Александра Бойкова: «Мы меняли технику выбросов и немного технику подкруток. Первый месяц было тяжеловато, казалось, что ничего не получится»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Бойкова и Козловский прокомментировали свой прокат произвольной программы.

Пара заняла первое место на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

«Здесь есть некое сравнение с бароном Мюнхгаузеном. Сам себя за волосы не вытащишь, никто не поможет. Элементы за нас никто не сделает, рассчитывать надо только на себя.

Настроение нейтральное. Задачу-минимум выполнили. Были допущены ошибки, в будущем их необходимо избегать, когда речь пойдет о борьбе с серьезными оппонентами.

Проделали колоссальную работу, были абсолютно готовы, сетовать на какие-то проблемы не имеет смысла. Будем работать в направлении чистых и идеальных прокатов», – сказал Дмитрий Козловский
 
«Мы начинаем стартовать, чтобы попасть в нужную колею, притираемся к тренерам, тренеры к нам. Давно у нас не было соревнований. Мы меняли технику выбросов и немножко технику подкруток.

Первый месяц точно было тяжеловато, казалось, что ничего никогда не получится, но тренеры настаивали, все у них получилось – надеюсь, получается и у нас», – добавила Александра Бойкова

Наши фигуристы-парники умеют экстремальные вещи, но их тормозят правила. Почему?

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13 комментариев

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Мороженко
Оправдания пошли
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Белла
Особенно выбросы подправили, зачем говорит что то исправляют, что у москвиной у них чего то не хватало, нет, просто это как орсер улучшил у жени скольжение, убрал с угла катка лутц и аксель стал выше и веселеее, БК сделал шаг назад, а на КП надо было показать что этери генипльна
+10
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sniper74
Ну тут одно можно сказать наверняка: не затягивайте с прогрессом. Таких вас МиГи вынесут с отрывом баллов в 10
+5
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Katerina Sunny
Сделали на шоу четверной выброс и срочно понадобилось технику менять.
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Блинчик
Обучались читерству?
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oldparakhod
То, что язык враг, это точно про них.
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garovatat
Ответ Мороженко
Оправдания пошли
ну конечно, это же неправильные спортсмены в неправильном штабе! Пояснения из их уст - это всего лишь жалкие оправдания, не так ли? А когда плющенковские во главе с гравтреном вечно на что-то пеняют, то на травмы, то на пубертат, то на коньки, то на лед, то на судей - это вам всем норм. Когда Галлямов оправдывал падение в Пекине ранним стартом, ранним подъемом, недосыпом - все сочувственно ахали и охали. Когда они же с Мишиной неделю назад объясняли что было волнительно, волнение сказалось на элементах, был не внимателен на сальхове - это тоже было не оправдание, а... что?))) Короче, достали уже натягивать сову, все спортсмены так или иначе объясняют свои ошибки теми или иными причинами, они что, должны говорить - не знаю как так вышло? Так это признак дурачины, нужно как раз знать или предполагать что не так, чтобы исправить в дальнейшем))
БК молодцы, работают, да, что-то правят им в новом штабе, подкрут например уже исправили на твердый 4 ур, чего почему то не случилось в прошлом штабе. На ОПах были хороши, сейчас сбавили немного, но будьте уверены, будут набирать, к ГС зазвенят так, что будьте любезны)) Лишь бы без травм. Всем желаю!
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Gel Na
Ответ sniper74
Ну тут одно можно сказать наверняка: не затягивайте с прогрессом. Таких вас МиГи вынесут с отрывом баллов в 10
МГ их и так всю дорогу выносили, победы БК только на ошибках соперников
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Маргарита В Сафронова
МиГи съедят вмиг БК с таким катанием.
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Emma Dunn
Сезон начался точно так же, как и в прошлом году. Очевидно, что адаптация все еще в процессе. Я уверен, что это улучшится от начала до начала.
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Emma Dunn
Ответ Gel Na
МГ их и так всю дорогу выносили, победы БК только на ошибках соперников
И Мг выигрывает для их грибов
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Emma Dunn
Ответ Маргарита В Сафронова
МиГи съедят вмиг БК с таким катанием.
Только с их огромными грибами.
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