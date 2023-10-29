Наталья Бестемьянова: «Первую половину программы Хромых была прежней, той, которую мы знали до травм. А потом просто не хватило физической подготовки»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Майя Хромых Анна Фролова Серия Гран-при России Фигурное катание

Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях женщин на этапе Гран-при России.

Анна Фролова одержала победу на этапе в Красноярске, Майя Хромых заняла 5-е место. 

«Анна получает большое удовольствие от своего катания, и для нее это новые чувства. Она стала получать огромное удовольствие от того, что она делает на льду.

Так, конечно, нельзя говорить о спортсменах, но мне кажется, что сейчас она не думает в первую очередь о занятых местах. Анна больше думает о том, чтобы как можно лучше откатать свои программы. И это приносит свои плоды. 

Первую половину произвольной программы Майя (Хромых) сегодня была прежней, той, которую мы знали до травм.

А потом ей просто не хватило физической подготовки. Но она сможет это наработать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

9 комментариев

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Tata777
нормально все...высокая яркая дева...мне мвйя нравится никогда не переключала...будет желание форму наберет...тшт никого не бросает...факт
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Адриана
Ответ KMR
Хрусталь не узнать пока мамка в разъездах. То они и не претендуют на подиум,а тут ещё и физухи не хватило.
Девочка пропустила 1,5 сезона после травмы, вспомните где в прошлом сезоне была Аня Фролова, все делали скидку на травму, так почему её не сделать Майе. Ане, кстати, тоже именно физики и не хватает, чтобы додерживать последнее вращение, посмотрим на сколько её хватит, у Рукавицына все отличаются её полным отсутствием (физики) Губанова, да и Игнатов еле доезжают свои ПП, как бы и Аню это не засосало, а Майя ещё нароботает, она девочка с характером.
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Allbee
Что там с физической подготовкой Ивана Б.)?
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Людмила Сагайдакова
Будем надеяться, что Майя войдёт в русло 🤗
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Сережа-молодец!
Майя периодически и в прошлые годы могла подвалить лутц во второй половине. Мне кажется, тут проблема не столько в физике, сколько в голове
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KMR
Ответ Адриана
Девочка пропустила 1,5 сезона после травмы, вспомните где в прошлом сезоне была Аня Фролова, все делали скидку на травму, так почему её не сделать Майе. Ане, кстати, тоже именно физики и не хватает, чтобы додерживать последнее вращение, посмотрим на сколько её хватит, у Рукавицына все отличаются её полным отсутствием (физики) Губанова, да и Игнатов еле доезжают свои ПП, как бы и Аню это не засосало, а Майя ещё нароботает, она девочка с характером.
Я про то,что раньше бы Этери ее не выставляла на старт в такой форме. Сейчас иначе.
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Адриана
Ответ KMR
Я про то,что раньше бы Этери ее не выставляла на старт в такой форме. Сейчас иначе.
Сейчас нет МС, поэтому нужно именно учавствовать и подтягивать форму.
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Рябиновые бусы
Ответ KMR
Хрусталь не узнать пока мамка в разъездах. То они и не претендуют на подиум,а тут ещё и физухи не хватило.
а ангельцов узнаете пока папка по шоу катается?чего не хватило Поляковой и Сарновскому?
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