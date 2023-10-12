Роднина об отстранении ОКР: «Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Соревнуются в том, кто больше нам навредит»

Теги Ирина Роднина МОК ОКР Политика Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на отстранение ОКР.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Они, по-моему, соревнуются в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенства.

Все их действия можно прочитать заранее. Изменить они уже ничего не могут, продолжают идти в таком ключе», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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2 комментария

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Wiley Fox
Они, по-моему, соревнуются в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенства

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В этом соревновании чемпион тот, кто четыре новых региона добавил в РФ
+3
-3
0
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Девушка Безимени
просто последовательны в своих решениях, сколь бы вы их не игнорировали
+1
-1
0
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