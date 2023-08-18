ФФКР об отсутствии пар и танцев на льду на ряде этапов Гран-при: «Прошлый сезон показал, что достаточное количество людей не набиралось»

В ФФКР прокомментировали отсутствие парников и танцоров на ряде этапов Гран-при.

В новом сезоне состоится шесть этапов Гран-при России. На этапах в Уфе и Самаре не будет соревнований в парном катании, в Омске и Казани – в танцах на льду.

«Это в принципе стандартная ситуация. Если вы наблюдали за прошлым сезоном, на некоторые этапы приезжали по две‑три пары. Тот сезон и показал, что достаточное количество людей не набиралось на этап. Поэтому, естественно, все это было проанализировано.

В одиночном катании достаточное количество участников, так что одиночники будут на всех этапах. А танцы и пары будут представлены на нескольких этапах. Парники с танцорами будут меняться на некоторых этапах.

В календаре на каждом этапе прописано, где мы увидим танцоров, где – спортивные пары, а где – все виды. Все это сделано для того, чтобы соревнования стали более зрелищными для зрителей», – сказали в пресс‑службе .

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2023/24: Гран-при стартует в октябре, чемпионат России – в декабре

Светлана Соколовская – о работе со звездами, переходе Трусовой и семье. Смотрите эпизод сериала «Один на один» бесплатно по промокоду SPORTS