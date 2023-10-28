Александр Жулин: «Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались. Я доволен, ребята не подвели меня»
Жулин остался доволен выступлением Степановой и Букина на Гран-при в Красноярске.
Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России. Это их первое выступление на соревнованиях после пропуска сезона и перехода в группу Жулина.
«Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались.
Конечно же, был контроль. Это чувствовалось, потому что долгое время не выступали, это первый старт. Я доволен очень, ребята не подвели меня», — сказал Жулин.
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