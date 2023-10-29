Иван Букин: «Мы возвращались для того, чтобы быть лидерами в танцах. Очень хотим выйти на международный уровень»

Иван Букин высказался о лидерстве в российских танцах на льду.

Сегодня Букин и Александра Степанова победили на этапе Гран-при России в Красноярске. В прошлом сезоне дуэт не выступал на соревнованиях.

«Мы стояли на пьедестале и обсуждали, как давно этого не было, как соскучились по этим ощущениям.

На данном этапе мы довольны, но работать, работать и еще раз работать, приедем домой, пару дней выдохнем – и снова.

Сейчас мы только возвращаемся в свою форму, мы возвращались для того, чтобы быть лидерами в танцах.

Мы работаем и хотим совершенствоваться, чтобы побеждать не только себя, но и выигрывать соревнования.

Мы вернулись в сезон, когда соревнования проходят только в России. Но я выходил на лед и нервничал, значит, суть соревнований сохранена.

Конечно, мы очень хотим выйти на международный уровень. И мы будем работать над тем, чтобы, когда это произойдет, мы могли соревноваться с высшим эшелоном», – сказал пятикратный призер чемпионатов Европы Иван Букин.