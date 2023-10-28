Александр Жулин: «Для первого выхода Степанова и Букин очень хорошо прокатались. Я доволен, ребята не подвели меня»

Жулин остался доволен выступлением Степановой и Букина на Гран-при в Красноярске.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России. Это их первое выступление на соревнованиях после пропуска сезона и перехода в группу Жулина.

«Для первого выхода и очень хорошо прокатались.

Конечно же, был контроль. Это чувствовалось, потому что долгое время не выступали, это первый старт. Я доволен очень, ребята не подвели меня», — сказал .