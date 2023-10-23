Акатьева, Хромых, Яметова и Фролова выступят на третьем этапе Гран-при России в Красноярске

Теги танцы на льду пары мужское катание женское катание Иван Букин Александр Самарин Павел Дрозд Дмитрий Алиев Петр Гуменник Игорь Еременко Роман Плешков Валерий Колесов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Денис Ходыкин Егор Рухин Виктория Васильева Роман Запорожец Софья Акатьева Майя Хромых Илья Яблоков Ясмина Кадырова Анна Фролова Таисия Собинина Кирилл Сарновский Елизавета Осокина Софья Важнова Дарья Бояринцева Елизавета Куликова Артем Грицаенко Данил Федосимов Максим Варакин Федор Зонов Арина Кшецкая Вероника Яметова Серия Гран-при России Майя Шегай Игорь Шамшуров Арсений Димитриев Анастасия Молчанова Софья Чаплыгина Екатерина Анисимова Красноярье Фигурное катание

Опубликован список участников третьего этапа Гран-при России в Красноярске.

Соревнования пройдут с 28 по 29 октября.

Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета КуликоваАрина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Анна ФроловаМайя Хромых, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Арсений ДимитриевФедор ЗоновЕгор РухинАлександр СамаринКирилл Сарновский, Данил Федосимов, Илья Яблоков.

Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Денис Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Варвара Курносенко – Федор Варламов, Дарья Лунина – Андрей Акулов, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Полина Усова – Михаил Антонов, Ольга Федорова – Павел Драко, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

 

