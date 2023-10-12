Роднина об отстранении ОКР: «Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Соревнуются в том, кто больше нам навредит»
Ирина Роднина отреагировала на отстранение ОКР.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Они все равно нас никуда не допускают, решение не удивляет. Они, по-моему, соревнуются в том, кто больше нам навредит. Кто-то захватил пальму первенства.
Все их действия можно прочитать заранее. Изменить они уже ничего не могут, продолжают идти в таком ключе», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.
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В этом соревновании чемпион тот, кто четыре новых региона добавил в РФ