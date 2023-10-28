Бестемьянова о столкновении Шанаевой и Морозов: «За подобные случаи вина лежит на партнерах. Они должны приглядывать за этим»

Теги травмы танцы на льду Наталья Бестемьянова Павел Дрозд Игорь Еременко Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Р-Спорт Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Бестемьянова заявила, что в столкновении Шанаевой и Морозов виноваты их партнеры.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске. 

Морозов выступила в ритм-танце с травмированной ногой, позже тренер Анжелика Крылова сообщила, что фигуристке наложили швы.

«Аннабель – умничка, справилась с поставленной задачей, но по-другому и не могло быть. И не такое случалось, когда люди выходили и показывали прекрасные прокаты.

Но хочется отметить, что за подобные случаи вина лежит на обоих партнерах. Они должны приглядывать за этим», – сказала олимпийская чемпионка. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛисаАлиса78
Вот вот. Они, в отличии от девушек, лицом ехали и всё видели
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиля Симонова
Согласна. Особенно Дрозд должен был уводить свою партнершу от Аннабель. Куда смотрел.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зиля Бадриева
Здоровья Аннабель, действительно, куда партнёры смотрели, они же ведут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лакс
Так оно так, партнер должен стараться видеть что за спиной партнерши и в прокате в т.ч.. Но с другой стороны он должен стараться смотреть и в глаза партнерше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий