Инна Гончаренко: «Четверные тулупы Валиевой даже лучше, чем у мужчин. Я дала бы ей отдельную номинацию за лучший четверной тулуп в истории»

Тренер Инна Гончаренко считает четверные тулупы Камилы Валиевой лучшими в истории.

Сегодня Валиева завоевала серебро финала Гран-при России по фигурному катанию. одержала победу, взяла бронзу.

«Аделия сначала делала четверной риттбергер, теперь флип, она идет дальше, не останавливается.

Хочется отметить выступление , она боролась с собой, ее четверные тулупы даже лучше, чем у мужчин, я дала бы отдельную ей номинацию за лучший четверной тулуп в истории. Мне кажется, она расстроилась, но этого делать не стоит – она борется, проходя сложный этап роста, взросления.

Девчонки – молодцы, уровень очень серьезный, мы разбираем, кто лучше, кто хуже, но забываем о том, что наши девочки не просто борятся, они делают это с четверными прыжками. Но кто-то борется, а Лиза Туктамышева сегодня выступала, катала программу, это очень приятно.

Хочется отметить и девочек из первой разминки, они не владеют элементами ультра-си, но показали очень хорошее катание, эмоциональное и артистичное – Соня Захарова, Ксения Гущина, на них приятно смотреть, все до одной при определенном стечении обстоятельств могли бы выиграть чемпионат Европы.

Немного обидно за Соню Акатьеву, жаль, что не увидели мы сегодня двух тройных акселей от Сони Муравьевой», – сказала Гончаренко.

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе