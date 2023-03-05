Инна Гончаренко: «Четверные тулупы Валиевой даже лучше, чем у мужчин. Я дала бы ей отдельную номинацию за лучший четверной тулуп в истории»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Инна Гончаренко Камила Валиева Софья Акатьева Софья Муравьева Аделия Петросян София Захарова Ксения Гущина Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер Инна Гончаренко считает четверные тулупы Камилы Валиевой лучшими в истории.

Сегодня Валиева завоевала серебро финала Гран-при России по фигурному катанию. Аделия Петросян одержала победу, Елизавета Туктамышева взяла бронзу.

«Аделия сначала делала четверной риттбергер, теперь флип, она идет дальше, не останавливается.

Хочется отметить выступление Камилы Валиевой, она боролась с собой, ее четверные тулупы даже лучше, чем у мужчин, я дала бы отдельную ей номинацию за лучший четверной тулуп в истории. Мне кажется, она расстроилась, но этого делать не стоит – она борется, проходя сложный этап роста, взросления.

Девчонки – молодцы, уровень очень серьезный, мы разбираем, кто лучше, кто хуже, но забываем о том, что наши девочки не просто борятся, они делают это с четверными прыжками. Но кто-то борется, а Лиза Туктамышева сегодня выступала, катала программу, это очень приятно.

Хочется отметить и девочек из первой разминки, они не владеют элементами ультра-си, но показали очень хорошее катание, эмоциональное и артистичное – Соня Захарова, Ксения Гущина, на них приятно смотреть, все до одной при определенном стечении обстоятельств могли бы выиграть чемпионат Европы.

Немного обидно за Соню Акатьеву, жаль, что не увидели мы сегодня двух тройных акселей от Сони Муравьевой», – сказала Гончаренко.

