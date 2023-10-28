Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем

Аннабель Морозов травмировала ногу на разминке перед ритм-танцем.

Танцевальные дуэты сегодня выступают на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

Во время разминки случайно задела коньком ногу и порезала ее.

Морозов выступает в дуэте с Игорем Еременко. Дуэт исполнил ритм-танец, со льда фигуристка уходила в слезах.

Фото: скриншоты из трансляции Okko и Первого канала