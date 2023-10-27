Гончаренко о том, что Валиева выступит на Гран-при в Казани: «Нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь это пережить. Камила – девочка закаленная»

Теги сборная России CAS женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила решение Камилы Валиевой выступать на Гран-при в Казани.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассмотрят допинг-дело фигуристки. Этап Гран-при России в Казани пройдет 11-12 ноября.

«Камила уже пережила давление и напряжение, которое было на Олимпийских играх. То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила – девочка закаленная, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни.

Валиева – лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит отдают себе отчет, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идет тренировочный процесс, этап стоит в плане», – сказала тренер.

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14 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Недавно пересматривала "Шторм" в его первом исполнении и её "Девочку на шаре". Как в прошлой жизни были эти прокаты.
Все же хочется, чтобы эта чёртова полоса закончилась, и этот ребенок продолжал кататься.
А Федре убрать руки от нее.
+16
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фынский аксель
Ответ pas33pas
Сейчас Ками уже не та девочка, что была на шаре, и даже не та что на ОИ. Сейчас она говорит как депутат, ведёт соцсети как депутат, фотографируется с ЕдРо. А фигуристка была исключительная, да и до сих пор даже может побороться, здесь спора нет.
Она не только была, она есть.
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Olga.t
Ответ pas33pas
Сейчас Ками уже не та девочка, что была на шаре, и даже не та что на ОИ. Сейчас она говорит как депутат, ведёт соцсети как депутат, фотографируется с ЕдРо. А фигуристка была исключительная, да и до сих пор даже может побороться, здесь спора нет.
Как бы уберечь такой талант от политических грязных игр. Сил Ками и разума!
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Mari Gams
Камила талантливая фигуристка и умеет собираться , умеет работать , хочется пожелать , чтобы полоса неудач и разочарований закончилась , и мы снова увидели на льду великолепную Ками , удачи тебе девочка !
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N-fox
Как бы обойтись без этого нагнетания журналистского.
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pas33pas
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Недавно пересматривала "Шторм" в его первом исполнении и её "Девочку на шаре". Как в прошлой жизни были эти прокаты. Все же хочется, чтобы эта чёртова полоса закончилась, и этот ребенок продолжал кататься. А Федре убрать руки от нее.
Сейчас Ками уже не та девочка, что была на шаре, и даже не та что на ОИ. Сейчас она говорит как депутат, ведёт соцсети как депутат, фотографируется с ЕдРо. А фигуристка была исключительная, да и до сих пор даже может побороться, здесь спора нет.
+13
-11
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remoter
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Недавно пересматривала "Шторм" в его первом исполнении и её "Девочку на шаре". Как в прошлой жизни были эти прокаты. Все же хочется, чтобы эта чёртова полоса закончилась, и этот ребенок продолжал кататься. А Федре убрать руки от нее.
Navernoe eto takaya zhenskaya osobaya uchtivost’.. nazivat’
devushku 17 let i 6 mesyatsov otrodu,: "rebyonok’....
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floret
Не надо Камиле сейчас участвовать в соревнованиях, форма явно будет не та что нужно, но тащить будут. И это неприятно.
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floret
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Недавно пересматривала "Шторм" в его первом исполнении и её "Девочку на шаре". Как в прошлой жизни были эти прокаты. Все же хочется, чтобы эта чёртова полоса закончилась, и этот ребенок продолжал кататься. А Федре убрать руки от нее.
Я тоже вспоминаю Камилу именно в этих программах, то что вижу сегодня это совсем не то.
+4
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Виктор Щербин
Ответ floret
Я тоже вспоминаю Камилу именно в этих программах, то что вижу сегодня это совсем не то.
Складывается впечатление,что в России фигуристки на один сезон!
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