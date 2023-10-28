Бестемьянова о столкновении Шанаевой и Морозов: «За подобные случаи вина лежит на партнерах. Они должны приглядывать за этим»

Бестемьянова заявила, что в столкновении Шанаевой и Морозов виноваты их партнеры.

Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске.

Морозов выступила в ритм-танце с травмированной ногой, позже тренер Анжелика Крылова сообщила, что фигуристке наложили швы.

«Аннабель – умничка, справилась с поставленной задачей, но по-другому и не могло быть. И не такое случалось, когда люди выходили и показывали прекрасные прокаты.

Но хочется отметить, что за подобные случаи вина лежит на обоих партнерах. Они должны приглядывать за этим», – сказала олимпийская чемпионка.