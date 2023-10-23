Акатьева, Хромых, Яметова и Фролова выступят на третьем этапе Гран-при России в Красноярске
Опубликован список участников третьего этапа Гран-при России в Красноярске.
Соревнования пройдут с 28 по 29 октября.
Женщины: Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Арина Видинеева, Елизавета Куликова, Арина Кшецкая, Анастасия Молчанова, Анна Фролова, Майя Хромых, Алиса Цветкова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Арсений Димитриев, Федор Зонов, Егор Рухин, Александр Самарин, Кирилл Сарновский, Данил Федосимов, Илья Яблоков.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева – Денис Плешков, Виктория Васильева – Роман Запорожец, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Таисия Собинина – Денис Ходыкин, Майя Шегай – Игорь Шамшуров.
Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Варвара Курносенко – Федор Варламов, Дарья Лунина – Андрей Акулов, Аннабель Морозов – Игорь Еременко, Полина Усова – Михаил Антонов, Ольга Федорова – Павел Драко, Екатерина Храбрых – Мирон Суслов, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
В других видах тоже шикарные составы. Не терпится поскорее всех увидеть.
Хромых, интересно, в каком состоянии
Очень надеюсь, что никто не снимется.
Всем здоровья и удачи!!!
Удачи всем!
А Плюх своих, видимо, и не собирается на соревнования отпускать. Один только Сарновский-старший, да и тот ни на что не претендует.
Пока самый интересный этап получается, надеюсь, что снятий не будет, и все выступят уже без раскачки, времени на подготовку достаточно было