Иван Букин: «В ритм-танце костяк программы остался, а хореография изменилась. И это для нас очень радостные изменения»

Степанова и Букин рассказали об изменениях в ритм-танце после контрольных прокатов.

: Произошло достаточно много изменений. Плюс еще до этого старта мы думали поменять немножко характер танца. Поняли, что это немного не наша такая линия, не наше состояние.

: Не наше настроение, мы не можем его исполнить и в полной мере раскрыть.

Степанова: Все-таки мы не в театре, и чтобы показывать все, что мы задумали, это надо прямо встать на сцену и показывать. Но мы катаемся, мы показываем фигурное катание, и такая программа — она легкая, «Be happy», она должна передавать это настроение.

Много произошло изменений именно по элементам. Мы переделали поддержку, переделали чуть-чуть часть самбы, начало поменялось, по чуть-чуть везде что-то изменилось. Неизменными остались твиззлы.

Букин: Костяк программы остался — рисунок. А именно хореография сверху, конечно, изменилась. И это для нас очень радостные изменения, потому что мы наконец-то начали чувствовать и ощущать себя в ней более свободно, более в нашем настроении. Хотя есть всегда куда совершенствоваться. Нет возможности остановиться, всегда есть над чем работать.

Конечно, это такой прокат среднего состояния в сезоне. Мы хотим работать и к чемпионату России, думаю, подойдем в идеальной форме. Будем и выглядеть прекрасно, и настроение передавать максимально сочно, и самое главное — мы не устанем.