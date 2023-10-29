Петр Гуменник: «Сегодня было психологически проще, чем вчера. Проще быть догоняющим, чем лидером»

Петр Гуменник заявил, что сегодня ему было психологически проще кататься.

Накануне фигурист исполнил короткую программу на этапе Гран-при России с ошибками и был только пятым.

В произвольной программе Гуменник прыгнул четверные сальхов и риттбергер. Он занял итоговое третье место с 242,77 баллами.

«Очень легко настроиться, когда многое упущено. Сегодня было психологически проще, чем вчера. Проще быть догоняющим, чем лидером. Акклиматизация накрыла, было тяжело.

Вчера у меня не было «подушки безопасности», и четверной лутц получился не так хорошо. Сегодня я упростил контент и стало гораздо лучше», – сказал фигурист.

«Много думал, как буду катать произвольную, в голове ее катал по-разному. Размышлял о том, почему может «не толкать» на прыжках, сделал для себя выводы.

Отдохнуть получилось не очень хорошо, потому что тренировка в 8 утра по Красноярску – это для меня слишком.

Я очень плохо встаю – помнится, на чемпионате России два года назад даже проспал одну тренировку, как раз в Красноярске было. Тут хотя бы не проспал», – приводит слова Гуменника «Чемпионат.com».

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