Коган о Валиевой: «Слушания в CAS 9-10 ноября, этап Гран-при в Казани начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире»
Камила Валиева выступит на Гран-при России в Казани, несмотря на слушания в CAS.
9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) рассмотрят допинг-дело фигуристки. Соревнования в Казани пройдут 11-12 ноября.
«В планах у Камилы никаких изменений нет, слушания 9-10 ноября, турнир у нас начинается 11-го. Камила настаивает на участии в турнире, на который она заявлена», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин в декабре 2021 года во время чемпионата России.
2. Видел её самые последние выступления - по компам она сейчас переиграет всех (Петросян уже закончила свои этапы, а Акатьева непонятно в какой форме) даже без ультра-си.
Тогда Валиева вообще без всяких титулов останется, даже в перспективе.
Вот такие болелы у неё, благожелательные 🤷♀️
«Ча, ща» например 😏
Ждем Камилу через неделю.
Но кажется, что это не очень правильно, по отношению к другим спортсменам. Призовые потом никто возвращать не будет