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41 комментарий

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Адриана
Ответ Verysia
Там уже и 3-2, а оценки, как и раньше.
Нет оценки и гое стали ниже.
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Александр Шульгин
Ответ Зиля Бадриева
Очень странно, обычно ей хватало физики. Ещё до ПП было видно напряжённое лицо Ками, переволновалась из за того, что попала опять в Питер и вспомнила.
Что вспомнила свою триумфальную победу.
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Александр Шульгин
Ответ Зиля Бадриева
Надеюсь, спортс выдаст интервью, должно быть бомбой. Много лет молчал)
Не интересное интервью ничего нового не сказал да и не спрашивали
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Лакс
Ответ Зиля Бадриева
Надеюсь, спортс выдаст интервью, должно быть бомбой. Много лет молчал)
можно будет посмотреть на сайте 1К
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Лакс
секреты пошли про селектор ТШТ от Дудакова.
Но маловато крайне про выведение троих девочек на ОИ.(
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EuhenioV
Ответ Lapo Elkann
ладно . виновата Тутберидзе. А я хейтер Акатьевой и фанат ка Петросян. Спасибо большое.
Совершенно неуместные обидки.Скажите,вы тоже подвержены созданию кумиров для себя,не замечая их недочётов и ошибок?Подумайте над этим.Кстати,к чему вы Адельку упомянули,она совершенно не приделах в нашей дискуссии и хейтером я вас не называл.Соберитесь.
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Loliloo
У Муравьевой был отличный прокат с трикселем, могла и бронзу взять за SS. За Акатьеву видимо вступиться некому, все толкают политику партии
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Lapo Elkann
Ответ EuhenioV
Какая реакция Тутберидзе,если она Софью в упор не видит и с прошлого сезона полный зацикл на Ками.Не замечали?Я всегда объективен,а вот с вашей стороны,негатив в адрес Софьи сегодня,был виден невооружённым глазом,чему я был немало удивлён.Подозрения же в адрес неприятия мною Ками,так вообще,за гранью.
ладно . виновата Тутберидзе. А я хейтер Акатьевой и фанат ка Петросян. Спасибо большое.
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EuhenioV
Ответ Lapo Elkann
На ЧР победила , смогла бы и теперь , но каталась плохо ( реакция Тутберидзе мне в помощь ) .Вы можете не согласиться со мной, а я с вами. У нее в этом сезоне проблемы, если будет эти проблемы вешать на других , то будет проигрывать дальше. Петросян не моя фигуристка , но она была на много лучше , это для Сони звонок. Когда это Аделия ее обходила ? никогда. дело не в судьях , Петросян была лучше. или Муравьева с Туктиком? Их должна обходить на 50- баллов . вот именно. Да и вы как то предвзято относитесь к Валиевой, Она ведь тоже хрустальная, но нет.
Какая реакция Тутберидзе,если она Софью в упор не видит и с прошлого сезона полный зацикл на Ками.Не замечали?Я всегда объективен,а вот с вашей стороны,негатив в адрес Софьи сегодня,был виден невооружённым глазом,чему я был немало удивлён.Подозрения же в адрес неприятия мною Ками,так вообще,за гранью.
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EuhenioV
Ответ Зиля Бадриева
Гончарова, только не пишите, что у нее сейчас никого нет.
Зиля,вы меня не поняли?Вы не поклонница Ками,а засланка чудесятская.Мне это сейчас в очередной раз подтвердили.Хватит ломать комедию.
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Lapo Elkann
Ответ EuhenioV
Не могу с вами согласиться,при всём уважении.Даже если бы она выпрыгнула из трусов,при заведомой судейской установке,сделать ничего бы не смогла.О каких 60-и баллах разницы вы говорите?
На ЧР победила , смогла бы и теперь , но каталась плохо ( реакция Тутберидзе мне в помощь ) .Вы можете не согласиться со мной, а я с вами. У нее в этом сезоне проблемы, если будет эти проблемы вешать на других , то будет проигрывать дальше. Петросян не моя фигуристка , но она была на
много лучше , это для Сони звонок. Когда это Аделия ее обходила ? никогда. дело не в судьях , Петросян была лучше. или Муравьева с Туктиком? Их должна обходить на 50- баллов . вот именно.
Да и вы как то предвзято относитесь к Валиевой, Она ведь тоже хрустальная, но нет.
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Зиля Бадриева
Ответ Лакс
что-то на 1К Макс с Дудаковым треплется не про ФК и тренерство.
Надеюсь, спортс выдаст интервью, должно быть бомбой. Много лет молчал)
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Зиля Бадриева
Ответ EuhenioV
Успокойтесь,вас уже Allas сдала.Кстати,топ тренер это кто?😂
Гончарова, только не пишите, что у нее сейчас никого нет.
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Peter Varfolomeyev
Гончаренко троллит реально:)
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Лакс
что-то на 1К Макс с Дудаковым треплется не про ФК и тренерство.
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Виктория Китаева
Ответ Jane Earlosofical
а что это у них за договорняк, топить еще и под Туктамышеву? Так можно у всех девочек с четверными и трикселем мотивацию отбить на дельнейшее развитие. А ведь именно Туктамышева за их прогрессом пытается успевать, а не наоборот является для них примером в развитии. А Туктамышева это всё прекрасно понимает, но только совести нет. Сила халявы.
Я все понимаю, отчасти даже разделяю
Но что Лиза делать должна? От медали демонстративно отказываться?
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EuhenioV
Ответ Milorada K
В смысле захваливать? Так у неё действительно лучшие четверные тулупы. Какую злую шутку может сыграть констатация факта специалистом? Объективно её тулупы были не хуже, а лучше.
Вы стараетесь доказать мне,как врагу Ками?Загляните в профиль.Я убеждён,этот путь порочен и только вредит самой Камиле.
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EuhenioV
Ответ Lapo Elkann
Обьективно для вас , но субьективно для остальных. Так для Трусовой обьективно золото ОИ, для Плюща золото Ванкувера, Для Медведевой золото ОИ 18 и т. д. В спорте обьективно решение судей. На ЧР никто Соню не засудил. если они предвзяты по отношению к ней, засудили бы и на ЧР. ДЛя себя Соня выступила слабо. Туктика она должна выносить на 60 баллов.
Не могу с вами согласиться,при всём уважении.Даже если бы она выпрыгнула из трусов,при заведомой судейской установке,сделать ничего бы не смогла.О каких 60-и баллах разницы вы говорите?
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-1
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Lapo Elkann
Ответ Verysia
Квады Камилы хороши, но вторая часть программы - никуда, даже во вращениях тяжеловато смотрится, что и сама после проката прекрасно понимала. Жалко, что судят не по прокатам, а за «выслугу».
А кто сегодня катался идеально ?
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EuhenioV
Ответ Зиля Бадриева
Надо продолжать хейтить даже когда топ тренер говорит? У Камилы сегодня были лучшие ультраси в отличие от других. Соник с ее недокрутами может их потерять скоро.
Успокойтесь,вас уже Allas сдала.Кстати,топ тренер это кто?😂
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Зиля Бадриева
Захваливать, кхм... На пресс конференции Адель сделала комплимент Камиле, так у той от неожиданности брови подпрыгнули.
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Jane Earlosofical
а что это у них за договорняк, топить еще и под Туктамышеву? Так можно у всех девочек с четверными и трикселем мотивацию отбить на дельнейшее развитие. А ведь именно Туктамышева за их прогрессом пытается успевать, а не наоборот является для них примером в развитии. А Туктамышева это всё прекрасно понимает, но только совести нет. Сила халявы.
+3
-3
0
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Milorada K
Ответ EuhenioV
Совершенно не понимаю,зачем Камилу продолжать захваливать,ведь это может сыграть с ней злую шутку.Да,сегодня откатала достойно,да,приложила к этому немало труда,но объективно,была хуже СуперСоника(Туктамышеву даже в расчёт не беру).Неужели вся фальш,исходящая с самого верха,настолько глубоко пронизала наше общество?
В смысле захваливать? Так у неё действительно лучшие четверные тулупы. Какую злую шутку может сыграть констатация факта специалистом? Объективно её тулупы были не хуже, а лучше.
+3
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Lapo Elkann
Ответ EuhenioV
Совершенно не понимаю,зачем Камилу продолжать захваливать,ведь это может сыграть с ней злую шутку.Да,сегодня откатала достойно,да,приложила к этому немало труда,но объективно,была хуже СуперСоника(Туктамышеву даже в расчёт не беру).Неужели вся фальш,исходящая с самого верха,настолько глубоко пронизала наше общество?
Обьективно для вас , но субьективно для остальных. Так для Трусовой обьективно золото ОИ, для Плюща золото Ванкувера, Для Медведевой золото ОИ 18 и т. д.
В спорте обьективно решение судей. На ЧР никто Соню не засудил. если они предвзяты по отношению к ней, засудили бы и на ЧР. ДЛя себя Соня выступила слабо. Туктика она должна выносить на 60 баллов.
+3
-3
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Зиля Бадриева
Ответ alexnew
Это факт. Но, к сожалению, тройные лутц и флип и каскады 3+3 при этом сильно тяжелее, чем хотелось бы...
Очень странно, обычно ей хватало физики. Ещё до ПП было видно напряжённое лицо Ками, переволновалась из за того, что попала опять в Питер и вспомнила.
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