Коган о Валиевой: «Слушания в CAS 9-10 ноября, этап Гран-при в Казани начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире»

Теги сборная России ФФКР CAS женское катание Александр Коган Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Камила Валиева выступит на Гран-при России в Казани, несмотря на слушания в CAS.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассмотрят допинг-дело фигуристки. Соревнования в Казани пройдут 11-12 ноября.

«В планах у Камилы никаких изменений нет, слушания 9-10 ноября, турнир у нас начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире, на который она заявлена», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России.

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138 комментариев

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Kovka Gnutik
1. Камила уже "перебоялась" и приобрела психологическую устойчивость.
2. Видел её самые последние выступления - по компам она сейчас переиграет всех (Петросян уже закончила свои этапы, а Акатьева непонятно в какой форме) даже без ультра-си.
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+48
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olvl
Конечно, Камиле нужно участвовать везде, где есть возможность. Тем более, что желание продолжать есть.
+68
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Люблю Женьку
Ответ Gelios77
Ками, катайся. Плевать на их решения. Дома, здесь мы не должны принимать их ангажированные подставные решения вообще
То есть вы за полный бан нашей федры? Ну, если решения выполнять не будем...
Тогда Валиева вообще без всяких титулов останется, даже в перспективе.
Вот такие болелы у неё, благожелательные 🤷‍♀️
+65
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+42
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N-fox
Камиле успешного выступления, и чтобы вся эта ситуация уже разрешилась с наименьшими потерями для нее.
+53
-12
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Джефф Лебовски
Ответ Люблю Женьку
Надо успевать выступать, призовые брать. Судьи всё равно на первое место затащят.
Надо успевать учить правила русского языка.
«Ча, ща» например 😏
+40
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+39
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Gelios77
Ками, катайся. Плевать на их решения. Дома, здесь мы не должны принимать их ангажированные подставные решения вообще
+72
-38
+34
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Алёна Вода
Ответ Владимир Харько
Она просто уверена в своей невиновности, а суд - что дышло...
Совершенно верно. Кто чувствует за собой вину, тот что-то предпринимает. А у Камилы всё идёт своим чередом,--потому что вины нет
+44
-13
+31
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garovatat
Ответ olvl
Конечно, Камиле нужно участвовать везде, где есть возможность. Тем более, что желание продолжать есть.
Безусловно! Нельзя что бы вся эта подстава достигла своего результата. Ками - это явление в ФК, равной ей по таланту нет, она не должна закончить! Это была бы большая потеря, причем не только для нас, но и для мирового ФК. Очень буду ждать ее в Казани, болею за нее и переживаю, как и все нормальные люди. Не верю, но все же надеюсь на справедливый арбитраж
+58
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Док Аксель
Каким бы решение САS не было, но Камила выступит в Казани перед своим земляками любителями фигурного катания. Удачи !
+29
-6
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Lapo Elkann
Ответ Kovka Gnutik
1. Камила уже "перебоялась" и приобрела психологическую устойчивость. 2. Видел её самые последние выступления - по компам она сейчас переиграет всех (Петросян уже закончила свои этапы, а Акатьева непонятно в какой форме) даже без ультра-си.
Ну Валиева стоит особняком. Она и в когорте топов была самой яркой а теперь тем более.
Ждем Камилу через неделю.
+33
-10
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garovatat
Ответ Александр Шульгин
Настаивает она, это уже интересно как человек под следствием допинговым может на чем то настаивать
Сами вы под следствием. Совсем уже погрязли в хейте
+47
-24
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garovatat
Ответ Александр Шульгин
Какой хейт это факт
Факт - это подавляющий всех и вся талант Валиевой, с которым не возможно честно бороться, только грязной подставой. Факт - это сфабрикованное дельце вокруг наночастицы вещества, не способного повлиять на результат, вопиющее нарушение регламентов работы шведской лабой, разглашение конфиденциальной инфы, травля небывалых масштабов и предвзятость. Факт - это дичайшие двойные стандарты, на фоне которых уничтожают неугодный талант ни за что, но при этом правильным разрешено лопать за обе щеки стимулирующую фарму, одобрять пачками ложные ти, непрекрыто повышать результативность любыми способами, принимать сказочные оправдания попавшихся на тяжелом (анаболики, гормоны и т.д.) И это все настолько нарочито, что глаз режет, так же как и ваша личная неприязнь к Камиле. Вы физически не можете просто фанатеть от Анюты, не поливая постоянно Камилу??
+42
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ДИОНИС
Правильное решение от Камилы! Ждём её на соревновании!
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Аля Иванова
Настаивает? Хорошо она там их всех построила, видимо, боятся, что она рот откроет.
+60
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Пользователь заблокирован
Снимут или нет решат в марте.счас слушанье очередное по ноутбуку конференц-связь
+22
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Алёна Вода
Молодец, Камила! Желаю успехов по всем фронтам!
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Владимир Харько
Ответ Аля Иванова
Настаивает? Хорошо она там их всех построила, видимо, боятся, что она рот откроет.
Она просто уверена в своей невиновности, а суд - что дышло...
+26
-8
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Olga.t
Ответ Е...С
Уже спортсмены сами решают, выступать им или нет.
Камила вообще-то заявлена на этот этап. Видимо, ей федерация предложила перенос на другой этап в связи со слушаниями в КАС, но Ками отказалась.
+18
-3
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Mion
Понимаю желание Ками выступать.
Но кажется, что это не очень правильно, по отношению к другим спортсменам. Призовые потом никто возвращать не будет
+29
-15
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Андор
Камилу можно понять, она не хочет пропускать этап в родной Казани
+19
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Алёна Вода
Ответ Александр Шульгин
Настаивает она, это уже интересно как человек под следствием допинговым может на чем то настаивать
Следствия давным-давно уже закончились. Уже слушания идут, причём не первые, а вторые уже)))
+13
-1
+12
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Алёна Вода
Ответ Black&White
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Никакого "исхода" сейчас по любому не будет. Если слушания будут завершены, то вердикт всё равно не выносят сразу. Но могут же и ещё слушания продлить
+12
0
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Зулфира Мухаметшина
Без Валиевой ФК как Париж без Эйфеля.Ее пока не отстранили.Кто то пишет "Мне, например, не нравятся её бесконечные ногодрыги" многие руками то не могут толком дрыгать.Камила красиво смотрится на льду.Статная,эффектная,красивая,внешность тоже немало роль играет,на не заметных не хочу смотреть,потому что программа не смотрится.Образа нет.или образ не к лицу итд.
+26
-14
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Anariel
Многие так переживают, что она призовые не вернет при дисквалификации, будто из своего кармана платят)))
+12
-1
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Владислава Крюкова
Ответ Александр Шульгин
Настаивает она, это уже интересно как человек под следствием допинговым может на чем то настаивать
Конечно может. Она не отстранена. Участие в соревнованиях в данном случае это её решение, которое зависит от её личного желания.
+16
-5
+11
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