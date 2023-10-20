Ирина Роднина: «Путин полностью прав в том, что хоккею угрожают агенты. Нужно обеспечить безопасность, чтобы они не дурили головы юным спортсменам»
Ирина Роднина отреагировала на слова Владимира Путина об отъезде молодежи.
Президент России Владимир Путин ранее заявил: «Надо понять, что делать с дельцами от хоккея, которые ребятишек тащат за границу. Ущерб нам наносится. Прошу ФХР и Минспорт вернуться к вопросу».
«С начала девяностых годов у нас происходит утечка талантов, которые уезжают из страны. Хоккеисты не исключение. Сколько молодых и перспективных уехало из России за последние 30 лет? Думаю, много.
Президент полностью прав в том, что нашему хоккею угрожают агенты, которые выискивают детей и заключают с ними дешевые контракты. В России вообще есть проблемы с утечкой талантов в спорте, но только сейчас об этом начали говорить. Нам нужно бороться за свои таланты и достижения.
Конечно, если кто-то очень захочет уехать, то он уедет – мы свободная страна. Но нам нужно обеспечить безопасность, чтобы никто из иностранных спортивных агентов не дурил головы юным спортсменам.
Это можно сравнить с ситуацией в IT-сфере, где российские айтишники лучшие в мире, но их переманивают работать за пределами России. Это нужно исправлять», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
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Были б контракты дешевые, никого б не переманили. Предлагают хорошие условия и перспективы.
Ничто не мешает предлагать «детям» более лучше (с) условия. Тогда и уезжать не будут.
Газпрому они тоже угрожают