Гран-при Канады. Риццо, Чха Чжун Хван, Миура, Томоно, Ямамото, Шайдоров покажут короткие программы

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28 октября на Гран-при Канады мужчины выступят с короткими программами.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Ванкувер, Канада

Мужчины

Короткая программа

Начало – 6.10 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko. 

Первая разминка

1. Конрад Орзел (Канада)

2. Алекса Ракич (Канада)

3. Лиам Капейкис (США)

4. Марк Городницкий (Израиль)

5. Михаил Шайдоров (Казахстан)

6. Уэсли Чу (Канада)

Вторая разминка

7. Михаил Селевко (Эстония)

8. Сота Ямамото (Япония)

9. Као Миура (Япония)

10. Маттео Риццо (Италия)

11. Казуки Томоно (Япония)

12. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье

5 комментариев

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ano
Просто "этап смерти", если Джуни в форме)) конечно явный фаворит один, но заруба за остальные высокие места, надеюсь, будет жаркой.
+4
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+4
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Мороженко
Ответ ano
Просто "этап смерти", если Джуни в форме)) конечно явный фаворит один, но заруба за остальные высокие места, надеюсь, будет жаркой.
На стартах в этом сезоне Джун был пока не в форме, но будем надеяться. У него будет борьба с Ямамото на первое место, думаю.
+3
-1
+2
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Lavkaspice
За Казуки и Маттео, хороших прокатов!
+1
-1
0
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Анастасия Прудникова
У мальчиков этап интересный. Посмотрю, как места на пьедестале распределятся.
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ano
Ответ Мороженко
На стартах в этом сезоне Джун был пока не в форме, но будем надеяться. У него будет борьба с Ямамото на первое место, думаю.
С Миурой, вы хотите сказать?! А если с Ямамото - за второе))
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