Степанова и Букин выступят в Красноярске и Москве, Худайбердиева и Базин – в Уфе и Самаре: распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при России-2023/24

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Шевченко Игорь Еременко Елизавета Худайбердиева Аннабель Морозов Елизавета Шанаева Девид Нарижный Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Софья Леонтьева Даниил Горелкин Серия Гран-при России Александра Прокопец Андрей Ежлов Фигурное катание

ФФКР распределил танцевальные дуэты сборной по этапам Гран-при России-2023/24.

Гран-при России-2023/2024

Танцы на льду

1-й этап

Уфа, 13-16 октября

Софья ЛеонтьеваДаниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Ирина Хавронина – Девид Нарижный, Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин.

2-й этап

Омск, 20-23 октября

Танцевальные дуэты не будут выступать.

3-й этап

Красноярск, 27-30 октября

Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозова – Игорь Еременко, Александра СтепановаИван Букин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

4-й этап

Казань, 10-13 ноября

Танцевальные дуэты не будут выступать.

5-й этап

Самара, 17-20 ноября

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина ХавронинаДевид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

6-й этап

Москва, 24-27 ноября

Аннабель Морозова – Игорь Еременко, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.

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6 комментариев

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mintmint
Странно, что вообще не перетасовали пары Морозов-Еременко, Степанова-Букин, Шанаева-Дрозд.... По сути двум достаточно сильным парам уже точно не занять ни разу первое место на своём этапе
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5loo
На двух этапах Ховронинв против ХБ … а аннабель с партнером против букиных. . Весьма непонятно, зачем так поставили … всем раздать по медалям ? А аннабель оставят без золота ?
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Syndycate
Худу развели с Букиными на обоих этапах, а вот Шанаева с Букиными на обоих, мда...
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MARG-la
Ответ mintmint
Странно, что вообще не перетасовали пары Морозов-Еременко, Степанова-Букин, Шанаева-Дрозд.... По сути двум достаточно сильным парам уже точно не занять ни разу первое место на своём этапе
Ну ШД из претендентов на первое место, кмк, можно уже выкинуть. А имея в виду и ЧР, то , скорее всего и на пьедестал.
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MARG-la
Ответ 5loo
На двух этапах Ховронинв против ХБ … а аннабель с партнером против букиных. . Весьма непонятно, зачем так поставили … всем раздать по медалям ? А аннабель оставят без золота ?
Загадочно. Не ожидала. Тем интереснее будет сезон. Очевидно, Морозов- Еременко в этом сезоне дадут спокойно скатываться.
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блОК
Ответ 5loo
На двух этапах Ховронинв против ХБ … а аннабель с партнером против букиных. . Весьма непонятно, зачем так поставили … всем раздать по медалям ? А аннабель оставят без золота ?
Этапов всего 4. Всем бы все равно выиграть по золоту не удалось
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