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51 комментарий

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Voronok
Ответ Jessi
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Садкова будет в Казани, Жуков сейчас написал, что травм нет, идет набор формы, что ж вы только о Хрустальных так переживаете
+15
-4
+11
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olvl
Какая прекрасная новость. Надеюсь, все окончательно залечили травмы и все будут на старте. Жду Соню, Майю, Веронику, и всех остальных, конечно. Всем желаю удачи..
В других видах тоже шикарные составы. Не терпится поскорее всех увидеть.
+10
-1
+9
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antrrap
Надеюсь, все доедут! А так интересно посмотреть ЖО. Майя и Сонечка пока непонятно в какой готовности, при этом есть другие сильные девочки как Аня Ф, Вероника, Лиза К. Ждем!
+11
-3
+8
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alexnew
Ответ Shtirly
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А почему Хромых нельзя второй дать?
+10
-2
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Tatiana Klm
Отличный состав во всех дисциплинах, всем удачи и без травм!
+8
-1
+7
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olvl
Ответ antrrap
Хочется уже увидеть ПП нашей ЧР Сонечки🙌🏻
Очень хочется. Желаю Соне успеха. И пусть все травмы останутся в прошлом.
+7
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Маргарита В Сафронова
Всех вышеназванных хочется видеть в равной степени. Болеть буду за Соню Акатьеву.
+10
-4
+6
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Defender64
Хорошо, Акатьева.
Хромых, интересно, в каком состоянии
+8
-2
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Екатерина Воронина
Ответ antrrap
Надеюсь, все доедут! А так интересно посмотреть ЖО. Майя и Сонечка пока непонятно в какой готовности, при этом есть другие сильные девочки как Аня Ф, Вероника, Лиза К. Ждем!
Не знаю насколько правда но пишут у Сони все хорошо, про Май ничего неизвестно.
+7
-1
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galik55
За Соника, Майю и Аню
+6
-1
+5
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antrrap
Хочется уже увидеть ПП нашей ЧР Сонечки🙌🏻
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Алеся Ткаченко
Ответ Shtirly
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Ну Петросян же в прошлом сезоне отобралась
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Anna
Ответ Shtirly
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У Хромых ещё этап в Самаре
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Лилия
Хоть бы все доехали, никто не снялся, особенно из-за травм!
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Lana-shu
У девочек отличный состав. Еще садкову Дашу увидеть. Всем удачи. Этот этап может стать самым интересным в жо и мо.
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olvl
Ответ Jessi
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Где-то читала, что Даша будет на этапах. Возможно, позже. Веронике Жилиной тоже желаю скорейшего восстановления и надеюсь увидеть на стартах.
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Вячеслав Пустохин
Ждём 100500 апдейтов о снятиях и дурдом на последних этапах, куда все ломанутся.
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antrrap
Ответ Natalia Solomakha
Как ни странно, слухи, что Хромых доедет, а Акатьева нет 🤔
Выше писали наоборот…
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Sivl
Почему в заголовке только девочки? У парников и танцоров классный состав: БК, СБ, ШД, Аннабель и Ходыкин с новыми партнерами, точно есть на что посмотреть. А у девочек главное чтобы никто не снялся из лидеров, иначе совсем скучно будет.
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Е...С
Ответ Natalia Solomakha
Как ни странно, слухи, что Хромых доедет, а Акатьева нет 🤔
Бедная Соня, если правда.
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Kareglazaya
В танцах должно быть интересно: сразу несколько пар примерно на одном уровне, плюс есть недавно образовавшиеся пары. Интересно, как их в итоге оценят.
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Лека-Лека
Состав стал интересным.
Очень надеюсь, что никто не снимется.
Всем здоровья и удачи!!!
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Аленка_76
Хороший список участников!
Удачи всем!
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Елена Спирина
Очень интересный состав. Хочется посмотреть на Майю, удачи ей и остальным ребятам гладкого льда!
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Gilonjon862
При наличии в списках СтепБуков, БК и Алиева с Гуменником в заголовок выносят девочек без особых достижений
+8
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Olga Krayz
Состав хороший. Удачи всем участникам!
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Pennywise
Ответ flyhigh
Где выложили?
На сайте федры
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Галина Старшинина
Ответ Gilonjon862
При наличии в списках СтепБуков, БК и Алиева с Гуменником в заголовок выносят девочек без особых достижений
Изначально сообщалось, что будут выступать Садкова и Яметова, поэтому так и сообщают
+2
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Natalia Solomakha
Как ни странно, слухи, что Хромых доедет, а Акатьева нет 🤔
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Лека-Лека
Ответ Е...С
Бедная Соня, если правда.
За Жилину беспокойтесь
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flyhigh
Ответ Voronok
Садкова будет в Казани, Жуков сейчас написал, что травм нет, идет набор формы, что ж вы только о Хрустальных так переживаете
Так, вот теперь я хочу сходить на соревнования в Казани, я ещё думала, но, если Даша будет, то надо идти)
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tull
А вообще состав в парах и танцах куда собраннее. Не стоит в одиночках размазывать состав на шесть этапов. Четы куда актуальнее и состав сильнее. Вместо двух высвободившихся этапов можно сделать отборы на основные этапы. А в идеале вообще как в лыжах и биатлоне. Все сильнейшие на все этапы и большой хрустальный глобус на финише. Плюс состав сборной по результату общего зачета.
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Voronok
Ответ flyhigh
Так, вот теперь я хочу сходить на соревнования в Казани, я ещё думала, но, если Даша будет, то надо идти)
Да, в Казани огонь намечается, если все будут)) Валиева, Садкова, Мура, Жилина, Горбачева, Зинина
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RusVector
За Самарина! Ну здесь то должен с его грибами!
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Pennywise
Там еще предварительный список участников по КМС выложили. Жаловались, что не выкладывают вплоть до старта? Получите и распишитесь.
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Anna
Ответ Екатерина Воронина
Не знаю насколько правда но пишут у Сони все хорошо, про Май ничего неизвестно.
А кто пишет? Жуков, наоборот, написал, что Майя готовится, а Соня скорее всего снимется
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flyhigh
Ответ Kovka Gnutik
А что такое ЖО?
Женская одиночка
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flyhigh
Ответ Pennywise
Там еще предварительный список участников по КМС выложили. Жаловались, что не выкладывают вплоть до старта? Получите и распишитесь.
Где выложили?
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Алёна Вода
Во всех видах--уже под завязку 2 разминки набиваются! Ещё Даша Садкова должна была тут быть, но в списках нет почему-то... Жаль...
А Плюх своих, видимо, и не собирается на соревнования отпускать. Один только Сарновский-старший, да и тот ни на что не претендует.
Пока самый интересный этап получается, надеюсь, что снятий не будет, и все выступят уже без раскачки, времени на подготовку достаточно было
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