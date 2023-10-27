Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»

Теги ФФКР судьи пары Александр Коган Георгий Куница Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

В Федерации фигурного катания России ответили на критику Косторной в адрес судей.

22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. После турнира Косторная пожаловалась на разброс в оценках от разных судей, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

«Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения, считаем, что результат справедлив, надеемся, что в парном катании у Алены что-то получится.

Что касается судей, то на то там и сидят 7 или 9 судей, что у каждого есть свое мнение. Фан-база у нас такова, что все время мы пытаемся найти виноватых – то одного судью, то всех вместе.

Есть разница в том, как видят элементы разные судьи – судья номер один или судья номер семь, отсюда тоже может быть разница в оценках.

Прошу вас добрее относиться к нашим спортсменам, в зарубежных фан-клубах пишут часто теплее о российских фигуристах. Мы почему-то видим много негатива, критики со всех сторон.

Если фигурное катание закончится, писать вам не о чем будет. Посмотрите поглубже, пишите аналитику. Нам нужна обратная связь не в виде хайпа, лайков или кликов, а в виде реальных разборов. Нам интересно с вами это обсуждать», – сказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе

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15 комментариев

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Белла
За судейство контдратюка, который обложал в обеих программах, а получил максимальные баллы за компоненты не хочет коган что нибудь сказать
+29
0
+29
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Блинчик
Короче, во всем виноваты зрители.
+24
0
+24
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Е...С
А о судействе одиночников почему ничего не сказал. Почему одним недокруты, ребра и т.д. ставят, а другим нет.
+19
-1
+18
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tull
Ответ Белла
За судейство контдратюка, который обложал в обеих программах, а получил максимальные баллы за компоненты не хочет коган что нибудь сказать
Вам же сказали фан база такова. Поставят низкие, прибегут фанаты Кондратюка выть. Всегда будет кто-то недоволен
+15
-1
+14
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Angry_bear
Из поста на другом ресурсе: "За чисто исполненную поддержку двое судей по неведомой причине поставили «минус три». В оценке других элементов разброс в судейских оценках был от -3 до +3...Коган всерьёз полагает, что это нормально и нет причин для возмущений?
+19
-7
+12
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Белые Росы
Заврался Коган. Сколько раз их ловили на нарушениях, уже не первый сезон
+12
-1
+11
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ЮИ
Про аналитику хорошо. Но ведь это журналистам надо думать, считать, обобщать. К сожалению, эти не могут. Они только кричат "Засудили!" "Нагрибовали!" Так покажите это! Ах какой был блог здесь когда-то с аналитикой! Павел, если вы нас читаете, возвращайтесь ;)
+9
-1
+8
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Белла
Ответ tull
Вам же сказали фан база такова. Поставят низкие, прибегут фанаты Кондратюка выть. Всегда будет кто-то недоволен
Жаль что у Ерохова нет большой фанбазы, и тренер не блатной
+10
-2
+8
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tull
Ответ Белла
Жаль что у Ерохова нет большой фанбазы, и тренер не блатной
Надо катать так, чтоб она появилась и тренер сразу станет блатной. Выдал чистый прокат. Сколько будем ждать такого же? Если год, то не появится фан база, а если повторит на следующем этапе и ЧР, то появится и судить будут лояльнее. Тут как у студентов, сначала ты на зачетку, затем зачетка на тебя.
+2
0
+2
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Пришло время наказать пару за нарушение этического кодекса.
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Мира Массарская
дык фан-база как раз претензий и не поддержала, за исключением парочки оторванных от реальности человек, которые затерялись в общей массе обалдевших от Алёниного с супругом "демарша".
+1
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Владимир Ры
Ну все понятно с вами, судьями.
Один за всех - все за одного.

Вместо того, чтобы признать ошибку и больше такого не повторять, изворачиваются как ужи на сковородке, делая вид, что ничего нет...

Тошно от них
+1
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2er
Фан-база? То есть "покупатели"? Что это за спортивные термины такие.
0
0
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