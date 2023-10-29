Павел Дрозд: «Утром пересеклись с Морозов в отеле, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоравливать»

Фигурист Павел Дрозд заявил, что они с Шанаевой желают Аннабель Морозов здоровья.

Накануне партнерша Дрозда Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу на разминке. Из-за полученной травмы Аннабель была вынуждена сняться с этапа Гран-при России в Красноярске.

«‎Пользуясь случаем, мы в любом случае хотим пожелать здоровья. В тот раз, когда мы только вышли, до конца не было известно, что произошло.

Во время самой разминки было непонятно. Нам очень жаль, что ребятам пришлось сняться, и от всей души хотим пожелать здоровья. Спорт у нас травмоопасный, и такое, к сожалению, случается и на крупных турнирах.

Очень жаль, что такие ситуации происходят. Надеемся на скорейшее восстановление и выздоровление.

Удалось ли пообщаться? Утром пересеклись с Аннабель. Сразу лезть тоже не совсем этично и не совсем корректно. Мы все взрослые люди. В отеле пересеклись, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоравливать.

Но такое происходило уже на турнирах»‎, – сказал Дрозд.

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