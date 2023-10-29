Аннабель Морозов не смогла завершить утреннюю тренировку на Гран-при в Красноярске

Теги сборная России травмы танцы на льду Игорь Еременко Аннабель Морозов Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Аннабель Морозов не смогла завершить утреннюю тренировку на Гран-при в Красноярске.

На разминке перед ритм-танцем Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов. После проката Аннабель наложили семь швов.

Морозов и ее партнер Игорь Еременко идут третьими после ритм-танца. Сегодня дуэты представят произвольные танцы. 

Спортсмены вышли на утреннюю тренировку, сделали несколько кругов. Морозов заплакала от боли, после чего дуэт покинул лед.

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13 комментариев

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Svetlana Yablonskaya
Сняли ребят. Жаль, что Шанаеву нельзя снять за неспортивное поведение.
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Dina2
Ой, как жалко Аннабель. Девочка, держись и пусть всё заживёт без последствий.
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Маргарита В Сафронова
Но пока нет информации о снятии. Лучше не усугублять и сняться. Я бы и Шанаеву сняла.
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olvl
Очень жаль Аннабель, представить сложно каково ей сейчас. Теперь только бы скорее всё зажило и надеюсь, без последствий.
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lepestok
здоровья Аннабель. Рана действительно болезненная(((
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chespo
Увы, но это вполне ожидаемо, рана глубокая, на 2 день отек нарастает, сможет ли Аннабель откатать ПТ даже на обезболивающих, еще вопрос. Здоровья ей.
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Magirani Navi
Аннабель, бедная девочка…Такая сильная, даже думать о том, какую боль она ощутила, едва спустив ногу с кровати - не по себе, но еще заставить себя встать, ходить, втиснуться в ботинок и туго зашнуровать, а потом и еще проехать несколько кругов…Настоящий боец, готова была теперь сколько сможет ради себя и партнера. Скорейшего выздоровления и очень жду их на ЧР – это настоящий спортивный дух
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Anna
Ответ Маргарита В Сафронова
Но пока нет информации о снятии. Лучше не усугублять и сняться. Я бы и Шанаеву сняла.
Снялись
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Svetlana Yablonskaya
Ответ Маргарита В Сафронова
Но пока нет информации о снятии. Лучше не усугублять и сняться. Я бы и Шанаеву сняла.
О том же написала, очень некрасивая история. Аннабель скорейшего восстановления!
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Сергей Жарковский
Обидно когда получаешь травму, тем более на разминке. Здоровья Аннабель и скорейшего возвращения на лёд!
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пазл сошёлся
Если выйдут на лёд сегодня, то исключительно на морально-волевых. Нет гарантий, что к следующему этапу Аннабель будет в норме, скорее всего не захотят терять и этот как пропуск на ЧР - за счёт РТ они уже вряд ли опустятся ниже 4 места
Здоровья Аннабель и мудрости штабу, пусть примут оптимальное для пары решение 🤞
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Маргарита В Сафронова
Ответ Anna
Снялись
Лусше так. Здоровье важнее.
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пазл сошёлся
Ответ Svetlana Yablonskaya
Сняли ребят. Жаль, что Шанаеву нельзя снять за неспортивное поведение.
В лучшем случае её заставят публично извиниться в микст-зоне🤷🏼‍♀️ не более того, к сожалению
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