Аннабель Морозов не смогла завершить утреннюю тренировку на Гран-при в Красноярске
Аннабель Морозов не смогла завершить утреннюю тренировку на Гран-при в Красноярске.
На разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов. После проката Аннабель наложили семь швов.
Морозов и ее партнер Игорь Еременко идут третьими после ритм-танца. Сегодня дуэты представят произвольные танцы.
Спортсмены вышли на утреннюю тренировку, сделали несколько кругов. Морозов заплакала от боли, после чего дуэт покинул лед.
Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком
Здоровья Аннабель и мудрости штабу, пусть примут оптимальное для пары решение 🤞