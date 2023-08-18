ФФКР об отсутствии пар и танцев на льду на ряде этапов Гран-при: «Прошлый сезон показал, что достаточное количество людей не набиралось»
В ФФКР прокомментировали отсутствие парников и танцоров на ряде этапов Гран-при.
В новом сезоне состоится шесть этапов Гран-при России. На этапах в Уфе и Самаре не будет соревнований в парном катании, в Омске и Казани – в танцах на льду.
«Это в принципе стандартная ситуация. Если вы наблюдали за прошлым сезоном, на некоторые этапы приезжали по две‑три пары. Тот сезон и показал, что достаточное количество людей не набиралось на этап. Поэтому, естественно, все это было проанализировано.
В одиночном катании достаточное количество участников, так что одиночники будут на всех этапах. А танцы и пары будут представлены на нескольких этапах. Парники с танцорами будут меняться на некоторых этапах.
В календаре на каждом этапе прописано, где мы увидим танцоров, где – спортивные пары, а где – все виды. Все это сделано для того, чтобы соревнования стали более зрелищными для зрителей», – сказали в пресс‑службе ФФКР.
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Лучше бы распределение по этапам сделали более равномерным по количеству участников, или дали парам по три этапа вместо двух((
Было бы у них по три выступления!👍
и будто сейчас что-то изменилось и наберётся на "достойное" противостояние...
Но сделать так, чтобы на каждом по 5-6, слишком сложно. (нет)