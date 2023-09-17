У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам
Танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами на контрольных прокатах.
Ниже – вся музыка к программам:
Аннабель Морозов – Игорь Еременко – Christian Reindl & Lucie Paradis «Freya», Ursine Vulpine & Annaca «Wicked Game»
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – Power-Haus «Can You See Me (feat. Duomo)», Musica Nuda «Bach Aire»
Ирина Хавронина – Девид Нарижный – Power-Haus & Christian Reindl «Obscura», «Iduna (feat. Christian Reindl & Lucie Paradis)»
Александра Прокопец – Александр Васькович – Muse «Ruled By Secrecy»
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – Chase Holfelder «I Will Always Love You»
Софья Шевченко – Андрей Ежлов – Kandace Springs «I Put a Spell On You (feat. David Sanborn)»
Александра Степанова – Иван Букин – Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)», саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»
Екатерина Миронова – Евгений Устенко – Александр Деспла «The Shape of Water», «Without You»
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Hi-Finesse «Believe», Halsey «Castle»
Произвольные танцы сегодня порадовали разнообразием и интересными находками, понравились больше РТ
А вообще произвольные танцы, как ни странно, оказались намного интереснее, чем ритм-танцы, хотя я наоборот ожидала, что под музыку 80-х все "зажгут".
Удачи в сезоне!