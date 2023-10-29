Елизавета Шанаева: «К хейту отношусь нормально. Писали, что мне надо было публично извиниться, я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла»
Шанаева заявила, что столкновение с Морозов не повлияло на нее психологически.
Накануне фигуристка столкнулась с Аннабель Морозов на разминке и случайно порезала ей ногу лезвием конька. Морозов наложили семь швов, она была вынуждена сняться с произвольного танца.
«Не помню случаев, когда я еще кого-то ранила. С другими не помню, чтобы я сталкивалась. Пять пар на льду, часто фигуристы кричат друг другу, так что такое бывает.
К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла.
На прокат произвольного танца выходила спокойно», – отметила Елизавета Шанаева.
«Жаль, что люди, не видя ситуации, для себя удобную версию выбирают. Все готовились к турниру, никто не звери.
По-человечески мы выразили свое сочувствие. Если бы демонстративно полезли перед врачами, это был бы спектакль. Как я уже говорил, многие практикуют энергичную разминку.
Даже по себе помню, в юниорской карьере американцы практиковали такое. Мы всегда были сторонниками все доказывать в прокатах», – добавил Павел Дрозд.
М-да, Лиза. Надо было постараться, чтобы ещё усгубить ситуацию, но у неё получилось, молодец какая.
Сама-то Шанаева интересно понимает, как мерзко выглядит в этой ситуации.
Она на всю голову что ли отмороженная? Извинения - это самое малое, что она вообще может сделать.
Это, конечно, утрированная шутка, но уж чего-чего, а эмпатии Лизе Х точно не занимать.
Даже, если это не по твоей вине, то никто не мешал ПРОСТО спокойно извиниться. Чисто ради того, чтобы никто не травил потом. Но в открытую говорить, что тебе пофиг, ну как-то уже совсем. Так себя закапывать, конечно