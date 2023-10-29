Алиев и Самарин откатались с ошибками, Гуменник прыгнул два четверных в произвольной программе на Гран-при России

Мужчины представили произвольные программы на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

прыгнул четверной сальхов, четверной риттбергер, ошибся на втором четверном сальхове, исполнил секвенцию тройной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.

исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, упал с четверного лутца, сделал секвенцию тройной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов с ошибкой на выезде, упал с тройного акселя, прыгнул двойной аксель.

прыгнул четверной тулуп, четверной сальхов, ошибся на тройном тулупе, упал с тройного акселя, затем сделал двойной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной аксель, тройной риттбергер.

сделал тройной риттбергер, четверной риттбергер с ошибкой, тройной аксель, четверной тулуп, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов с ошибкой, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп.

упал с тройного акселя и двух четверных риттбергеров, прыгнул тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель.

Егор Рухин исполнил четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц, тройной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов.