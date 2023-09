У Степановой и Букина – саундтрек к шоу «Пассажиры», у Худайбердиевой и Базина – I Will Always Love You: вся музыка к произвольным танцам

Танцевальные дуэты выступили с произвольными танцами на контрольных прокатах.

Ниже – вся музыка к программам:

– – Christian Reindl & Lucie Paradis «Freya», Ursine Vulpine & Annaca «Wicked Game»

– – Power-Haus «Can You See Me (feat. Duomo)», Musica Nuda «Bach Aire»

Ирина Хавронина – – Power-Haus & Christian Reindl «Obscura», «Iduna (feat. Christian Reindl & Lucie Paradis)»

Александра Прокопец – Александр Васькович – Muse «Ruled By Secrecy»

Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – Chase Holfelder «I Will Always Love You»

Софья Шевченко – Андрей Ежлов – Kandace Springs «I Put a Spell On You (feat. David Sanborn)»

Александра Степанова – Иван Букин – Les 7 Doigts «Time out, Dive (Russian Cradle)», саундтрек к цирковому шоу «Пассажиры»

Екатерина Миронова – Евгений Устенко – Александр Деспла «The Shape of Water», «Without You»

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – Hi-Finesse «Believe», Halsey «Castle»