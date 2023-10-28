Иван Букин: «Я сбросил 4 кг за месяц, но я в работе. Хочется пожрать иногда!»

Иван Букин заявил, что похудел на четыре килограмма.

Сегодня Александра Степанова и выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске. Они вернулись на соревнования после пропуска сезона.

«4 кг я сбросил за месяц, но я в работе. Иногда хочется зайти съесть какую-нибудь вкусняшку, ну как это не порадовать себя вкусной едой? Иногда хочется какую-нибудь булочку с маком в шоколаде. Хочется, короче, пожрать иногда!

Но я, короче, в перспективе надеюсь еще 4 сбросить. 8 в общей сложности будет нормально. До Москвы, давайте», — сказал Букин.