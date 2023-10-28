Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения на разминке с Елизаветой Шанаевой
Аннабель Морозов наложили 7 швов после столкновения с Елизаветой Шанаевой.
Об этом рассказала тренер Морозов и Игоря Еременко Анжелика Крылова.
Шанаева задела лезвием конька ногу Морозов на разминке перед ритм-танцем Гран-при России в Красноярске.
— Как Аннабель? Повлияло ли столкновение на ее прокат?
— Сильно рассекла ногу. Была доставлена в местную больницу, где ей было наложено семь швов.
На прокат не повлияло. Катала очень хорошо, я даже не ожидала, что сможет так прокатать программу. Мое большое уважение ее сильному характеру, — сказала Крылова.
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Все же нужно делить разминку на 4 пары. 10 человек на площадке слишком много. Аннабель - здоровья! Игорю - быть внимательным и беречь партнершу. Пусть в произвольном танце обойдется без происшествий.
Ждём завтра лёгкого красивого проката.
Скорейшего выздоровления и восстановления Аннабель!
Поскорей пусть рана заживет.
Ну а шанаеву при отсутствии извинений и такой циничной реакции-я бы снял со стартов-за не этичное поведение после даже случайного причинение травмы другой профспортсменкею
mesto v sbornoi,plus lichnaya mest’ devushki s nozhom...