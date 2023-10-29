Павел Дрозд: «Утром пересеклись с Морозов в отеле, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоравливать»
Фигурист Павел Дрозд заявил, что они с Шанаевой желают Аннабель Морозов здоровья.
Накануне партнерша Дрозда Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов на разминке. Из-за полученной травмы Аннабель была вынуждена сняться с этапа Гран-при России в Красноярске.
«Пользуясь случаем, мы в любом случае хотим пожелать здоровья. В тот раз, когда мы только вышли, до конца не было известно, что произошло.
Во время самой разминки было непонятно. Нам очень жаль, что ребятам пришлось сняться, и от всей души хотим пожелать здоровья. Спорт у нас травмоопасный, и такое, к сожалению, случается и на крупных турнирах.
Очень жаль, что такие ситуации происходят. Надеемся на скорейшее восстановление и выздоровление.
Удалось ли пообщаться? Утром пересеклись с Аннабель. Сразу лезть тоже не совсем этично и не совсем корректно. Мы все взрослые люди. В отеле пересеклись, поинтересовались здоровьем, выразили пожелания выздоравливать.
Но такое происходило уже на турнирах», – сказал Дрозд.
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А Шанаева так и не выскажется, я думаю. Вот это ведьма. Жесть просто.
Как будто одолжение сделал. Фу.
Вчерашнее интервью подлило масла в огонь, особенно слова Елизаветы. Тут уже сложно что-то изменить. Первую реакцию видели все. Дело ведь даже не в столкновении (девушки вообще друг к другу спиной ехали), а в поведении после него.
Аннабель здоровья! А партнёрам внимательнее следить за ситуацией на разминке, чтобы подобного не случалась.
Аннабель не может кататься. Она сегодня вышла на тренировку, ей очень больно, поэтому пришлось сняться с произвольной программы. Аннабель вчера наложили семь швов. Сухожилия и мышцы не задеты, поэтому восстановление не будет слишком долгим. Но всё равно неделю ей нужен будет покой.
Мне очень жаль. Это уже не первый раз, когда Шанаева врезается в соперников на разминке. Все пары должны быть внимательны на разминке, всякое может произойти. Я своим тоже буду это говорить.
В Паше не сомневалась, он такой спокойный интеллигентный, как его угораздило вляпаться в Шанаеву (((
Вина на Дрозде лежит, конечно, но не его конёк в ноге у Морозов был. Когда даже случайно наступишь на ногу в транспорте другому, то извиняешься. Хотя тоже, например, автобус дёрнулся и твоей вины нет.
А тут швы наложены, и возможно сезон окончен