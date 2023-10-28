Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Самарин, Гуменник, Яблоков, Зонов покажут произвольные программы
29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у мужчин.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Евгений Пузанов (Беларусь)
2. Данил Федосимов
3. Кирилл Сарновский
4. Максим Варакин
Вторая разминка
6. Егор Рухин
8. Илья Яблоков
9. Федор Зонов
10. Александр Самарин
11. Дмитрий Алиев
После короткой программы
1. Дмитрий Алиев – 100,45
2. Александр Самарин – 93,92
3. Федор Зонов – 80,38
4. Илья Яблоков – 78,67
5. Петр Гуменник – 70,61
6. Егор Рухин – 69,72
7. Арсений Димитриев – 63,24
8. Максим Варакин – 62,97
9. Кирилл Сарновский – 60,15
10. Данил Федосимов – 56,92
Евгений Пузанов (Беларусь) – 65,45 (вне конкурса)
Диме сохранить 1 место!