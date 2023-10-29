Татьяна Тарасова: «Фролова меня удивила! На чемпионате России она будет стараться войти в тройку лучших»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат России женское катание Анна Фролова Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что ее удивило катание фигуристки Анны Фроловой.

Сегодня Фролова выиграла этап Гран-при России в Красноярске.

«Смотрела соревнования в Красноярске от начала до конца. Очень понравилось катание Фроловой. Она меня удивила! Не думала про нее. Но видите, как бывает.

У нас появилась еще одна спортсменка, которая на чемпионате России будет стараться войти в тройку лучших. Думаю, что в будущем она может войти в состав сборной страны», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске.

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26 комментариев

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Пользователь заблокирован
Смешно, это же сколько "заслуженных" должно не доехать до ЧР что бы она боролась за тройку.
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Svetlana Yablonskaya
Мне очень нравится катание Ани Фроловой, но это сколько же наших спортсменок должно абсолютно развалиться, чтобы она вошла в тройку?
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N-fox
В тройку - это как бы вряд ли)
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smoky eyes
На примере Ани хотелось бы сказать, что вот она идеальная работа тренерского штаба. Восхищение ею ( ни в коем случае не принижаю талант самой спортсменки) возникает благодаря очень грамотной работе. В этом сезоне поставленные нереально подходящие ей штучные программы. Платье для ПП - пожалуй самое идеально подходящее и показывающее фигуристку комплиментарно. Нет сложных элементов. но весь образ целиком просто завораживает. Хотелось бы, чтобы каждый спортсмен имел такое отношение. И снова браво, мой любимый Рукавицын.
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Мороженко
Ответ заблокированному пользователю
Смешно, это же сколько "заслуженных" должно не доехать до ЧР что бы она боролась за тройку.
Теоретически это возможно. Валиева под вопросом, Туктамышева не выступает. Акатьева с травмой. Жилина тоже. За тройку борьба: Петросян, Муравьёва, Горбачёва (тут тоже вопрос, ни разу квад ещё не показала), сюда могут как раз подключиться Акатьева, Жилина и Фролова. Вполне реально, если кто-то из них завалит.
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Бу!
Фролова уже давно прекрасная спортсменка.
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Леди Брэкнелл
Ответ aleshon
Со мной, даже Тарасова согласна. На Спартакиаде Фролова может там одержать победу. А если Камилу забанят, а Петросян и Акатьева уйдут от Этери, то через год (если не воспрянет Жилина), Фролова станет чемпионкой России.
Почему не Горбачева, которая очевидно гораздо сильнее?
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Док Аксель
Нас больше эксперты удивляют...
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Мороженко
Ответ Леди Брэкнелл
Почему не Горбачева, которая очевидно гораздо сильнее?
Горбачёва на данный момент не сильнее. Ещё ничего такого в этом сезоне не показала.
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asusp527
Сборная страны для соревнований внутри страны, так, ТАТ?
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Леди Брэкнелл
Ответ aleshon
Алине сначала надо четверные прыгать стабильно.
Оригинально. Ане не надо, ей можно и каскады первыми прыгать, а Алине ее только квадами можно победить? Фролова хорошая девочка, но ничего выдающегося я в ней не вижу. Не Каори.
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22somebody22
Согласен с ТАТ,у Фроловой есть шанс.Надеюсь,она и дальше будет идти по пути Лизы Туктамышевой.
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Vladimir Arutin
Ответ Леди Брэкнелл
Почему не Горбачева, которая очевидно гораздо сильнее?
Потому что должны побеждать, по словам тренера Горбачевой, спортсмены с чистым прокатом .
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Vladimir Arutin
Ответ aleshon
чтобы Валиеву забанили, а Петросян и Акатьева либо снялись, либо остались без тренера. А Жилина не собрала прыжки.
А Муравьева?
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Адриана
Ответ aleshon
Алине сначала надо четверные прыгать стабильно.
А Ане вращения додерживать, а то уже второй старт одна и та же картина.
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aleshon
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А Горбачева на Спартакиаду ещё не отобралась
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Буня Хох
Ответ Мороженко
Теоретически это возможно. Валиева под вопросом, Туктамышева не выступает. Акатьева с травмой. Жилина тоже. За тройку борьба: Петросян, Муравьёва, Горбачёва (тут тоже вопрос, ни разу квад ещё не показала), сюда могут как раз подключиться Акатьева, Жилина и Фролова. Вполне реально, если кто-то из них завалит.
Зинина ещё. Хромых, если в форму войдёт.
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Ответ Леди Брэкнелл
Почему не Горбачева, которая очевидно гораздо сильнее?
Алине сначала надо четверные прыгать стабильно.
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aleshon
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Ответ Vladimir Arutin
А Муравьева?
Муравьёва будет бороться с Фроловой, только если будет стабильность.
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aleshon
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Ответ заблокированному пользователю
Смешно, это же сколько "заслуженных" должно не доехать до ЧР что бы она боролась за тройку.
чтобы Валиеву забанили, а Петросян и Акатьева либо снялись, либо остались без тренера. А Жилина не собрала прыжки.
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oldparakhod
Нет, ну стараться то все могут конечно..
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Адриана
Ответ aleshon
Со мной, даже Тарасова согласна. На Спартакиаде Фролова может там одержать победу. А если Камилу забанят, а Петросян и Акатьева уйдут от Этери, то через год (если не воспрянет Жилина), Фролова станет чемпионкой России.
А если, если, если....не слишком ли много если....но всё возможно, 17ти летних у нас не много.
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aleshon
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Ответ Адриана
А Ане вращения додерживать, а то уже второй старт одна и та же картина.
Если Фролова не додерживает волчок, значит сил и скорости не хватает. Над физикой надо работать.
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Kareglazaya
Ответ aleshon
Со мной, даже Тарасова согласна. На Спартакиаде Фролова может там одержать победу. А если Камилу забанят, а Петросян и Акатьева уйдут от Этери, то через год (если не воспрянет Жилина), Фролова станет чемпионкой России.
А с чего вдруг Акатьева и Петросян должны менять тренера? Нет никаких предпосылок к этому. Да и у Этери много других сильных учениц: даже если кто-то уйдет, то, как говорится, свято место пусто не бывает. Придут другие, не менее техничные.
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