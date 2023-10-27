Гран-при Канады. Риццо, Чха Чжун Хван, Миура, Томоно, Ямамото, Шайдоров покажут короткие программы
28 октября на Гран-при Канады мужчины выступят с короткими программами.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Ванкувер, Канада
Мужчины
Короткая программа
Начало – 6.10 по московскому времени (28 октября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Конрад Орзел (Канада)
2. Алекса Ракич (Канада)
3. Лиам Капейкис (США)
4. Марк Городницкий (Израиль)
5. Михаил Шайдоров (Казахстан)
6. Уэсли Чу (Канада)
Вторая разминка
7. Михаил Селевко (Эстония)
8. Сота Ямамото (Япония)
9. Као Миура (Япония)
10. Маттео Риццо (Италия)
11. Казуки Томоно (Япония)
12. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
Расписание Гран-при Канады по фигурному катанию: там выступят Сакамото, Риццо, Чха Чжун Хван, Гиллес и Пуарье
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