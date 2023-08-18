ФФКР об отсутствии пар и танцев на льду на ряде этапов Гран-при: «Прошлый сезон показал, что достаточное количество людей не набиралось»

Теги сборная России танцы на льду ФФКР пары Серия Гран-при России Фигурное катание

В ФФКР прокомментировали отсутствие парников и танцоров на ряде этапов Гран-при.

В новом сезоне состоится шесть этапов Гран-при России. На этапах в Уфе и Самаре не будет соревнований в парном катании, в Омске и Казани – в танцах на льду.

«Это в принципе стандартная ситуация. Если вы наблюдали за прошлым сезоном, на некоторые этапы приезжали по две‑три пары. Тот сезон и показал, что достаточное количество людей не набиралось на этап. Поэтому, естественно, все это было проанализировано.

В одиночном катании достаточное количество участников, так что одиночники будут на всех этапах. А танцы и пары будут представлены на нескольких этапах. Парники с танцорами будут меняться на некоторых этапах.

В календаре на каждом этапе прописано, где мы увидим танцоров, где – спортивные пары, а где – все виды. Все это сделано для того, чтобы соревнования стали более зрелищными для зрителей», – сказали в пресс‑службе ФФКР.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре

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12 комментариев

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Lana Kazakova
Правильно. В прошлом году на каком-то этапе в парах участвовало всего 3 пары. В итоге, призовые никто не получил, так как по правилам призовые не выплачиваются, если участвуют 3 пары или меньше.
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olvl
А в чём зрелищность то? Не будет целого вида. Какая зрелищность(. Жаль, что так.
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MockingBird
Жаль. В этом году пар будет больше, чем в прошлом, а этапов меньше( при том, что парное самый зрелищный вид, а наши парники сильнейшие в мире!
Лучше бы распределение по этапам сделали более равномерным по количеству участников, или дали парам по три этапа вместо двух((
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Татьяна Вересова
Прошлый год был вообще странный, сейчас и дуэтов больше, юниоры выходят. А этапов меньше. Непонятно.
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Katerina Sunny
А говорили о развитии парного вида. Всё-таки это специфический вид. Да и в одиночном проще, когда ты один и всё зависит только от тебя.
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Роман Волков
Смысл понятен, но лучше бы дали эти же парам ещё по этапу!
Было бы у них по три выступления!👍
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Numb
Просто денег решили сэкономить на призовых. Меньше этапов, меньше призеров.
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Люсия Федосова
просто на всех денег не хватает.В приоритете у Федра мужчины и девушки -одиночники .
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Alexander X
а то сразу было не понятно?
и будто сейчас что-то изменилось и наберётся на "достойное" противостояние...
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Док Аксель
Совершенно верно, так и было в прошлом году в этих дисциплинах. Поэтому резонно сократили для них этапы ГП.
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Numb
Ответ Lana Kazakova
Правильно. В прошлом году на каком-то этапе в парах участвовало всего 3 пары. В итоге, призовые никто не получил, так как по правилам призовые не выплачиваются, если участвуют 3 пары или меньше.
На каком-то 3, а на каком-то 8.
Но сделать так, чтобы на каждом по 5-6, слишком сложно. (нет)
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