«Я забыла слова». – «А я забыла, как прыгать». Загитова взяла интервью у Хромых и других фигуристок после короткой программы в Красноярске
Алина Загитова взяла интервью у фигуристок на этапе Гран-при России в Красноярске.
После короткой программы олимпийская чемпионка пообщалась с Анной Фроловой, Елизаветой Куликовой, Марией Агаевой и Майей Хромых.
«Я забыла слова», – сказала Загитова Хромых.
«А я забыла, как прыгать», – ответила Майя.
Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?
Как-то вообще не в тему выглядит эта белая накидка (или что это, шуба?) на руки/плечи для ведущей и берущей интервью под эгидой Первого канала страны на официальном турнире.
Ей-богу, она как-будто была на светском рауте или вечеринке в пафосном баре, когда ей неожиданно позвонили и сказали ехать брать вьюхи, что даже не переодевалась🤣🤣
Я канеш не имею ввиду что она должна была выглядеть как чопорная англичанка из 17 века, но и как светская львица тоже перебор))
Милая Алина. Сразу задала позитивный настрой и атмосферу праздника ФК.
А официальный наряд ищите на официальных мероприятиях)))
Не упала, исполнила на высоком уровне сложный прыжок, публика принимала замечательно, потрясающие фото Алины во время исполнения новой программы во всех СМИ, влоги тёплые, атмосферные.
Одни только плюсы.
Срочно вспомним про шубу 😄
У Алины действительно благородная внешность. Что есть, то есть.