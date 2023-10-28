Степанова об ожерелье к ритм-танцу: «Оно увесистое, и мы даже его расширяли – оно было прямо по шее и душило меня»

Степанова рассказала, что ей пришлось переделать ожерелье от костюма к ритм-танцу.

«Ой, это ожерелье, я не знаю, сколько оно весит килограммов, но оно реально такое увесистое, и мы даже его чуть-чуть расширяли, потому что до этого оно было прямо по шее и душило меня.

На контрольных прокатах казалось еще нормально, но потом мы вышли на показательные, и я поняла, что надо переделывать. Реально к этой штуке надо привыкнуть, — сказала .