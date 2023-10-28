Иван Букин: «Я сбросил 4 кг за месяц, но я в работе. Хочется пожрать иногда!»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Иван Букин заявил, что похудел на четыре килограмма.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на Гран-при России в Красноярске. Они вернулись на соревнования после пропуска сезона. 

«4 кг я сбросил за месяц, но я в работе. Иногда хочется зайти съесть какую-нибудь вкусняшку, ну как это не порадовать себя вкусной едой? Иногда хочется какую-нибудь булочку с маком в шоколаде. Хочется, короче, пожрать иногда!

Но я, короче, в перспективе надеюсь еще 4 сбросить. 8 в общей сложности будет нормально. До Москвы, давайте», — сказал Букин. 

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13 комментариев

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Olya Ru
Ваня сейчас сам, как шоколадная булочка с маком)))
+19
0
+19
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Адриана
Короче, надо Ваня, надо, а то не понятно, кто беременным был.
+16
0
+16
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garovatat
Ваня))) развеселил)) Хочется, грит, короче, пожрать иногда! 😁 Ладно, короче, в перспективе надеюсь удастся ему сбросить еще не 4, а 5-6 как минимум, чтобы хоть 10 в общей сложности, и будет нормально, может быть)). До Москвы!!))
+12
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+12
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Mion
Ваня, как я тебя понимаю 😁 и булочку хочется, и похудеть на 8 кг 😁😁
+11
0
+11
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Александр Шульгин
Миниму ещё 5 кило надо а то и 7
+3
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+3
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Revery
Ох не 4 кило надо, Ванечка, не 4))
+3
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Sv Sv
Ответ Mion
Ваня, как я тебя понимаю 😁 и булочку хочется, и похудеть на 8 кг 😁😁
😂👍
я с вами
+2
0
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lepestok
держись, Ваня, пузико лишнее)))
+1
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thelittlecreature
бедный Ваня, подвергся бодишеймингу со всех сторон, главное - не заедать стресс после этого
+1
0
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Anna Morgan
Выглядят тяжело, катят тяжело, программа и костюмы не соответствуют ни спортсменам ни друг другу
+3
-3
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Блинчик
Пишут, что в кафешках при катках на столах есть порционный сахар. Можно его пожрать.
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Зиля Бадриева
Ладно, ему не прыгать, сбросит понемногу
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