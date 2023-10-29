Наталья Бестемьянова: «Даже нельзя сравнивать Степанову и Букина с другими дуэтами. У них другой уровень, другое восприятие»

Теги сборная России танцы на льду Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила уровень Степановой и Букина после возвращения.

Александра Степанова и Иван Букин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Они выступали прекрасно, очень красивый дуэт! Одно удовольствие за ними наблюдать. Они очень сильно прибавили после контрольных прокатов. Это приятно, что они улучшаются от старта к старту. По баллам получился абсолютно заслуженный отрыв.

Даже нельзя сравнивать Степанову и Букина с другими дуэтами. У них другой уровень, другое восприятие. Так и должно быть», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

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8 комментариев

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пазл сошёлся
По уровню общей скатанности партнёров - безусловно и неудивительно, если они выступают в основном среди новообразованных пар. Но СБ сейчас значительно проигрывают себе же до паузы и постановками, и скоростью, и подачей программ, о чем, конечно же, Бестемьянова не скажет
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Dina2
Вот и настал звёздный час. Причём сразу у всех перечисленных)
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Anna Morgan
такой отстой, если честно.
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Nat_Cher
СК выступили лучше всех.
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Наталья Кононенко
И вес партнера тоже другой ))) практически давят авторитетом
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tanya_1111
"Даже нельзя сравнивать Степанову и Букина с другими дуэтами." - это они себя пытаются убедить или нас?
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альфия пахина
До перерыва были гораздо интереснее.
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Tatiana Klm
Ответ пазл сошёлся
По уровню общей скатанности партнёров - безусловно и неудивительно, если они выступают в основном среди новообразованных пар. Но СБ сейчас значительно проигрывают себе же до паузы и постановками, и скоростью, и подачей программ, о чем, конечно же, Бестемьянова не скажет
Программу я вообще не увидела, если честно, и мне совершенно не понравился Сашин костюм: рукава мешали ей заходить на поддержки, а лосины подчеркивали ее длиннющие ноги и делали ее визуально выше Вани (Ванины ноги все же не так длинны)
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