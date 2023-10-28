Александр Жулин: «Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались. Я доволен, ребята не подвели меня»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Жулин остался доволен выступлением Степановой и Букина на Гран-при в Красноярске.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России. Это их первое выступление на соревнованиях после пропуска сезона и перехода в группу Жулина.

«Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались.

Конечно же, был контроль. Это чувствовалось, потому что долгое время не выступали, это первый старт. Я доволен очень, ребята не подвели меня», — сказал Жулин.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Интересно, что он никак не прокомментировал столкновение его спортсменки.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snusmumriken
Ответ Мороженко
Интересно, что он никак не прокомментировал столкновение его спортсменки.
И лишниие килограммы его спортсмена...))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tvo
Ответ Snusmumriken
И лишниие килограммы его спортсмена...))
???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий