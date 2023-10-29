«Я забыла слова». – «А я забыла, как прыгать». Загитова взяла интервью у Хромых и других фигуристок после короткой программы в Красноярске

Алина Загитова взяла интервью у фигуристок на этапе Гран-при России в Красноярске.

После короткой программы олимпийская чемпионка пообщалась с , , Марией Агаевой и Майей Хромых.

«Я забыла слова», – сказала Загитова Хромых.

«А я забыла, как прыгать», – ответила .

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?