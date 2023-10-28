Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой

Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения с Елизаветой Шанаевой.

Об этом рассказала тренер Морозов и Игоря Еременко Анжелика Крылова.

Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске.

— Как Аннабель? Повлияло ли столкновение на ее прокат?

— Сильно рассекла ногу. Была доставлена в местную больницу, где ей было наложено семь швов.

На прокат не повлияло. Катала очень хорошо, я даже не ожидала, что сможет так прокатать программу. Мое большое уважение ее сильному характеру, — сказала Крылова.

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