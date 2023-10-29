Бойкова – Транькову после произвольной программы: «Максим, прости. Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер»
Александра Бойкова попросила прощения у Максима Транькова за ошибки в прокате.
Бойкова и Дмитрий Козловский получили за произвольную программу на этапе Гран-при России 146,68 балла (73,86 за технику) и заняли первое место.
«Максим, прости. Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер – в короткой и в произвольной. На следующем старте», – сказала Бойкова в кисс-энд-крае.
«Не надо передо мной извиняться. Это вы меня простите. Загубил очередную пару», – сказал двукратный олимпийский чемпион, который является одним из тренеров дуэта.
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