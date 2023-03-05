Камила Валиева не ответила на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях CAS.

Об этом журналисты спросили ее после финала Гран-при России в Санкт-Петербурге, где фигуристка сегодня заняла второе место.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать Валиеву невиновной в допинговом нарушении.

Расследование по допинг-делу Валиевой началось во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда стало известно, что она сдала положительный тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт