Траньков о прокате Бойковой и Козловского: «Для меня это увы и ах. Саша была настоящим лидером сегодня, а на Диму давило волнение»

Теги Максим Траньков сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Максим Траньков оценил прокат Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Бойкова и Козловский выиграли третий этап Гран-при России в Красноярске.

«Ну что мне здесь говорить? Для меня это увы и ах, потому что Саша была настоящим лидером сегодня, очень здорово началась эта программа. Где-то волнение давило на Диму сегодня, потому что я увидел очень много недочетов, над которыми мы работали, которые не были сделаны сегодня. Единственное, к техбригаде у меня большие вопросы по тодесу – почему он третьего уровня? Мне кажется, я насчитал эти три оборота абсолютно точно.

Сегодня ребята ни в совместном вращении не досчитали обороты, ни в тодесе. Падение было обусловлено не самым удачным входом в этот элемент (выброс в тройной риттбергер) – то ли из-за узости площадки, то ли еще из-за чего-то. Эта сложная поддержка, которая предшествовала выбросу, была очень опасно сделана и, как следствие, уже неудобно было ни Диме бросать, ни Саше приземляться. Надо будет за этим последить, поработать. 

В тулупе – Дима полная неожиданность для меня, потому что он тулупы вообще не срывает. Если Саша может где-то с ошибочкой сделать на тренировке, со степ-аутиком небольшим, то Дима всегда железнобетонно делает», – сказал Траньков в эфире Первого канала.

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18 комментариев

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galik55
Максим, давай честно, сегодня лучше были ОГ чем БК
+20
-5
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Адриана
Да, ошибок было много и это ,действительно, было "увы и ах", и точно такая же была реакция, наверное, у всех на оценки, они должны были быть ниже, на первое место в ПП они сегодня точно не откатали, так что - "УВЫ И АХ".
+15
-4
+11
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Урагана Эриксен
А мне показалось суждение Транькова честным и искренним. Думаю, что Бойкова-Козловский к ЧР вычистят постановки.
+21
-10
+11
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Arraches
Не буду рассуждать , был ли вообще смысл в их переходе …
Но вспомним Рыжиков , к красоте и ( относительной ) чистоте проката в Пекине они пришли не сразу , вначале у них были плохие прокаты . Так что , нужно время для адаптации и должно получится . Надеюсь и желаю .
+11
-4
+7
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Zbra
Ответ tanygavr
В каком месте молодые пары катают лучше? Это же смешно сравнивать начинающих, плохо скользящих, без связок и сложных заходов с взрослой скатанной компонентной парой. Чистое без падений катание еще не значит техничное, есть еще и вторая оценка.
Мне очень понравились Осокина/Грицаенко сегодня. ИМХО, при таких крохотных разрывах в короткой не должно было быть такого в произвольной. А вообще Бойкова/Козловский должны были быть вторыми сегодня.
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Carolina Solamente
Макс, ну ты прям как маленький... Они в ТШТ шли не для того, чтобы хорошо кататься, а чтобы с грибами ТШТ выигрывать при любом катании. Они же сами видели как их засовывали под ТМ в олим сезон, как бы те не косячили. Решили пойти той же дорожкой..
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galik55
Ответ Arraches
Не буду рассуждать , был ли вообще смысл в их переходе … Но вспомним Рыжиков , к красоте и ( относительной ) чистоте проката в Пекине они пришли не сразу , вначале у них были плохие прокаты . Так что , нужно время для адаптации и должно получится . Надеюсь и желаю .
Красота пришла и от Зуевой тоже, а вот техическая чистота увы ни там ни у Этери лучше не стала.
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NataliaB.3003
Ответ tanygavr
В каком месте молодые пары катают лучше? Это же смешно сравнивать начинающих, плохо скользящих, без связок и сложных заходов с взрослой скатанной компонентной парой. Чистое без падений катание еще не значит техничное, есть еще и вторая оценка.
Вы видели сегодня Осокину и Грицаенко? И вчера?
Посмотрите. Может ваше мнение изменится..
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Tanya Reed
Не понимаю, о чем тут волноваться. Ладно бы единственную путевку на ЧМ или ОИ разыгрывали. А тут так и так попадают на российский финал гран при. Уж тогда бы Траньков говорил, как Орсер в свое время про ЕМ- что штаб сменили, новый тренер, новый город, нужно время. А то волнение. У Козловского. Который всех свысока в очередь ставит. И вдруг разволновался- на водокачке))
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Александр Гороховик
Только МиГи, только победа!
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NataliaB.3003
Ответ Carolina Solamente
Макс, ну ты прям как маленький... Они в ТШТ шли не для того, чтобы хорошо кататься, а чтобы с грибами ТШТ выигрывать при любом катании. Они же сами видели как их засовывали под ТМ в олим сезон, как бы те не косячили. Решили пойти той же дорожкой..
И теперь у нас две грибные заслуженные пары, под которых даже с их косяками, будут засовывать талантливых молодых и ярких ребят, которые катают чище и лучше.
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Анаис_Анаис
Ответ Arraches
Не буду рассуждать , был ли вообще смысл в их переходе … Но вспомним Рыжиков , к красоте и ( относительной ) чистоте проката в Пекине они пришли не сразу , вначале у них были плохие прокаты . Так что , нужно время для адаптации и должно получится . Надеюсь и желаю .
ТМ ошибались всегда. Или почти всегда. Это чудо, что они смогли собраться на олимпиаде.
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galik55
Ответ tanygavr
В каком месте молодые пары катают лучше? Это же смешно сравнивать начинающих, плохо скользящих, без связок и сложных заходов с взрослой скатанной компонентной парой. Чистое без падений катание еще не значит техничное, есть еще и вторая оценка.
Сложные заходы, сложный прыжковый контент и успешные соревнования на международных стартах у ХК. Хорошо себя показали по скатанности, заходам и связкам ЧЯ. АБ.ОГ.
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tanygavr
Ответ NataliaB.3003
И теперь у нас две грибные заслуженные пары, под которых даже с их косяками, будут засовывать талантливых молодых и ярких ребят, которые катают чище и лучше.
В каком месте молодые пары катают лучше? Это же смешно сравнивать начинающих, плохо скользящих, без связок и сложных заходов с взрослой скатанной компонентной парой. Чистое без падений катание еще не значит техничное, есть еще и вторая оценка.
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Emma Dunn
Ответ Александр Гороховик
Только МиГи, только победа!
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Железная Леди
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Что-то у наших тренеров все больше вопросов к судьям. А Транькову рано еще называть эту пару своей.
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Emma Dunn
Транков был очень честен. Мне кажется, это Дима допустил ошибку в броске.
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