Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой

Теги травмы танцы на льду Анжелика Крылова Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения с Елизаветой Шанаевой.

Об этом рассказала тренер Морозов и Игоря Еременко Анжелика Крылова. 

Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске. 

— Как Аннабель? Повлияло ли столкновение на ее прокат?

— Сильно рассекла ногу. Была доставлена в местную больницу, где ей было наложено семь швов.

На прокат не повлияло. Катала очень хорошо, я даже не ожидала, что сможет так прокатать программу. Мое большое уважение ее сильному характеру, — сказала Крылова.

Произвольные танцы танцоры на льду представят 29 октября. 

Кровь и слезы нашей фигуристки: соперница случайно разрезала ей ногу коньком

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Бедная Аннабель. Надеюсь, эта травма не помешает откатать произвольный танец, удачи ей с Игорем.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Шанаева ни о чем не сожалеет. На войне все средства хороши.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Himmelge
Судя по видео, лезвие конька своим концом вошло в ткани голени вглубь на несколько сантиметров. Рядом две берцовые кости, куча сухожилий и мышц. Счастье, что серьезных повреждений не случилось, и что Аннабель смогла откатать танец, оставаясь собранной. Показала себя настоящей профи.

Все же нужно делить разминку на 4 пары. 10 человек на площадке слишком много. Аннабель - здоровья! Игорю - быть внимательным и беречь партнершу. Пусть в произвольном танце обойдется без происшествий.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Романовская
Аннабель удачи завтра и гладкого льда. Характер у неё и правда боевой.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Проходил мимо
Аннабель герой! Желаю ей завтра собраться с духом, выйти на лёд и отвоевать серебро.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поговорим
Ответ L.France
Пусть нога восстановится как можно скорее. Ждём завтра лёгкого красивого проката.
Разве в данном случае возможно восстановиться за ночь? Понятно, что если выйдут на ПП, то по совокупности обстоятельств о легком прокате можно будет только мечтать, смогли бы технично доехать до финальной позы((( Сил и терпения ребятам, особенно стоику Аннабель, спортсменке и сильной девушке.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
taisiahajrullina@gmail.com
удачи завтра пусть нога не болит ,а шанаева вообще не о чём не желает,смеётся (хоть напарник умён) очень надеюсь что всё будет хорошо 🤞
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vb2c2sshnk
Бедная моя любимая Анабелечка, держись
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.France
Пусть нога восстановится как можно скорее.
Ждём завтра лёгкого красивого проката.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pema
Ответ Оксаночка Клюкина
Пожалейте Аннабель, ей наложили 7!!!! швов!!!!
Да,Вы правы, нормальные люди сочувствуют ей. Это больно и требуется время для заживления глубокого пореза,а ей выступать и тренироваться.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Очень жаль ,что такое случилось с Аннабель - семь швов это не пальчик поцарапать и йодом замазать ,скорейшего восстановления без рецидивов ! Скорости конечно сейчас увеличились у фигуристов и тесновато парам на разминке !
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anastasia1990_
Жесть. Хаха от Лизы звучат еще менее приятно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
На ЧМ-17 в Хельсинки во время утренней тренировки Вова Морозов случайно рассек коньком ногу Жени Тарасовой.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remoter
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Кокич
На ЧМ-17 в Хельсинки во время утренней тренировки Вова Морозов случайно рассек коньком ногу Жени Тарасовой.
tak togda destvitelno,-- sluchaino...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Загимед
Минус старт. Снимется. Завтра нога в ботинок не влезет. Увы((
Скорейшего выздоровления и восстановления Аннабель!
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Жалко Аннабель по человечески-больно конечно ей и еще и выступала после такого пореза ---характер сильный, Анжелика вся испереживалась за бортом.
Поскорей пусть рана заживет.
Ну а шанаеву при отсутствии извинений и такой циничной реакции-я бы снял со стартов-за не этичное поведение после даже случайного причинение травмы другой профспортсменкею
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Ответ Anneta28
Шанаева ни о чем не сожалеет. На войне все средства хороши.
Надеюсь, они между собой уже уладили или уладят это. От столкновений и случайных травм на льду никто не застрахован.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
remoter
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Anneta28
Шанаева ни о чем не сожалеет. На войне все средства хороши.
Vot Vy to zrite v koron’ ! Tam idet nastayashchaya voina za 3-ye
mesto v sbornoi,plus lichnaya mest’ devushki s nozhom...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
taisiahajrullina@gmail.com
Ответ remoter
V chom pasha tak umyon ..? Chto ’sluchaino’ otpustil svoyu nindza na nozhnoi priom v nizhnei kvadrature..
извините,это какой язык?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Ответ Кокич
На ЧМ-17 в Хельсинки во время утренней тренировки Вова Морозов случайно рассек коньком ногу Жени Тарасовой.
К сожалению, в этом виде спорта от таких случаев никто не застрахован.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий