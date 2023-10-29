Бойкова – Транькову после произвольной программы: «Максим, прости. Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер»

Теги Максим Траньков сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Фигурное катание

Александра Бойкова попросила прощения у Максима Транькова за ошибки в прокате.

Бойкова и Дмитрий Козловский получили за произвольную программу на этапе Гран-при России 146,68 балла (73,86 за технику) и заняли первое место.

«Максим, прости. Когда-нибудь нам дастся этот риттбергер – в короткой и в произвольной. На следующем старте», – сказала Бойкова в кисс-энд-крае. 

«Не надо передо мной извиняться. Это вы меня простите. Загубил очередную пару», – сказал двукратный олимпийский чемпион, который является одним из тренеров дуэта. 

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7 комментариев

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Дарья Виноградова
Траньковский конечно забавный)
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Александр Шульгин
Шутники
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imaxim
Не нам, а тебе
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spboksana
Траньков позёр
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LemonAndSugar
Ответ imaxim
Не нам, а тебе
в паре только "мы" - а "тебе" это вам к косторной)))))
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Адриана
Эх, Саша, зачем было падать с выброса, каждый раз рулетка, сделает или нет. Ещё одно такое выступление и чемодан-вокзал- Питер.
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Юлия Ягунова
Мне все это кажется лицемерным, как он их гнобил, а тут любовь прям...
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