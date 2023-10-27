«Размазав кашу по тарелке, эффекта не будет. По 4 этапа для танцев и пар вполне достаточно». Коган о сокращении программы Гран-при России

Теги танцы на льду ФФКР пары Александр Коган Серия Гран-при России Фигурное катание

В ФФКР объяснили сокращение этапов Гран-при России для пар и танцевальных дуэтов.

В прошлом сезоне пары и танцы на льду входили в программу каждого из шести этапов. Сейчас дуэты получили по четыре.

«По четыре этапа для танцев и пар – этого вполне достаточно. Мы уже обсуждали итоги прошедших этапов и понимаем прекрасно, что размазав кашу по тарелке, не будет того же эффекта. А вот если сконцентрируем достаточное число спортсменов на одних соревнованиях, то будет реальная борьба и конкуренция.

Для этого мы такие сокращения и делаем. К тому же вы прекрасно знаете, что это соответствует стандартной системе подготовки для спортсменов, не мы ее придумали. Это та система подготовки, которая приводит к нашим победам», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган.

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4 комментария

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Ева Винер
для девушек, с учётом всех снятий, 4 этапов было бы вполне достаточно
+14
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Мария Тихонова
Что за мероприятие такое прошло, что столько комментов от Когана и Чайковской? Пресска федры какая-то? Полная версия где-то есть?
+1
0
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pas33pas
Написали бы тогда, в которых городах программу сократили в 2 раза.
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lusha718
региональных танцоров полно- талантливых! с интересными задумками. Не, у нас тут в главном городе есть пяток штабов - они точно "не размажутся".
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