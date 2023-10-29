Наталья Бестемьянова: «Первую половину программы Хромых была прежней, той, которую мы знали до травм. А потом просто не хватило физической подготовки»

Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях женщин на этапе Гран-при России.

одержала победу на этапе в Красноярске, заняла 5-е место.

«Анна получает большое удовольствие от своего катания, и для нее это новые чувства. Она стала получать огромное удовольствие от того, что она делает на льду.

Так, конечно, нельзя говорить о спортсменах, но мне кажется, что сейчас она не думает в первую очередь о занятых местах. Анна больше думает о том, чтобы как можно лучше откатать свои программы. И это приносит свои плоды.

Первую половину произвольной программы Майя (Хромых) сегодня была прежней, той, которую мы знали до травм.

А потом ей просто не хватило физической подготовки. Но она сможет это наработать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?