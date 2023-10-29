Александра Бойкова: «Мы меняли технику выбросов и немного технику подкруток. Первый месяц было тяжеловато, казалось, что ничего не получится»
Бойкова и Козловский прокомментировали свой прокат произвольной программы.
Пара заняла первое место на этапе серии Гран-при России в Красноярске.
«Здесь есть некое сравнение с бароном Мюнхгаузеном. Сам себя за волосы не вытащишь, никто не поможет. Элементы за нас никто не сделает, рассчитывать надо только на себя.
Настроение нейтральное. Задачу-минимум выполнили. Были допущены ошибки, в будущем их необходимо избегать, когда речь пойдет о борьбе с серьезными оппонентами.
Проделали колоссальную работу, были абсолютно готовы, сетовать на какие-то проблемы не имеет смысла. Будем работать в направлении чистых и идеальных прокатов», – сказал Дмитрий Козловский.
«Мы начинаем стартовать, чтобы попасть в нужную колею, притираемся к тренерам, тренеры к нам. Давно у нас не было соревнований. Мы меняли технику выбросов и немножко технику подкруток.
Первый месяц точно было тяжеловато, казалось, что ничего никогда не получится, но тренеры настаивали, все у них получилось – надеюсь, получается и у нас», – добавила Александра Бойкова.
Наши фигуристы-парники умеют экстремальные вещи, но их тормозят правила. Почему?
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БК молодцы, работают, да, что-то правят им в новом штабе, подкрут например уже исправили на твердый 4 ур, чего почему то не случилось в прошлом штабе. На ОПах были хороши, сейчас сбавили немного, но будьте уверены, будут набирать, к ГС зазвенят так, что будьте любезны)) Лишь бы без травм. Всем желаю!