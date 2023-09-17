У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Елизавета Худайбердиева контрольные прокаты Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Девид Нарижный Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

Танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами на контрольных прокатах.

Ниже – вся музыка к программам:

Аннабель МорозовИгорь Еременко – Christian Reindl & Lucie Paradis «Freya», Ursine Vulpine & Annaca «Wicked Game»

Елизавета ШанаеваПавел Дрозд – Power-Haus «Can You See Me (feat. Duomo)», Musica Nuda «Bach Aire»

Ирина Хавронина – Девид Нарижный – Power-Haus & Christian Reindl «Obscura», «Iduna (feat. Christian Reindl & Lucie Paradis)»

Александра Прокопец – Александр Васькович – Muse «Ruled By Secrecy»

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – Chase Holfelder «I Will Always Love You»

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – Kandace Springs «I Put a Spell On You (feat. David Sanborn)»

Александра Степанова – Иван Букин – Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)», саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»

Екатерина Миронова – Евгений Устенко – Александр Деспла «The Shape of Water», «Without You»

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Hi-Finesse «Believe», Halsey «Castle»

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7 комментариев

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Лия Романова
Саша с Ваней прекрасны, отличная программа
Произвольные танцы сегодня порадовали разнообразием и интересными находками, понравились больше РТ
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Н.Ф.
Кроме "пассажиров" ни одного русского слова.
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Биатлонная зима
«Пассажиры» долетели
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Kareglazaya
Очень понравились Худайбердиева-Базин и Хавронина-Нарижный.
А вообще произвольные танцы, как ни странно, оказались намного интереснее, чем ритм-танцы, хотя я наоборот ожидала, что под музыку 80-х все "зажгут".
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Аленка_76
Очень понравились Букины и ХН .
Удачи в сезоне!
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JL JL
Про пассажиров не в курсе. Но, это уже плюс. Но, выбрать заигранную I Will Always Love You, это, конечно надо додуматься до такого. До сих пор помню, даже спустя лет 40, как у исполнительницы песни, трепыхался подбородок туда-сюда, и, это несмотря даже на то, что это была фанера.
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Александр Шульгин
Безобразие почему у них иностранная музыка ведь ее теперь нужно в утиль
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