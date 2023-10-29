Траньков о прокате Бойковой и Козловского: «Для меня это увы и ах. Саша была настоящим лидером сегодня, а на Диму давило волнение»

Максим Траньков оценил прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

и выиграли третий этап Гран-при России в Красноярске.

«Ну что мне здесь говорить? Для меня это увы и ах, потому что Саша была настоящим лидером сегодня, очень здорово началась эта программа. Где-то волнение давило на Диму сегодня, потому что я увидел очень много недочетов, над которыми мы работали, которые не были сделаны сегодня. Единственное, к техбригаде у меня большие вопросы по тодесу – почему он третьего уровня? Мне кажется, я насчитал эти три оборота абсолютно точно.

Сегодня ребята ни в совместном вращении не досчитали обороты, ни в тодесе. Падение было обусловлено не самым удачным входом в этот элемент (выброс в тройной риттбергер) – то ли из-за узости площадки, то ли еще из-за чего-то. Эта сложная поддержка, которая предшествовала выбросу, была очень опасно сделана и, как следствие, уже неудобно было ни Диме бросать, ни Саше приземляться. Надо будет за этим последить, поработать.

В тулупе – Дима полная неожиданность для меня, потому что он тулупы вообще не срывает. Если Саша может где-то с ошибочкой сделать на тренировке, со степ-аутиком небольшим, то Дима всегда железнобетонно делает», – сказал в эфире Первого канала.