Валиева не стала отвечать на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях CAS по ее допинг-делу

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Камила Валиева не ответила на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях CAS.

Об этом журналисты спросили ее после финала Гран-при России в Санкт-Петербурге, где фигуристка сегодня заняла второе место.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА признать Валиеву невиновной в допинговом нарушении.

Расследование по допинг-делу Валиевой началось во время Олимпиады-2022 в Пекине, когда стало известно, что она сдала положительный тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

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43 комментария

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Злодей Спб
Таблетки деда? Пусть едет дед.
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Алексей Венедиктов
Ответ Скелет_Полишинеля
А q на кваде Соника превращаются в галку с уменьшением базы.
Квады Соника вымученные, над газеткой. Это не тулуп Камилы, на полтора метра надо льдом.
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Ковид 07.10.52
Она пешка в ловких руках организаторов допинговой программы..., а до них добраться не дадут...все помнят ои-14 и результат расследования...Нагорный уже возглавляет Локо...вот вам и ответ...
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Сергей Лепехин
Журналюги мерзота
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Мордовский Узор
Ответ Скелет_Полишинеля
А q на кваде Соника превращаются в галку с уменьшением базы.
Постыдились бы уже что-ли. Соника конкретно отгрибовали в этот раз. На первом 4Т у неё уверенная галка, там даже не близко до q. А на втором 4Т ей проморгали понижение. Так что как минимум на 2,5 баллов её грибанули только на этом.
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Мордовский Узор
Ответ Активист
Заседание CAS, видимо, пройдет уже очень скоро. Надо было перед этим сохранить имидж Валиевой как чемпионки, чьи результаты не зависят от присутствия дедушки рядом. Поэтому нежным движением руки, последнее вращение с нулевой скоростью получает +4 в ГОЕ.
Во-первых, за это вращение у неё меньше, чем +4 ГОЕ, во-вторых, во вращениях не только скорость оценивают.
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Грибной_король
Ответ Активист
Заседание CAS, видимо, пройдет уже очень скоро. Надо было перед этим сохранить имидж Валиевой как чемпионки, чьи результаты не зависят от присутствия дедушки рядом. Поэтому нежным движением руки, последнее вращение с нулевой скоростью получает +4 в ГОЕ.
ГОЕ за скорость дают
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Viks
Ответ Люблю Женьку
А Русада теперь в стороне от даты заседания и назначения судей. И резину уже им не тянуть.
Им. Потому что есть ДВА варианта: Ускоренное рассмотрение и Обычное. На Ускоренное нужно согласие двух сторон, а Русада такого согласия не даст - это и есть затяжка.
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Магнетист*
Ответ Viks
Тебя пошлю.
И отражение тебе ответило - да?
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Люблю Женьку
Ответ Viks
"Заседание CAS, видимо, пройдет уже очень скоро". --- Судьи ещё не назначены. И Русада будет тянуть резину, как уже год это делало.
А Русада теперь в стороне от даты заседания и назначения судей. И резину уже им не тянуть.
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Viks
Ответ Магнетист*
Лично хотите допрашивать. С помощью спец.средств?
Тебя пошлю.
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Люблю Женьку
Ответ Активист
Заседание CAS, видимо, пройдет уже очень скоро. Надо было перед этим сохранить имидж Валиевой как чемпионки, чьи результаты не зависят от присутствия дедушки рядом. Поэтому нежным движением руки, последнее вращение с нулевой скоростью получает +4 в ГОЕ.
А техника с 83 поднимается до 86 🤷‍♀️🤦‍♀️
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Viks
Ответ Активист
Заседание CAS, видимо, пройдет уже очень скоро. Надо было перед этим сохранить имидж Валиевой как чемпионки, чьи результаты не зависят от присутствия дедушки рядом. Поэтому нежным движением руки, последнее вращение с нулевой скоростью получает +4 в ГОЕ.
"Заседание CAS, видимо, пройдет уже очень скоро". --- Судьи ещё не назначены. И Русада будет тянуть резину, как уже год это делало.
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Магнетист*
Ответ Viks
Да, ехать ей туда опасно - может расколоться под вопросами в силу малого возраста и заложить свою тренершу.
Лично хотите допрашивать. С помощью спец.средств?
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Viks
Ответ Магнетист*
Правильно сделала. А туда ехать опасно. Эти на всё могут пойти, под предлогом какого-нибудь "закона уродченкова"
Да, ехать ей туда опасно - может расколоться под вопросами в силу малого возраста и заложить свою тренершу.
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Viks
Ответ Skyolker
Потому что ее слушание идет в закрытом формате и ничего говорить она не будет, также как и ее окружение. До полного окончания. Журналисты это знают и продолжают задавать тупые вопросы.
Никакого слушания ещё не идёт. Её спросили только о поездке, а не о сути дела - это не тупой вопрос, а тупой комментарий.
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Магнетист*
Ответ Realist2022
Ехать надо без вариантов и честно рассказывать, кто, что и как назначал и давал. А некоторым комментаторам, в том числе, надо избавляться от менталитета "питерской подворотни", т.е. прекращать покрывать "своих" жуликов и махинаторов взрослых, обвиняя во всем заговоры и подставы извне, подкрепляя бредовыми конспирологическими аргументами.
Езжайте )
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Sat397
Ответ Realist2022
Речь о том, что если бы у Соника честно в упаденном кваде засчитали только недокрут в 1/4 оборота, то по технике было бы где-то 93, и уже Ками была бы 3-й.
Соне простили многие ошибки по элементам и по прыжкам. Да и катание у Сони ещё юниорское, прыжки на тоненького, выезды у Камилы лучше.
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Skyolker
Ответ Hardy
и что такого в этом вопросе? и почему это понятно?
Потому что ее слушание идет в закрытом формате и ничего говорить она не будет, также как и ее окружение. До полного окончания. Журналисты это знают и продолжают задавать тупые вопросы.
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Viks
Не Валиевой решать. Она не знает.
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Realist2022
Ответ Sat397
Вы прокаты других фигуристок посмотрите внимательно, там такие ошибки заплюсовывали, что сами в шоке будете.
Речь о том, что если бы у Соника честно в упаденном кваде засчитали только недокрут в 1/4 оборота, то по технике было бы где-то 93, и уже Ками была бы 3-й.
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Viks
Ответ Jessi
Если Ками собирается в сезон , значит бана не будет либо он будет игнорироваться в РФ
Чушь лепишь. Бан игнорировать никто не будет.
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Viks
Ответ grey9610212
а Камилле в суде нечего делать.. a priori, она не виновна
Хоть бы имя научился правильно писать...
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Realist2022
Ответ Магнетист*
Правильно сделала. А туда ехать опасно. Эти на всё могут пойти, под предлогом какого-нибудь "закона уродченкова"
Ехать надо без вариантов и честно рассказывать, кто, что и как назначал и давал. А некоторым комментаторам, в том числе, надо избавляться от менталитета "питерской подворотни", т.е. прекращать покрывать "своих" жуликов и махинаторов взрослых, обвиняя во всем заговоры и подставы извне, подкрепляя бредовыми конспирологическими аргументами.
+2
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Магнетист*
Ответ Ебздрогыч
Для всех вопросов про допинг она вспоминает, что она же ребенок
Они же дети! А ну да, это другое.
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