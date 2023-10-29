Бестемьянова о 8-м месте Хромых после короткой: «Майя не выступила в силу своего таланта. Она не в форме, волнение тут ни при чем»

Наталья Бестемьянова оценила выступление Майи Хромых на Гран-при в Красноярске.

Фигуристка занимает 8-е место после короткой программы.

«Не хочется много об этом говорить. не выступила в силу своего таланта и того, сколько она тренируется. Она не в форме, волнение тут ни при чем. Она не может прыгнуть каскад во второй половине программы, это стало очевидно.

Будем надеяться, что все-таки Майя сможет вернуть свою оптимальную форму, надо немного подождать», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

«Я бы хотела еще сказать по поводу выступления Екатерины Анисимовой, которой я ставила программу. Она очень серьезно учится и катается один раз в день, но она потрясающе талантливая.

Сегодня (28 октября – Sports.ru) она выстрелила и откаталась невероятно, сделала все элементы. Однако мне непонятно, почему какие-то девочки, которые не прыгали каскады три-три получили баллы выше ее», – добавила .

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