Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин катались на высоком уровне. А вообще, в танцах каталось много, но они не оставили никакого впечатления»
Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления Степановой и Букина.
Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске.
«Они катались довольно чисто, на своем высоком уровне. Заслуженные баллы.
А вообще, в танцах каталось очень много, но они не оставили никакого впечатления, к большому сожалению», – сказала Тарасова.
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