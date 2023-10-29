Елизавета Шанаева: «К хейту отношусь нормально. Писали, что мне надо было публично извиниться, я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла»

Шанаева заявила, что столкновение с Морозов не повлияло на нее психологически.

Накануне фигуристка столкнулась с на разминке и случайно порезала ей ногу лезвием конька. Морозов наложили семь швов, она была вынуждена сняться с произвольного танца.

«Не помню случаев, когда я еще кого-то ранила. С другими не помню, чтобы я сталкивалась. Пять пар на льду, часто фигуристы кричат друг другу, так что такое бывает.

К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла.

На прокат произвольного танца выходила спокойно», – отметила .



«Жаль, что люди, не видя ситуации, для себя удобную версию выбирают. Все готовились к турниру, никто не звери.

По-человечески мы выразили свое сочувствие. Если бы демонстративно полезли перед врачами, это был бы спектакль. Как я уже говорил, многие практикуют энергичную разминку.

Даже по себе помню, в юниорской карьере американцы практиковали такое. Мы всегда были сторонниками все доказывать в прокатах», – добавил .