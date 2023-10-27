Коган о критике судейства от Косторной: «Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения. Фан-база у нас такова, что мы все время пытаемся найти виноватых»

В Федерации фигурного катания России ответили на критику Косторной в адрес судей.

22 октября пара Алены Косторной и Георгия Куницы стала четвертой на Гран-при России в Омске. После турнира Косторная пожаловалась на разброс в оценках от разных судей, заявив, что ее вид спорта «тонет в болоте», а труд «был спущен в унитаз».

«Мы не считаем, что были какие-то реальные нарушения, считаем, что результат справедлив, надеемся, что в парном катании у Алены что-то получится.

Что касается судей, то на то там и сидят 7 или 9 судей, что у каждого есть свое мнение. Фан-база у нас такова, что все время мы пытаемся найти виноватых – то одного судью, то всех вместе.

Есть разница в том, как видят элементы разные судьи – судья номер один или судья номер семь, отсюда тоже может быть разница в оценках.

Прошу вас добрее относиться к нашим спортсменам, в зарубежных фан-клубах пишут часто теплее о российских фигуристах. Мы почему-то видим много негатива, критики со всех сторон.

Если фигурное катание закончится, писать вам не о чем будет. Посмотрите поглубже, пишите аналитику. Нам нужна обратная связь не в виде хайпа, лайков или кликов, а в виде реальных разборов. Нам интересно с вами это обсуждать», – сказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

В оценках Косторной и Куницы много странного. Но это не заговор, а системная проблема в судействе