Елизавета Шанаева задела лезвием конька ногу Аннабель Морозов на разминке перед ритм-танцем

Теги сборная России танцы на льду Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Фигурное катание

Аннабель Морозов травмировала ногу на разминке перед ритм-танцем.

Танцевальные дуэты сегодня выступают на этапе серии Гран-при России в Красноярске.

Во время разминки Елизавета Шанаева случайно задела коньком ногу Аннабель и порезала ее. 

Морозов выступает в дуэте с Игорем Еременко. Дуэт исполнил ритм-танец, со льда фигуристка уходила в слезах. 

Фото: скриншоты из трансляции Okko и Первого канала

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9 комментариев

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Юлия Ягунова
Проблема не в том, что задела, а в том что не проявила никакого интереса, не говоря, чтобы извиниться.
+25
-4
+21
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Anneta28
Борьба, за третий номер сборной, идёт не на жизнь, а на смерть.
+14
-1
+13
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Аленка_76
Неприятная ситуация(
Здоровья Аннабель!
+9
0
+9
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Анастасия Прудникова
Пусть Шанаева извинится. В том, что задела нечаянно, ничего страшного нет, (главное, чтобы не было серьезного увечья) но надо попросить прощения у другой участницы турнира.
+10
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+8
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lepestok
Ответ Юлия Ягунова
Проблема не в том, что задела, а в том что не проявила никакого интереса, не говоря, чтобы извиниться.
она извинилась
+6
-1
+5
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Alexander S
Мало места, правда?
+4
0
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Omar Sivori
Сейчас домохозяйки целую дискуссию устроят)
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-6
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Alisher Buranov
Во первых здоровья фигуристке, ноги для них всё. А насчёт извинения это должно быть своевременно.
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Анастасия Прудникова
Ответ lepestok
она извинилась
тогда хорошо.
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