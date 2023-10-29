Петр Гуменник: «Сегодня было психологически проще, чем вчера. Проще быть догоняющим, чем лидером»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Серия Гран-при России Фигурное катание

Петр Гуменник заявил, что сегодня ему было психологически проще кататься.

Накануне фигурист исполнил короткую программу на этапе Гран-при России с ошибками и был только пятым. 

В произвольной программе Гуменник прыгнул четверные сальхов и риттбергер. Он занял итоговое третье место с 242,77 баллами. 

«Очень легко настроиться, когда многое упущено. Сегодня было психологически проще, чем вчера. Проще быть догоняющим, чем лидером. Акклиматизация накрыла, было тяжело.

Вчера у меня не было «подушки безопасности», и четверной лутц получился не так хорошо. Сегодня я упростил контент и стало гораздо лучше», – сказал фигурист. 

«Много думал, как буду катать произвольную, в голове ее катал по-разному. Размышлял о том, почему может «не толкать» на прыжках, сделал для себя выводы.

Отдохнуть получилось не очень хорошо, потому что тренировка в 8 утра по Красноярску – это для меня слишком.

Я очень плохо встаю – помнится, на чемпионате России два года назад даже проспал одну тренировку, как раз в Красноярске было. Тут хотя бы не проспал», – приводит слова Гуменника «Чемпионат.com».

Наш фигурист все же отстоял номер под Rammstein – с русским вокалом. У тренера фэйспалм от проката

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3 комментария

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Elena Savanuk
Петя, как говорится, первый блин комом... Но верим, что будешь набирать обороты по ходу сезона и продолжишь радовать нас своими гармоничными программами и вдохновенными прокатами !
+6
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ano
Удачи и холодной головы в следующих соревнованиях!
+2
0
+2
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maalry
Петь, нельзя больше так проваливаться как в КП и все нормально дб)
+1
0
+1
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