Уно лидирует в рейтинге ISU, Малинин – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й, Семененко – 26-й, Кондратюк – 35-й, Коляда – 36-й
Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов.
Рейтинг у мужчин возглавляет японец Шома Уно, лучший из россиян – Евгений Семененко (26-е место). Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.
Рейтинг ISU
Мужчины
1. Шома Уно (Япония) – 4360
2. Илья Малинин (США) – 3830
3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 3724
4. Даниэль Грассль (Италия) – 3501
5. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 3357
6. Маттео Риццо (Италия) – 3303
7. Казуки Томоно (Япония) – 3110
8. Киган Мессинг (Канада) – 3052
9. Денис Васильев (Латвия) – 3044
10. Юма Кагияма (Япония) – 2886
11. Нэтан Чен (США) – 2764
12. Шун Сато (Япония) – 2750
13. Као Миура (Япония) – 2596
14. Морис Квителашвили (Грузия) – 2573
15. Сота Ямамото (Япония) – 2509...
26. Евгений Семененко (Россия) – 1734...
35. Марк Кондратюк (Россия) – 1544
36. Михаил Коляда (Россия) – 1541...
42. Андрей Мозалев (Россия) – 1338...
72. Петр Гуменник (Россия) – 734
73. Дмитрий Алиев (Россия) – 730...
76. Артем Ковалев (Россия) – 632...
77. Александр Самарин (Россия) – 630...
82. Макар Игнатов (Россия) – 584...
89. Глеб Лутфуллин (Россия) – 500...
94. Илья Яблоков (Россия) – 475...
97. Кирилл Сарновский (Россия) – 453...
99. Егор Рухин (Россия) – 428
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