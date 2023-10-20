Ирина Роднина: «Путин полностью прав в том, что хоккею угрожают агенты. Нужно обеспечить безопасность, чтобы они не дурили головы юным спортсменам»

Теги ФХР НХЛ Владимир Путин Ирина Роднина АХЛ КХЛ Политика детский хоккей Хоккей

Ирина Роднина отреагировала на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.

Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».

«С начала девяностых годов у нас происходит утечка талантов, которые уезжают из страны. Хоккеисты не исключение. Сколько молодых и перспективных уехало из России за последние 30 лет? Думаю, много.

Президент полностью прав в том, что нашему хоккею угрожают агенты, которые выискивают детей и заключают с ними дешевые контракты. В России вообще есть проблемы с утечкой талантов в спорте, но только сейчас об этом начали говорить. Нам нужно бороться за свои таланты и достижения.

Конечно, если кто-то очень захочет уехать, то он уедет – мы свободная страна. Но нам нужно обеспечить безопасность, чтобы никто из иностранных спортивных агентов не дурил головы юным спортсменам.

Это можно сравнить с ситуацией в IT-сфере, где российские айтишники лучшие в мире, но их переманивают работать за пределами России. Это нужно исправлять», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

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9 комментариев

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бык бенни
Голову людям дурите, как раз, Вы, со своими так называемыми коллегами, Ирина, причем уже очень давно и с более серьёзными, чем в хоккее последствиями...
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B.Jones
А чего тут думать, всё давно придумано. В спорт роту или в армию.
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Ливия
агенты, которые выискивают детей и заключают с ними дешевые контракты
——-
Были б контракты дешевые, никого б не переманили. Предлагают хорошие условия и перспективы.
Ничто не мешает предлагать «детям» более лучше (с) условия. Тогда и уезжать не будут.
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Ми Ша
😂 Какие агенты? Иностранные?
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Ми Ша
Это бизнес, Ира.
Газпрому они тоже угрожают
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hiper26
Как дела в Америке, Ирка!?
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T0ughguy
Совсем с ней не согласен. Условия как в Ярослаале и Казани каждый клуб обеспечить не может (а речь не толькото о клубах кхл), организация быта в случае переезда ложится на агентов, также это противовес неадекватным руководителям клубов, такие бывают. Так что вопрост надо решать, но путем поиска копромиса с участием государства.
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Огюст
Скажу так- птицы вьют там гнездо ,где им спокойней и лучше выводить птенцов ,а рыба ищет те места обитания , где её сложнее выловить - где глубже !
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Olga.t
Боюсь даже предположить, как они собираются исправлять ситуацию, что с айтишниками, что с хоккеистами и вообще спортсменами....
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