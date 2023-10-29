Майя Хромых: «Во время перерыва много плакала дома и переживала. Фигурное катание – моя жизнь, и мне было очень сложно без этого»

Майя Хромых рассказала, что собирается восстанавливать четверные прыжки.

Прошлый сезон Хромых полностью пропустила из-за травмы. На этапе Гран-при России в Красноярске она заняла пятое место.

«‎Цель восстановить четверные есть, но пока что она на втором плане, потому что сейчас нужно вкатать свои программы, чтобы они были стабильные, чтобы на тренировках оставалось время для четверных.

Буду восстанавливать – может, не в этом сезоне, а в следующем буду пытаться. Я верю, что можно все вернуть. Если я это делала, то и дальше смогу»‎, – сказала фигуристка.

«‎Как настроение? Плачу я в номере, а здесь надо улыбаться. Я рада, что здесь падаю и кувыркаюсь, а не сижу дома и не смотрю это со стороны.

Со здоровьем все хорошо сейчас, все нормально, тренирую, накатываю, стараюсь. Во время перерыва хотела кататься и выступать, как девочки. Я за этим наблюдала, приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом, то еще с чем-нибудь.

Я смотрю на них и просто катаюсь, потому что мне нельзя прыгать, а то будет все хуже. Много плакала дома и переживала. Рада, что сейчас уже все налаживается потихоньку.

Переключиться на что-то другое? Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу.

Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься – мне это нравится.

На данный момент фигурное катание – моя жизнь, и мне было очень сложно без этого»‎, – цитирует Хромых «Чемпионат.com».

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