Роднина об отстранении ОКР: «Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Соревнуются в том, кто больше нам навредит»

Ирина Роднина отреагировала на отстранение ОКР.

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) отстранил Олимпийский комитет России ( ) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Они, по-моему, соревнуются в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенства.

Все их действия можно прочитать заранее. Изменить они уже ничего не могут, продолжают идти в таком ключе», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.