Autumn Classic International. Сакамото, Шин, Миклетт, Руйтер, Чиба, Бржезинова выступят с произвольными программами
16 сентября женщины выступят с произвольными программами на турнире Autumn Classic International.
Autumn Classic International
Монреаль, Канада
Женщины
Произвольная программа
Начало – 1.05 по московскому времени (16 сентября).
Первая разминка
1. Эухения Гарса (Мексика)
2. Элла Чен (Израиль)
3. Андреа Астрейн Майнес (Мексика)
4. Аманда Су (Китайский Тайбэй)
Вторая разминка
5. Эмми Пелтонен (Финляндия)
6. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины)
7. Элизабет Гервиц (Израиль)
8. Элишка Бржезинова (Чехия)
9. Моне Чиба (Япония)
Третья разминка
10. Чхве Да Бин (Южная Корея)
11. Кайя Руйтер (Канада)
12. Жюстин Миклетт (Канада)
13. Одри Шин (США)
14. Каори Сакамото (Япония)
Положение после короткой программы
1. Каори Сакамото (Япония) – 75,62
2. Одри Шин (США) – 60,07
3. Жюстин Миклетт (Канада) – 59,45
4. Кайя Руйтер (Канада) – 58,87
5. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 58,60
6. Моне Чиба (Япония) – 57,66
7. Элишка Бржезинова (Чехия) – 49,84
8. Элизабет Гервиц (Израиль) – 48,45
9. София Лекси Жаклин Франк (Филиппины) – 48,02
10. Эмми Пелтонен (Финляндия) – 45,51
11. Аманда Су (Китайский Тайбэй) – 40,65
12. Андреа Астрейн Майнес (Мексика) – 39,16
13. Элла Чен (Израиль) – 37,76
14. Эухения Гарса (Мексика) – 30,51
Расписание Autumn Classic International. Там выступят Сакамото, Малинин, Аймо, Миура и Кихара
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