурное катание

Ирина Роднина считает, что политики в спорте стало больше, чем в других сферах.

«Спорт – это мирное действие, хотя политики в нем стало сейчас больше, чем в других сферах. Сейчас наши спортсмены практически нигде не участвуют на международных соревнованиях.

Но наше отстранение основывается исключительно на политических причинах, так как наши спортсмены не нарушали никаких правил.

Сейчас у нас в стране много своих соревнований, так что мы дальше будем жить и развиваться», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

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1 комментарий

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Железная Леди
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Никто наших спортсменов не отстранял. Соревнуйтесь, только именно как мирные люди. разве не так?
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