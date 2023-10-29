Татьяна Тарасова: «Фролова меня удивила! На чемпионате России она будет стараться войти в тройку лучших»

Татьяна Тарасова заявила, что ее удивило катание фигуристки Анны Фроловой.

Сегодня Фролова выиграла этап Гран-при России в Красноярске.

«Смотрела соревнования в Красноярске от начала до конца. Очень понравилось катание Фроловой. Она меня удивила! Не думала про нее. Но видите, как бывает.

У нас появилась еще одна спортсменка, которая на чемпионате России будет стараться войти в тройку лучших. Думаю, что в будущем она может войти в состав сборной страны», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Чемпионат России пройдет в декабре в Челябинске.