Степанова и Букин выступят в Красноярске и Москве, Худайбердиева и Базин – в Уфе и Самаре: распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России-2023/24
ФФКР распределил танцевальные дуэты сборной по этапам Гран-при России-2023/24.
Танцы на льду
1-й этап
Уфа, 13-16 октября
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.
2-й этап
Омск, 20-23 октября
Танцевальные дуэты не будут выступать.
3-й этап
Красноярск, 27-30 октября
Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозова – Игорь Еременко, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
4-й этап
Казань, 10-13 ноября
Танцевальные дуэты не будут выступать.
5-й этап
Самара, 17-20 ноября
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.
6-й этап
Москва, 24-27 ноября
Аннабель Морозова – Игорь Еременко, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.
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