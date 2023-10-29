Наталья Бестемьянова: «Первую половину программы Хромых была прежней, той, которую мы знали до травм. А потом просто не хватило физической подготовки»
Наталья Бестемьянова высказалась о выступлениях женщин на этапе Гран-при России.
Анна Фролова одержала победу на этапе в Красноярске, Майя Хромых заняла 5-е место.
«Анна получает большое удовольствие от своего катания, и для нее это новые чувства. Она стала получать огромное удовольствие от того, что она делает на льду.
Так, конечно, нельзя говорить о спортсменах, но мне кажется, что сейчас она не думает в первую очередь о занятых местах. Анна больше думает о том, чтобы как можно лучше откатать свои программы. И это приносит свои плоды.
Первую половину произвольной программы Майя (Хромых) сегодня была прежней, той, которую мы знали до травм.
А потом ей просто не хватило физической подготовки. Но она сможет это наработать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
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