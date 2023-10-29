«Я забыла слова». – «А я забыла, как прыгать». Загитова взяла интервью у Хромых и других фигуристок после короткой программы в Красноярске

Теги сборная России видео женское катание Алина Загитова Майя Хромых Анна Фролова Елизавета Куликова Мария Агаева Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Алина Загитова взяла интервью у фигуристок на этапе Гран-при России в Красноярске.

После короткой программы олимпийская чемпионка пообщалась с Анной Фроловой, Елизаветой Куликовой, Марией Агаевой и Майей Хромых.

«Я забыла слова», – сказала Загитова Хромых.

«А я забыла, как прыгать», – ответила Майя.

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11 комментариев

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Сайтама
Правильно Аня Фролова сказала, что с Алиной приятно общаться и давать ей интервью. А уж Майю Алина всегда поддержит.
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Маргарита В Сафронова
Алина делает влоги, которые хочется смотреть, потому что интересно. В них раскрываются характеры фигуримтов, мы видим естественное поведение ребят, а не игру на публику. Они, не стесняясь, говорят о каких-то своих секретиках, делятся переживаниями. Алина погружает нас в реальную фигурнокатательную жизнь
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Александр Илькевич
Честно: я к Заготовой нейтрально отношусь (не фанат, но и не хейтер), но блин.....кто ей сейчас наряд подбирал?)
Как-то вообще не в тему выглядит эта белая накидка (или что это, шуба?) на руки/плечи для ведущей и берущей интервью под эгидой Первого канала страны на официальном турнире.
Ей-богу, она как-будто была на светском рауте или вечеринке в пафосном баре, когда ей неожиданно позвонили и сказали ехать брать вьюхи, что даже не переодевалась🤣🤣

Я канеш не имею ввиду что она должна была выглядеть как чопорная англичанка из 17 века, но и как светская львица тоже перебор))
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Юна73
Ответ Александр Илькевич
Честно: я к Заготовой нейтрально отношусь (не фанат, но и не хейтер), но блин.....кто ей сейчас наряд подбирал?) Как-то вообще не в тему выглядит эта белая накидка (или что это, шуба?) на руки/плечи для ведущей и берущей интервью под эгидой Первого канала страны на официальном турнире. Ей-богу, она как-будто была на светском рауте или вечеринке в пафосном баре, когда ей неожиданно позвонили и сказали ехать брать вьюхи, что даже не переодевалась🤣🤣 Я канеш не имею ввиду что она должна была выглядеть как чопорная англичанка из 17 века, но и как светская львица тоже перебор))
когда не к чему придраться)
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Сайтама
Ответ Александр Илькевич
Честно: я к Заготовой нейтрально отношусь (не фанат, но и не хейтер), но блин.....кто ей сейчас наряд подбирал?) Как-то вообще не в тему выглядит эта белая накидка (или что это, шуба?) на руки/плечи для ведущей и берущей интервью под эгидой Первого канала страны на официальном турнире. Ей-богу, она как-будто была на светском рауте или вечеринке в пафосном баре, когда ей неожиданно позвонили и сказали ехать брать вьюхи, что даже не переодевалась🤣🤣 Я канеш не имею ввиду что она должна была выглядеть как чопорная англичанка из 17 века, но и как светская львица тоже перебор))
Тренеры, стоящие в шубах и дублëнках у бортика, конечно, тоже перебор?))) Или цвет шубы не устроил? Всё по канону, белый 😏

Милая Алина. Сразу задала позитивный настрой и атмосферу праздника ФК.
А официальный наряд ищите на официальных мероприятиях)))
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Сайтама
Ответ Юна73
когда не к чему придраться)
100%!
Не упала, исполнила на высоком уровне сложный прыжок, публика принимала замечательно, потрясающие фото Алины во время исполнения новой программы во всех СМИ, влоги тёплые, атмосферные.
Одни только плюсы.
Срочно вспомним про шубу 😄
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chespo
Как всегда, все очень мило и доброжелательно, очередной заряд позитива от Алины.
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Сайтама
Ответ Montenegro Serbian
На контрасте со фигуристками в спортивных костюмах, весьма эпично выглядело: аристократка случайно забрела в дом к простолюдинам и решила узнать чем они живут, немного поболтав в ними)
Респект за аристократку)
У Алины действительно благородная внешность. Что есть, то есть.
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