Наталья Бестемьянова: «Даже нельзя сравнивать Степанову и Букина с другими дуэтами. У них другой уровень, другое восприятие»

Наталья Бестемьянова оценила уровень Степановой и Букина после возвращения.

и лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Они выступали прекрасно, очень красивый дуэт! Одно удовольствие за ними наблюдать. Они очень сильно прибавили после контрольных прокатов. Это приятно, что они улучшаются от старта к старту. По баллам получился абсолютно заслуженный отрыв.

Даже нельзя сравнивать Степанову и Букина с другими дуэтами. У них другой уровень, другое восприятие. Так и должно быть», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.