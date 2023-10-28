Татьяна Тарасова: «Степанова и Букин катались на высоком уровне. А вообще, в танцах каталось много, но они не оставили никакого впечатления»

Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления Степановой и Букина.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске.

«Они катались довольно чисто, на своем высоком уровне. Заслуженные баллы.

А вообще, в танцах каталось очень много, но они не оставили никакого впечатления, к большому сожалению», – сказала Тарасова.