Петр Гуменник: «Тема короткой программы для меня закрыта. Катаюсь в свое удовольствие и не парюсь»
Петр Гуменник заявил, что тема короткой программы для него закрыта.
Ранее фигурист вынужденно отказался от песни Sonne группы Rammstein в короткой программе для нового сезона.
На контрольных прокатах Петр катал старую короткую программу. В настоящее время он выступает под русский кавер этой песни от Radio Tapok.
«Тема короткой программы для меня закрыта. Я катаю в свое удовольствие и не парюсь», – сказал Гуменник.
На следующем этапе показать всю мощь программы и свой спортивный талант!