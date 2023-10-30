Ирина Роднина: «Спорт – это мирное действие, хотя политики в нем стало сейчас больше, чем в других сферах»

Ирина Роднина считает, что политики в спорте стало больше, чем в других сферах.

«Спорт – это мирное действие, хотя политики в нем стало сейчас больше, чем в других сферах. Сейчас наши спортсмены практически нигде не участвуют на международных соревнованиях.

Но наше отстранение основывается исключительно на политических причинах, так как наши спортсмены не нарушали никаких правил.

Сейчас у нас в стране много своих соревнований, так что мы дальше будем жить и развиваться», – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.