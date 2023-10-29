Алиев и Самарин откатались с ошибками, Гуменник прыгнул два четверных в произвольной программе на Гран-при России

Теги сборная России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Егор Рухин Илья Яблоков Федор Зонов Серия Гран-при России Фигурное катание

Мужчины представили произвольные программы на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

Петр Гуменник прыгнул четверной сальхов, четверной риттбергер, ошибся на втором четверном сальхове, исполнил секвенцию тройной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп, тройной аксель, тройной лутц – двойной риттбергер – двойной риттбергер.

Александр Самарин исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, упал с четверного лутца, сделал секвенцию тройной аксель – двойной аксель, тройной риттбергер, каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов с ошибкой на выезде, упал с тройного акселя, прыгнул двойной аксель.

Дмитрий Алиев прыгнул четверной тулуп, четверной сальхов, ошибся на тройном тулупе, упал с тройного акселя, затем сделал двойной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной лутц – двойной аксель, тройной риттбергер.

Илья Яблоков сделал тройной риттбергер, четверной риттбергер с ошибкой, тройной аксель, четверной тулуп, тройной аксель – ойлер – тройной сальхов с ошибкой, тройной лутц, тройной флип – тройной тулуп. 

Федор Зонов упал с тройного акселя и двух четверных риттбергеров, прыгнул тройной флип, каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной риттбергер – ойлер – тройной сальхов, секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель.

Егор Рухин исполнил четверной сальхов, четверной тулуп, тройной аксель – двойной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель, тройной лутц, тройной аксель, тройной лутц – ойлер – тройной сальхов. 

5 комментариев

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maalry
Петр молодец, прокат рабочий сегодня, но из-за вчерашнего мало шансов было больше чем на 3 место
+7
0
+7
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Ева Майская
Петру удачи и здоровья! Он практически всегда непросто входит в сезон, но в прошлом показал, что набирает форму по ходу действия и покоряет множество сердец своим катанием ))
Дальше только побед!
+5
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+4
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Аленка_76
Поздравляю всю тройку ребят! Будут работать, ошибки исправят.
Дима, ещё и на коньках из разных пар катал😱Вообще герой!
+4
-1
+3
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Инна1945
С тройного акселя половина мужиков валится. Лизон, зря ушла. Зря. Ей Богу, уникальная))
0
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0
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