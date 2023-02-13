Александра Трусова: «В 2016 году у меня было два варианта: Мишин или Тутберидзе. Больше понравилось у Тутберидзе, там тренировались звезды мирового женского катания»

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Серебряный призер Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих тренерах.

«Мне было почти девять лет, когда семья переехала в Москву. <...> Прошла просмотр, сдала тесты, необходимые для поступления в Спортивную школу «Хрустального». В школу меня зачислили в середине лета, поэтому я успела съездить на сборы с Мариной Черкасовой.

Уже после этих сборов я начала тренироваться в Москве. Два с половиной года я каталась у Александра Сергеевича [Волкова] и Мартин Дажене и ездила на дополнительные тренировки в Балашиху к Марии Боровиковой. 

Там мы отрабатывали скольжение, шаги и дорожки шагов. У кого бы я ни тренировалась потом, Мария Валерьевна была всегда рядом и помогала мне. Затем я перешла в группу к Анне Царевой. У нее тренировалась всего месяц.

Дальше, в 2016 году у меня было два варианта. Два выдающихся тренерских штаба: Мишин или Тутберидзе. я съездила на просмотр к Алексею Николаевичу и сходила к Этери Георгиевне.

Мне больше понравилось у Тутберидзе, опять же – там тренировались звезды мирового женского одиночного фигурного катания. Такой пример перед глазами! Я каталась на том же катке и постоянно с ними встречалась.

Четыре года я тренировалась у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Также в тренерский штаб входила хореограф Людмила Шалашова (мама Глейхенгауза)

Следующим моим тренером был Евгений Плющенко. Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», где я каталась год. Вместе с ним тренировали Дмитрий Михайлов, Сергей Алексеев, Ерем Газазян (тренер по ОФП) Алексей Захарченко (тренер по танцам) и хореограф Марина Акелькина.

Потом я вернулась к Этери Георгиевне и каталась у нее в олимпийский год. Теперь перешла в группу Светланы Соколовской СШОР ЦСКА им/ Жука. Также с ней тренируют Станислав Захаров, Виталий Бутиков, Лилия Бихтагирова, хореограф Анна Бибилина и тренер по ОФП Михаил Панарин.

Еще сейчас я занимаюсь танцами в стиле Fram Up Strip. Тренируюсь у Анастасии Юрасовой и Ольги Родной.

Я очень благодарна всем моим тренерами. Рада, что позанималась у настолько разных профессиональных специалистов. Большое спасибо каждому тренеру за то, что они в меня вложили! Без них я бы не была тем, кем являюсь сейчас», – написала Трусова в колонке для «Матч ТВ».  

40 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Евгения Гринева
После первого ухода пост, явно, не она писала
Конечно, откуда Яне знать, что любит ЭТ.
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Forever Alone
Ответ Александр Константинов
Специалист по справочной информации. Я пошла в детский сад, после детского сада я пошла в школу.
без допинга ТШТ у нее совсем дела разладились
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Акакий Акакиевич
Слабый текст.
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vanessa2021
Ответ TheWitcher
У „идеального для нее Плюща“ она развалилась вхлам, кое-как вытащила бронзу ЧМ, и если бы осталась у него, то с высокой долей вероятности пролетела бы мимо ОИ 😏 С ней только Этери могла как-то управляться и способствовала ее прогрессу хотя бы в техническом плане, как показывает история метаний Александры…
Да ладно не «развалилась в хлам» Саша на том ЧМ. Просто грибов федры не было))) Поэтому САшу с минус- каскадом в КП засунули под всех, кто примерно чисто откатал с тройными и даже с 3-2. И в ПП Саша откапывалась квадами.

