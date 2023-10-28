Гран-при России. «Красноярье». Алиев, Самарин, Гуменник, Яблоков, Зонов покажут произвольные программы

29 октября на Гран-при России в Красноярске будут разыграны медали у мужчин.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 9:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Евгений Пузанов (Беларусь)

2. Данил Федосимов

3. Кирилл Сарновский

4. Максим Варакин

5.

Вторая разминка

6.

7.

8.

9. Федор Зонов

10. Александр Самарин

11.

После короткой программы

1. Дмитрий Алиев – 100,45

2. – 93,92

3. – 80,38

4. Илья Яблоков – 78,67

5. Петр Гуменник – 70,61

6. Егор Рухин – 69,72

7. Арсений Димитриев – 63,24

8. Максим Варакин – 62,97

9. – 60,15

10. Данил Федосимов – 56,92

Евгений Пузанов (Беларусь) – 65,45 (вне конкурса)