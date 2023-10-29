Петр Гуменник: «Тема короткой программы для меня закрыта. Катаюсь в свое удовольствие и не парюсь»

Петр Гуменник заявил, что тема короткой программы для него закрыта.

Ранее фигурист вынужденно отказался от песни Sonne группы Rammstein в короткой программе для нового сезона.

На контрольных прокатах Петр катал старую короткую программу. В настоящее время он выступает под русский кавер этой песни от Radio Tapok.

«Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», – сказал Гуменник.