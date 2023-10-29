Майя Хромых: «Во время перерыва много плакала дома и переживала. Фигурное катание – моя жизнь, и мне было очень сложно без этого»

Теги сборная России женское катание Майя Хромых Серия Гран-при России Фигурное катание

Майя Хромых рассказала, что собирается восстанавливать четверные прыжки.

Прошлый сезон Хромых полностью пропустила из-за травмы. На этапе Гран-при России в Красноярске она заняла пятое место.

«‎Цель восстановить четверные есть, но пока что она на втором плане, потому что сейчас нужно вкатать свои программы, чтобы они были стабильные, чтобы на тренировках оставалось время для четверных.

Буду восстанавливать – может, не в этом сезоне, а в следующем буду пытаться. Я верю, что можно все вернуть. Если я это делала, то и дальше смогу»‎, – сказала фигуристка. 

«‎Как настроение? Плачу я в номере, а здесь надо улыбаться. Я рада, что здесь падаю и кувыркаюсь, а не сижу дома и не смотрю это со стороны.

Со здоровьем все хорошо сейчас, все нормально, тренирую, накатываю, стараюсь. Во время перерыва хотела кататься и выступать, как девочки. Я за этим наблюдала, приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом, то еще с чем-нибудь.

Я смотрю на них и просто катаюсь, потому что мне нельзя прыгать, а то будет все хуже. Много плакала дома и переживала. Рада, что сейчас уже все налаживается потихоньку.

Переключиться на что-то другое? Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу.

Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься – мне это нравится.

На данный момент фигурное катание – моя жизнь, и мне было очень сложно без этого»‎, – цитирует Хромых «Чемпионат.com».

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10 комментариев

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Lapo Elkann
Майя , это понятно из без твоих обьяснений.
Очень приятная и красивая девушка.
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Здравый@смысл@
Майя, если читаешь, то знай: ты все правильно делаешь, а мы, истинные поклонники фигурного катания, поддерживаем тебя всецело. И пусть ты пока не показываешь то, на что способна, мы видим, как ты стараешься, как переживаешь, как стараешься вернуться на прежний уровень. И мы очень, очень переживаем за тебя и радуемся, когда у тебя получаются прыжки. Ты очень красиво смотришься на льду, твое скольжение , вращения , шаги на дорожке прекрасны. Сил тебе и терпения. Майя, ты можешь! 👍
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TheWitcher
С таким настроем Майя обязательно сможет. Успешного восстановления былых кондиций, плодотворной подготовки и больше без травм!
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Александр Шульгин
Хорошо сказала молодец, удачи
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polinarmax
знаете что. я считаю, что Майя просто огромная молодец, раз смогла вернуться после такого перерыва. выступила она вполне достойно! да, не без падений, но там почти все падали, при том перерыва в 1,5 года у них не было. не знаю, чем, но меня очень привлекает эта спортсменка. наверное своим драйвом, борьбой. видно, как Майя кайфует на льду. и как красиво она смотрится на льду!
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АНтошка
Правильные мысли ,все получится ,удачи !
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garovatat
Майечка такая откровенная. Не плачь, мы понимаем тебя и ждем твоего восстановления! Все правильно, надо начинать, через вот такие прокаты, все заново. Верю - все вернется, главное что со здоровьем все в порядке! Очень красиво каталась, физика подтянется постепенно, форма стабилизируется! Поддерживаю и жду на втором этапе! Когда накатается форма - Майя будет шикарна даже без четверных!
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Капитан Немо
Майя, удачи тебе, всё получится! Не сдавайся.
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bolelschiza
хороший настрой, молодец
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garovatat
Ответ Lapo Elkann
Майя , это понятно из без твоих обьяснений. Очень приятная и красивая девушка.
да, такая откровенность, открытость только дополнительно располагает! Правда не исключаю что некоторые одиозники, типа Вайц, сейчас разразятся токсичным словесным мусором. Майе хочется пожелать не обращать на это внимание, верить в себя, верить в свой ТШ и планомерно идти к своим целям. Все необходимые скилы, талант у нее для этого есть. Здоровье. дай Бог, тоже. А значит все будет
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