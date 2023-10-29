Петр Гуменник: «Тема короткой программы для меня закрыта. Катаюсь в свое удовольствие и не парюсь»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Петр Гуменник заявил, что тема короткой программы для него закрыта.

Ранее фигурист вынужденно отказался от песни Sonne группы Rammstein в короткой программе для нового сезона.

На контрольных прокатах Петр катал старую короткую программу. В настоящее время он выступает под русский кавер этой песни от Radio Tapok. 

«Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», – сказал Гуменник. 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Вот и хорошо, Петя. На следующем этапе ГП ждём чистый прокат КП. Удачи !
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Токарев
Надо вернуть оригинал, кавер хуже.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Верное решение, если получится забыть неудачный прокат КП, надо забыть.
На следующем этапе показать всю мощь программы и свой спортивный талант!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Сильно париться вредно(. Всё хорошо в меру. На произвольной все увидели, что прыгать Петя не разучился. Удачи дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Алексей Токарев
Надо вернуть оригинал, кавер хуже.
Перебдели, не вернут уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий