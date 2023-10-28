Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин катались на высоком уровне. А вообще, в танцах каталось много, но они не оставили никакого впечатления»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Р-Спорт Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления Степановой и Букина.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске. 

«Они катались довольно чисто, на своем высоком уровне. Заслуженные баллы.

А вообще, в танцах каталось очень много, но они не оставили никакого впечатления, к большому сожалению», – сказала Тарасова.

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8 комментариев

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Mion
Вот у меня тоже большинство пар никакого впечатления не оставляют. Ну очень скучные постановки в этом году…
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tanya_1111
Да все знают что у Жулинских всегда самые заслуженные баллы, ладно бы если бы только СБ.
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Shveddka
Содержательный комментарий...
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0
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JL JL
Очень заслуженные баллы.
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Irina037
Все однообразно и скучно
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Ольга Воеводина
Извините, но это прямо крик души - ну как, как можно было поставить СБ такую ни чем не цепляющую программу? Ну неужели ребята не достойны большего? Из всей музыки 80х выбрать эти две ничем не примечательные композиции... Когда смотрела КП, подумала, ну хорошо, хоть произвольный танец удачный вышел, а оказалось, что его ещё до Жулина поставили...
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Anna Stefan
Классная программа у Букиных. Жизнерадостная, как сам Ваня👍
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