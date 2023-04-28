Уно лидирует в рейтинге ISU, Малинин – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й, Семененко – 26-й, Кондратюк – 35-й, Коляда – 36-й

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный мировой рейтинг фигуристов.

Рейтинг у мужчин возглавляет японец , лучший из россиян – Евгений Семененко (26-е место). Сборная России на данный момент отстранена от международных стартов.

Рейтинг ISU

Мужчины

1. Шома Уно (Япония) – 4360

2. (США) – 3830

3. Чха Чжун (Южная Корея) – 3724

4. (Италия) – 3501

5. Хим Фа (Франция) – 3357

6. (Италия) – 3303

7. (Япония) – 3110

8. (Канада) – 3052

9. (Латвия) – 3044

10. (Япония) – 2886

11. Нэтан Чен (США) – 2764

12. Шун Сато (Япония) – 2750

13. Као Миура (Япония) – 2596

14. Морис Квителашвили (Грузия) – 2573

15. Сота Ямамото (Япония) – 2509...

26. Евгений Семененко (Россия) – 1734...

35. Марк Кондратюк (Россия) – 1544

36. Михаил Коляда (Россия) – 1541...

42. Андрей Мозалев (Россия) – 1338...

72. Петр Гуменник (Россия) – 734

73. Дмитрий Алиев (Россия) – 730...

76. Артем Ковалев (Россия) – 632...

77. Александр Самарин (Россия) – 630...

82. Макар Игнатов (Россия) – 584...

89. Глеб Лутфуллин (Россия) – 500...

94. Илья Яблоков (Россия) – 475...

97. Кирилл Сарновский (Россия) – 453...

99. Егор Рухин (Россия) – 428