Елизавета Шанаева: «К хейту отношусь нормально. Писали, что мне надо было публично извиниться, я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Шанаева заявила, что столкновение с Морозов не повлияло на нее психологически.

Накануне фигуристка столкнулась с Аннабель Морозов на разминке и случайно порезала ей ногу лезвием конька. Морозов наложили семь швов, она была вынуждена сняться с произвольного танца. 

«Не помню случаев, когда я еще кого-то ранила. С другими не помню, чтобы я сталкивалась. Пять пар на льду, часто фигуристы кричат друг другу, так что такое бывает.

К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла.

На прокат произвольного танца выходила спокойно», – отметила Елизавета Шанаева.

«Жаль, что люди, не видя ситуации, для себя удобную версию выбирают. Все готовились к турниру, никто не звери.

По-человечески мы выразили свое сочувствие. Если бы демонстративно полезли перед врачами, это был бы спектакль. Как я уже говорил, многие практикуют энергичную разминку.

Даже по себе помню, в юниорской карьере американцы практиковали такое. Мы всегда были сторонниками все доказывать в прокатах», – добавил Павел Дрозд

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71 комментарий

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akschweyan
Кажется, у нас наметился безоговорочный фаворит в номинации "Спортсмен, за которого не хочется болеть".
М-да, Лиза. Надо было постараться, чтобы ещё усгубить ситуацию, но у неё получилось, молодец какая.
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Olya Ru
Жесть, даже в обычной жизни, случайно задеваешь/толкаешь человека, нужно извиниться! Это реакция нормального, воспитанного человека! А тут, травма, снятие с турнира, не отбор в финал гран при, а этой было нормально…
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rainy88
Шанаева просто днищe
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garovatat
"...надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла". Пять баллов. Занавес.
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bona ulo
Теперь Шанаева может начинать абстрагироваться и от того, что все это новых болельщиков им точно не добавит. И какая-то часть зрителей свои выводы насчет них сделали. Похоже и с человеческими качествами дела обстоят печально, и с умом и сообразительностью тоже.
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Лучшее_враг_хорошего
Нанесла травму основной сопернице, лишила Аннабель этапа, очков, не нашла сил и достоинства сразу же после происшествия подъехать и узнать, как у травмированной ею спортсменки дела. Зато - забыла и абстрагировалась.
Сама-то Шанаева интересно понимает, как мерзко выглядит в этой ситуации.
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umma
мда....никаких выводов кажется Лиза не сделала
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Carg0
Ну то есть он косвенно подтверждает, что специально вели агрессивную разминку. Старались вывести соперников из равновесия, проносясь опасно близко, не давая разминаться. В итоге зацепили, нанеся увечье.
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Катерь
Кому и что вы доказали своими прокатами? Пустое место, но с раздутым чсв и баллами, не соответствующими прокатам.
+26
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Амонра
В этой ситуации никто и не требует пасть в ноги и вымаливать прощения. Достаточно сказать: "Очень жаль, что на разминке произошло это случайное столкновение,от чего не застрахован ни один спортсмен. Я не хотела причинять какой-либо вред кому бы то ни было. Жаль, что им пришлось сняться и публика не увидела спортивную конкуренцию между нами. Пожелаю Аннабель здоровья!"И все!
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Лучшее_враг_хорошего
О каком хейте говорит Шанаева? Т.е сообщить человеку, что не хорошо игнорировать соперницу, которой ты нанесла травму - это хейт? Рассказать ей о том, что в таких ситуациях принято извиняться и лично, и публично - это хейт? Эмпатия и сочувствие теперь называются хейтом, когда это не понравилось Лизоньке?
Она на всю голову что ли отмороженная? Извинения - это самое малое, что она вообще может сделать.
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akschweyan
Ответ NataliaB.3003
Худа то не так уж и плоха, честно. Без стёба. Она хотя бы рвёт и мечет, но как-то по-человечески теперь это кажется.
Как правильно кто-то ответил, Лиза Х в этой ситуации бы плакала вместе с Аннабелль, и держала её за руку, пока той накладывают швы.
Это, конечно, утрированная шутка, но уж чего-чего, а эмпатии Лизе Х точно не занимать.
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Камелия Амелия
У девушки совсем отсутствует чувство эмпатии? Алло, человек из-за тебя поранился, специально ты это сделала или случайно, но у человека травма, неужели нельзя проявить или притвориться проявить сочувствие?
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Загимед
Не, ну это что-то перебор уже пошел... Из чувства даже страха за свою карьеру стоит извиниться.
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Happy_Kleo
А всего лишь можно было пожелать Аннабель скорейшего восстановления….
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Людмила Никоаева
Какая неприятная девушка эта Шанаева.
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Marya Y
А у Шанаевой корона давно приколочена?
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NataliaB.3003
Ответ akschweyan
Кажется, у нас наметился безоговорочный фаворит в номинации "Спортсмен, за которого не хочется болеть". М-да, Лиза. Надо было постараться, чтобы ещё усгубить ситуацию, но у неё получилось, молодец какая.
Худа то не так уж и плоха, честно. Без стёба. Она хотя бы рвёт и мечет, но как-то по-человечески теперь это кажется.
+17
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Док Аксель
Как можно абстрагироваться от нанесения травмы коллеге ? Не читать комменты надо на спортсе и в инсте, а самой головой думать и вовремя принести извинения Аннабель, абстрактная ты наша...
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akl34
Видно не зря подзатыльника Чайковская ей дала.
Даже, если это не по твоей вине, то никто не мешал ПРОСТО спокойно извиниться. Чисто ради того, чтобы никто не травил потом. Но в открытую говорить, что тебе пофиг, ну как-то уже совсем. Так себя закапывать, конечно
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Tata777
Ответ Masha petrova
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аннабель не овечка а пострадавшее лицо....соперники...уважающие себя персонажи относятся с уважением к соперникам...эта шамаева или как там её ОИ проигрывала или что? жаль её
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Рябиновые бусы
Лиза, лучше бы ты промолчала, честное слово.Такое ощущение что люди перестают быть людьми.
+13
0
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Lapo Elkann
Ш породы не хватает для того , что бы вести себя по человечески.
+15
-3
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fewral
Закопала себя ещё глубже..
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Tata777
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Нанесла травму основной сопернице, лишила Аннабель этапа, очков, не нашла сил и достоинства сразу же после происшествия подъехать и узнать, как у травмированной ею спортсменки дела. Зато - забыла и абстрагировалась. Сама-то Шанаева интересно понимает, как мерзко выглядит в этой ситуации.
ничего она не выиграет и на шоу ее не позовут...разменялась по мелочи....
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