Иван Букин: «Мы возвращались для того, чтобы быть лидерами в танцах. Очень хотим выйти на международный уровень»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Иван Букин высказался о лидерстве в российских танцах на льду.

Сегодня Букин и Александра Степанова победили на этапе Гран-при России в Красноярске. В прошлом сезоне дуэт не выступал на соревнованиях.

«Мы стояли на пьедестале и обсуждали, как давно этого не было, как соскучились по этим ощущениям.

На данном этапе мы довольны, но работать, работать и еще раз работать, приедем домой, пару дней выдохнем – и снова.

Сейчас мы только возвращаемся в свою форму, мы возвращались для того, чтобы быть лидерами в танцах.

Мы работаем и хотим совершенствоваться, чтобы побеждать не только себя, но и выигрывать соревнования.

Мы вернулись в сезон, когда соревнования проходят только в России. Но я выходил на лед и нервничал, значит, суть соревнований сохранена.

Конечно, мы очень хотим выйти на международный уровень. И мы будем работать над тем, чтобы, когда это произойдет, мы могли соревноваться с высшим эшелоном», – сказал пятикратный призер чемпионатов Европы Иван Букин.

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14 комментариев

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22somebody22
Иван,за поеданием булочек,по-ходу забыл,что П/С,С/К,Х/Д-те,кто и являлся высшим эшелоном,карьеру завершили.Если ты не уверен,что сможешь обыграть нынешних условных лидеров,то плохи ваши дела.
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luisita
Ответ Olga.t
Боюсь, на международный уровень российский спорт пустят не скоро.
Какой-то наивный комментарий у Букина. Ему же не 20 лет. Боюсь, что к тому времнни когда нас пустят и те, кто его на 8-10 лет моложе, закончат.
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Маргарита В Сафронова
Вы лидеры. Поздравляю!
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margosha58
ИМХО, поезд уже ушел. И дело даже не в бане наших. Те, с кем СБ соревновались и даже побеждали в юниорах, уже выиграли все и ушли. Имеются в виду Пападакис с Сизероном. А Иван все собирается выйти на международный уровень...
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Olga.t
Боюсь, на международный уровень российский спорт пустят не скоро.
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Katerina Sunny
Сказал 30-летний Букин, который катается со Степановой, у которой вечные проблемы со спиной.
Если в ближайшее время с этими лидерами никто из молодёжи не будет конкурировать, то у танцев на международном уровне нет будущего.
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imaxim
Вы не выйдете ещё долго на международный уровень
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Адриана
Ох, Иван, думаю Вам с Сашей это не грозит, и не потому, что Вы не лидеры, а потому, что не допустят ещё долго. Возможно Вашим детям повезёт, уверена, они будут такими же красивыми и талантливыми, как их родители. Но☝️надо надеяться....А вдруг....
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Амброзия
Ваня, ты и так первый...по животикам!
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Александр Шульгин
Радуйтесь что нет международки иначе были бы с такими прокатами во второй десятки
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tanya_1111
Это конечно всё хорошо, но хотелось бы честной конкуренции, понятно что сейчас есть смысл Букиных ставить на 1 место, но страшновато что так будет долго долго не смотря на талантливую молодежь.
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Аленка_76
Молодцы ребята! Отличные программы у ребят!
Удачи на следующих стартах!
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