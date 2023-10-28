Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Самарин, Гуменник, Яблоков, Зонов покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Егор Рухин Илья Яблоков Кирилл Сарновский Данил Федосимов Максим Варакин Федор Зонов Серия Гран-при России Арсений Димитриев Красноярье Фигурное катание

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у мужчин.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Евгений Пузанов (Беларусь)

2. Данил Федосимов 

3. Кирилл Сарновский

4. Максим Варакин

5. Арсений Димитриев

Вторая разминка

6. Егор Рухин 

7. Петр Гуменник

8. Илья Яблоков 

9. Федор Зонов 

10. Александр Самарин

11. Дмитрий Алиев

После короткой программы

1. Дмитрий Алиев – 100,45

2. Александр Самарин – 93,92

3. Федор Зонов – 80,38

4. Илья Яблоков – 78,67

5. Петр Гуменник – 70,61

6. Егор Рухин – 69,72

7. Арсений Димитриев – 63,24

8. Максим Варакин – 62,97

9. Кирилл Сарновский – 60,15

10. Данил Федосимов – 56,92

Евгений Пузанов (Беларусь) – 65,45 (вне конкурса)

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9 комментариев

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Defender64
Надеюсь, Петя хотя бы бронзу возьмёт, если уж не серебро.
+6
0
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Анастасия Прудникова
Всем парням чистых прокатов! Отдельно желаю хорошо выступить и порадовать зрителей нашему белорусскому фигуристу Евгению Пузанову.
+4
0
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Аленка_76
Удачи и гладкого льда ребятам!
Диме сохранить 1 место!
+3
-1
+2
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galik55
Всем удачи, переживать буду за Яблокова, Гуменника и Зонова.
+2
0
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Док Аксель
Есть предчувствие, что ПП парни откатают более удачно. Я имею в виду прежде всего вторую разминку. Успеха !
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ДЮКали
А я хочу поблагодарить за настроение и программы, особенно ПП, которые в этом сезоне катает Саша Самарин. Ну нет у Саши данных показывать лирику, растянутость, гибкость, скольжение, но он почти единственный фигурист, который дарит мне смех до слез. Это ведь тоже нереально сложно выглядеть комично и одновременно технично. Я жду движений его робота Вертера/Терминатора/робота из Живой стали под Crazy frog прям не меньше пластики тела от Адама или Кевина Эймоза😁.
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olvl
Надеюсь все пришли в себя, всё-таки был перелёт, смена часового пояса, ну и ПП откатают лучше. Удачи. Хочется, чтобы Петя поборолся.
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Аврора кубик
Удачи ребятам!!! Дима❤️
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Елена Силкина
Всем удачи в произвольной. Буду болеть за Сашу Самарина и Диму Алиева, хочется, чтобы они сохранили свои места.
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