Аннабель Морозов не смогла завершить утреннюю тренировку на Гран-при в Красноярске.

На разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов. После проката наложили семь швов.

Морозов и ее партнер идут третьими после ритм-танца. Сегодня дуэты представят произвольные танцы.

Спортсмены вышли на утреннюю тренировку, сделали несколько кругов. Морозов заплакала от боли, после чего дуэт покинул лед.

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком