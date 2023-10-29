Павел Дрозд: «Утром пересеклись с Морозов в отеле, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоравливать»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд заявил, что они с Шанаевой желают Аннабель Морозов здоровья.

Накануне партнерша Дрозда Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов на разминке. Из-за полученной травмы Аннабель была вынуждена сняться с этапа Гран-при России в Красноярске.

«‎Пользуясь случаем, мы в любом случае хотим пожелать здоровья. В тот раз, когда мы только вышли, до конца не было известно, что произошло.

Во время самой разминки было непонятно. Нам очень жаль, что ребятам пришлось сняться, и от всей души хотим пожелать здоровья. Спорт у нас травмоопасный, и такое, к сожалению, случается и на крупных турнирах.

Очень жаль, что такие ситуации происходят. Надеемся на скорейшее восстановление и выздоровление.

Удалось ли пообщаться? Утром пересеклись с Аннабель. Сразу лезть тоже не совсем этично и не совсем корректно. Мы все взрослые люди. В отеле пересеклись, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоравливать.

Но такое происходило уже на турнирах»‎, – сказал Дрозд. 

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44 комментария

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SatelliteSS
Думаю, можно было не сегодня "случайно пересекаться", а вчера специально подойти и хотя бы поинтересоваться, извиниться 🤔🤔🤔
+29
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NataliaB.3003
Это не извинение, и не искренее участие. Это игра на публику, причём скомканная, с переводом стрелок на "другие случаи, крупные турниры".
А Шанаева так и не выскажется, я думаю. Вот это ведьма. Жесть просто.
+22
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Викусик Шабаева
Павел и Лиза,а можно просто извиниться????корона от извинений не упадет,не переживайте
+21
-2
+19
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Marya Y
Спохватились, звездюли. Можно было вчера тему закрыть. Видимо, считали, что никто не выскажется, им можно не реагировать.
Как будто одолжение сделал. Фу.
+17
-1
+16
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NTLY
Ответ Леди Брэкнелл
Теперь толпа набросится на Шанаеву пока публично не покается. Люди готовы устроить травлю по щелчку, да ещё и с удовольствием. Жесть.
Вы если случайно человеку на ногу наступите тоже никогда не извиняетесь, верно?
+14
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NTLY
Ответ SatelliteSS
Думаю, можно было не сегодня "случайно пересекаться", а вчера специально подойти и хотя бы поинтересоваться, извиниться 🤔🤔🤔
Вот-вот. А если бы не пересеклись случайно?
+12
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Gemma157
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Поздно уже..
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bona ulo
Т.е. это спорт виноват, что он такой травмоопасный. А не Дрозд, который не понятно куда смотрел. Я видимо тоже куда-то не туда смотрю, но слов "извините за то, что такое случилось, я буду внимательнее на разминках, чтобы такого не повторилось" так и не увидел. Все это читается как - "ну подумаешь, бывает, оно само, и вообще такое уже было, Морозова не первая".
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gold-for-zagitova
Звучит как оправдание, а не извинение!
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Алеся Ткаченко
А почему партнер Шанаевой отдувается?Сама Шанаева язык проглотила?
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Флер де Лис
Ответ Леди Брэкнелл
Теперь толпа набросится на Шанаеву пока публично не покается. Люди готовы устроить травлю по щелчку, да ещё и с удовольствием. Жесть.
То есть так себя вести норм? Люди справедливо возмущены.
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UserFreud
Мило, конечно, что они с утра случайно пересеклись с Аннабель, только это мало что меняет. Извиняться надо было сразу на разминке, а не поворачиваться к паре спиной и делать вид, что ничего не произошло. Да, это случайное столкновение, но факт травмы налицо, а уж кровь на ноге и слёзы Аннабель вчера надо было постараться не заметить.
Вчерашнее интервью подлило масла в огонь, особенно слова Елизаветы. Тут уже сложно что-то изменить. Первую реакцию видели все. Дело ведь даже не в столкновении (девушки вообще друг к другу спиной ехали), а в поведении после него.
Аннабель здоровья! А партнёрам внимательнее следить за ситуацией на разминке, чтобы подобного не случалась.
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Алеся Ткаченко
Ответ Raduga
Лиза высказалась. Может, опубликуют
Высказалась что ее бедную захейтили,но она внимание на хейт не обращает?Действительно,хорошее высказывание.
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Gel Na
Ответ gold-for-zagitova
Звучит как оправдание, а не извинение!
никаких оправданий, в полной версии интервью есть ещё "Как я уже говорил, многие практикуют энергичную разминку... " и " К хейту я отношусь нормально, видела, что писали, якобы мои слова были не совсем корректные, надо было публично извиниться... Но я абстрагировалась от этого, прочитала и закрыла."
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Аля Иванова
Анжелика Крылова - для Матч ТВ:

Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы. Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но всё равно неделю ей нужен будет покой.

Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить.
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rainy88
Ответ NataliaB.3003
Это не извинение, и не искренее участие. Это игра на публику, причём скомканная, с переводом стрелок на "другие случаи, крупные турниры". А Шанаева так и не выскажется, я думаю. Вот это ведьма. Жесть просто.
Высказалась, но так, что лучше бы и не высказывалась
+8
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Princess23
Дрозд! Этой...... даже не хватает духу самой извиниться
В Паше не сомневалась, он такой спокойный интеллигентный, как его угораздило вляпаться в Шанаеву (((
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Загимед
Так а Лиза-то где? Медали радуется?
Вина на Дрозде лежит, конечно, но не его конёк в ноге у Морозов был. Когда даже случайно наступишь на ногу в транспорте другому, то извиняешься. Хотя тоже, например, автобус дёрнулся и твоей вины нет.
А тут швы наложены, и возможно сезон окончен
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Vesna krasna
а если бы не пересеклись случайно
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NTLY
Ответ Леди Брэкнелл
При чем тут это и организованная травля? Это вообще не ваше дело.
Есть правила приличия как минимум. Все леди об этом знают.
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Tata777
позор какой то ....надо как то всегда оставаться человеком....лучше бы молчал...как удобно стало все на хейт и болельщиков валить...а то , что сами дерьмово поступили признать слабо
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Док Аксель
А если бы не пересеклись в отеле ?... Самим найти и прийти к пострадавшей, извинившись и с пожеланиями здоровья и скорейшего восстановления Аннабель, слабо ? А сама виновница происшествия, что в рот воды набрала, или молча радуется второму месту на этапе ГП ? Вот уж поистине террариум в наших танцах на льду...
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22somebody22
А Шанаева молчит.
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NataliaB.3003
Ответ rainy88
Высказалась, но так, что лучше бы и не высказывалась
Увидела, сейчас почитаю.
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Флер де Лис
Неужели заставили-таки слово молвить? Хороша ложка к обеду.
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