Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем
Аннабель Морозов травмировала ногу на разминке перед ритм-танцем.
Танцевальные дуэты сегодня выступают на этапе серии Гран-при России в Красноярске.
Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала ее.
Морозов выступает в дуэте с Игорем Еременко. Дуэт исполнил ритм-танец, со льда фигуристка уходила в слезах.
Фото: скриншоты из трансляции Okko и Первого канала
Здоровья Аннабель!