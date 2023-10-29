Бестемьянова о 8-м месте Хромых после короткой: «Майя не выступила в силу своего таланта. Она не в форме, волнение тут ни при чем»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Майя Хромых Серия Гран-при России Екатерина Анисимова Красноярье Фигурное катание

Наталья Бестемьянова оценила выступление Майи Хромых на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка занимает 8-е место после короткой программы.

«Не хочется много об этом говорить. Майя не выступила в силу своего таланта и того, сколько она тренируется. Она не в форме, волнение тут ни при чем. Она не может прыгнуть каскад во второй половине программы, это стало очевидно.

Будем надеяться, что все-таки Майя сможет вернуть свою оптимальную форму, надо немного подождать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

«Я бы хотела еще сказать по поводу выступления Екатерины Анисимовой, которой я ставила программу. Она очень серьезно учится и катается один раз в день, но она потрясающе талантливая.

Сегодня (28 октября – Sports.ru) она выстрелила и откаталась невероятно, сделала все элементы. Однако мне непонятно, почему какие-то девочки, которые не прыгали каскады три-три получили баллы выше ее», – добавила Бестемьянова.

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8 комментариев

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Mari Gams
Хочется пожелать Майе здоровья и набрать быстрее спортивную форму , которая у неё была .
Удачи Майе и гладкого льда , Майя может !
+10
-1
+9
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22somebody22
Это риторический вопрос.Ты же комментишь прокат девочки,которая не сделала каскад 3+3,только потому,что она из штаба ТШТ.Какие тут могут быть вопросы?
+3
-1
+2
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olvl
Волнение тут при всём. У Майи особенно.
+2
0
+2
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Железная Леди
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Ну вот еще один тренер недоволен оценками судей. так уж повелось, что те кто учится в нормальной школе, тем труднее соревноваться с девочками, проводящеми все время на катке. И это понятно.
+1
0
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Veronika spuria
Ответ Anna
Не смотрела прокат Анисимовой, но она 6-ая, плюс дедакшн, значит катала неидеально, зачем обманывать то
Анисимова очень хорошо откатала,дедакшен- движение после конца программы. А про Хромых всё верно, просто не в форме.
+1
0
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Anna
Не смотрела прокат Анисимовой, но она 6-ая, плюс дедакшн, значит катала неидеально, зачем обманывать то
+2
-2
0
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Anna Morgan
Ответ Mari Gams
Хочется пожелать Майе здоровья и набрать быстрее спортивную форму , которая у неё была . Удачи Майе и гладкого льда , Майя может !
если майя соберется и все-таки пойдет на 4, то это будет ее последний прокат в карьере
+2
-2
0
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Anna
Ответ Veronika spuria
Анисимова очень хорошо откатала,дедакшен- движение после конца программы. А про Хромых всё верно, просто не в форме.
Но она не ниже Хромых, а Бестемьянова говорит, что ниже.
0
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