Ирина Роднина: «Путин полностью прав в том, что хоккею угрожают агенты. Нужно обеспечить безопасность, чтобы они не дурили головы юным спортсменам»

Ирина Роднина отреагировала на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«С начала девяностых годов у нас происходит утечка талантов, которые уезжают из страны. Хоккеисты не исключение. Сколько молодых и перспективных уехало из России за последние 30 лет? Думаю, много.

Президент полностью прав в том, что нашему хоккею угрожают агенты, которые выискивают детей и заключают с ними дешевые контракты. В России вообще есть проблемы с утечкой талантов в спорте, но только сейчас об этом начали говорить. Нам нужно бороться за свои таланты и достижения.

Конечно, если кто-то очень захочет уехать, то он уедет – мы свободная страна. Но нам нужно обеспечить безопасность, чтобы никто из иностранных спортивных агентов не дурил головы юным спортсменам.

Это можно сравнить с ситуацией в IT-сфере, где российские айтишники лучшие в мире, но их переманивают работать за пределами России. Это нужно исправлять», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.