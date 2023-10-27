«Размазав кашу по тарелке, эффекта не будет. По 4 этапа для танцев и пар вполне достаточно». Коган о сокращении программы Гран-при России

В ФФКР объяснили сокращение этапов Гран-при России для пар и танцевальных дуэтов.

В прошлом сезоне пары и танцы на льду входили в программу каждого из шести этапов. Сейчас дуэты получили по четыре.

«По четыре этапа для танцев и пар – этого вполне достаточно. Мы уже обсуждали итоги прошедших этапов и понимаем прекрасно, что размазав кашу по тарелке, не будет того же эффекта. А вот если сконцентрируем достаточное число спортсменов на одних соревнованиях, то будет реальная борьба и конкуренция.

Для этого мы такие сокращения и делаем. К тому же вы прекрасно знаете, что это соответствует стандартной системе подготовки для спортсменов, не мы ее придумали. Это та система подготовки, которая приводит к нашим победам», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.