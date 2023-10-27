Камила Валиева выступит на Гран-при России в Казани, несмотря на слушания в CAS.

9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассмотрят допинг-дело фигуристки. Соревнования в Казани пройдут 11-12 ноября.

«В планах у Камилы никаких изменений нет, слушания 9-10 ноября, турнир у нас начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире, на который она заявлена», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России.