Гончаренко о том, что Валиева выступит на Гран-при в Казани: «Нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь это пережить. Камила – девочка закаленная»

Инна Гончаренко оценила решение Камилы Валиевой выступать на Гран-при в Казани.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде ( ) рассмотрят допинг-дело фигуристки. Этап Гран-при России в Казани пройдет 11-12 ноября.

«Камила уже пережила давление и напряжение, которое было на Олимпийских играх. То, что нас не убивает, делает сильнее. Безусловно, нервное напряжение будет, но спортсмен должен уметь как-то это пережить. Камила – девочка закаленная, она понимает, что будет происходить. Она должна пережить этот этап в своей жизни.

– лидер, сильная спортсменка. Если вместе с тренерским штабом они решили, что будут выступать, значит отдают себе отчет, что Камила сможет собраться. Это решение, скорее всего, было взвешенным. У спортсменки идет тренировочный процесс, этап стоит в плане», – сказала тренер.