Для сравнения, Щербакову на ЧЕ с падением с недокрученного лутца с плоского ребра, с минус- каскадом вытащили поверх девушек с чистыми 3-3. И вы не пишете про то, что Анюта «развалилась в хлам»)))
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Евгения Гринева
Ответ Пользователь Гугла
ага, в первом инвью после ухода к плющу сказала, у меня еще будет время подарить ей букеты из одних любимых ею цветов, а когда перешла к соколовской сказала, букет не дарила, этери не любит цветы, тут любит цветы, тут уже не любит
После первого ухода пост, явно, не она писала
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Lana-shu
Ответ vanessa2021
Загитова выиграла ДО введения шкалы гое+5. У нее разница в техбазе с Медведевой была не такая большая на ОИ, компы практически одинаковые с Медведевой - в тот ОИ сезон было всего две топовые фигуристки из России и федра подняла компы по максимуму обоим для страховки золота ОИ. Если бы на тех ОИ была шкала гое+5 как сейчас, то золото натянули бы Жене Медведевой.
Вообще-то разница в базе у них была почти семь баллов за две проги. Просто посмотрите протоколы, особенно, что ставили наши и дружественные судьи. Шкала плюс пять была сразу после ои. На чм ем проиграла почти 13 баллов. Так что не правы Вы
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Competition Score
А какие в 2016 году звезды женского фигурного катания в ООО тренировались? Тянутая за уши Медведева? Вообще на звезду не тянула и не тянет. Больше никого.
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ТМЗ
!У Плющенко она выкатывала ТРИ квада на плюсы и выиграла три золота.
А еще тутберидзе получила свыше выговор за травлю САши,так ведь? Или обнародовать все это подробнее?
ПОмимо это,Трусова выкаьтала осенью 5 квадов после Плющенко
А вот Щербакову Тутберидзе развалила вхлам.
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smoky eyes
Вот наверное стоит каждому спортсмену так написать. Потому что каждый тренер вложил что-то в эти медали, каждому хочется своё имя в историю записать. Да, кто-то вложил 90% в успех, а кто-то 1%, но это итак все понимают. Но возможно без этого 1% человек даже не попал бы на просмотр в ТШТ.
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Kovka Gnutik
Ответ Delirium
Откуда такой вывод? Как там у Самодуровой с трикселем?
Положим, их природные способности несопоставимы.
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vanessa2021
Ответ Delirium
Интересно во сколько МатчТВ обошелся этот блог, где Саша соизволит изредка выдавать про себя справочную информацию с кучей ошибок?
Не считайте деньги в чужом кармане)))
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Lapo Elkann
Воспоминания , это хорошо. Но не все стоят в одну линейку. Отметила этапы в своей спортивной карьере , но фигуристка Трусова , которая восхищала и шокировала своими программами всех, детище ТШТ. Они ей создали стиль ( ее самой всегда тянет к амси балавита и пасторалю, чем далеко не пойдешь.) и квады тоже получались только у них.
Хотя она поэтому к ним и пришла первый и второй раз тоже. В общем ТШТ для всех учениц " помоги мне ".
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vanessa2021
Ответ Пользователь Гугла
вы это Загитовой скажите, которая вопреки все выграла
Загитова выиграла ДО введения шкалы гое+5. У нее разница в техбазе с Медведевой была не такая большая на ОИ, компы практически одинаковые с Медведевой - в тот ОИ сезон было всего две топовые фигуристки из России и федра подняла компы по максимуму обоим для страховки золота ОИ.

Если бы на тех ОИ была шкала гое+5 как сейчас, то золото натянули бы Жене Медведевой.
+2
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Анна Беляева
Ответ asusp527
Это ж надо, столько бегала и ни одного золота не выбегала...Вот где рекорд-то😆
Я думала, у вас только на Валиевой пунктик, а вам, смотрю, и Трусова не угодила. Ну, нельзя так завидовать чужим молодости и успеху. Перекосит же.

Александра не моя спортсменка, но отрицать, что она мастер высочайшего уровня в фигурном катании и тыкать в то, что ей чуть-чуть не хватало для побед якобы из-за "беготни" - это уж совсем глупости.
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Delirium
Ответ Kovka Gnutik
Положим, триксель Мишин научил бы делать)
Откуда такой вывод? Как там у Самодуровой с трикселем?
+5
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Delirium
Интересно во сколько МатчТВ обошелся этот блог, где Саша соизволит изредка выдавать про себя справочную информацию с кучей ошибок?
+9
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Ольга Ольгина
Ответ Rums67
Серебро ОИ. Это очень высокая награда.
Согласна. Но вот некоторые спортсмены так не считают. Отсюда истерики который год...
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Этери горячая
Сейчас карьера завершена. Она выйдет из финала Гран-при.
+4
-2
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Ostinato
Ответ Orange carrot
Нуу у профессора одна любимица🤷‍♀️думаю, Лизу никто никогда бы не сместил, а Саше все же хотелось максимум внимания. Вообще, в этом плане идеален для нее Плющ. У него она была единственной дивой. До поры пока бы Ника с Титовой не подросли😀
Костнер же сместила.
+1
0
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Lapo Elkann
Ответ Леди Брэкнелл
а как же Розанов?
Да уж , главную роль в ее карьере сыграл Розанов со своим плечом.
+3
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TheWitcher
Ответ Orange carrot
Нуу у профессора одна любимица🤷‍♀️думаю, Лизу никто никогда бы не сместил, а Саше все же хотелось максимум внимания. Вообще, в этом плане идеален для нее Плющ. У него она была единственной дивой. До поры пока бы Ника с Титовой не подросли😀
У „идеального для нее Плюща“ она развалилась вхлам, кое-как вытащила бронзу ЧМ, и если бы осталась у него, то с высокой долей вероятности пролетела бы мимо ОИ 😏 С ней только Этери могла как-то управляться и способствовала ее прогрессу хотя бы в техническом плане, как показывает история метаний Александры…
+9
-3
+6
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ТМЗ
Ответ asusp527
Это ж надо, столько бегала и ни одного золота не выбегала...Вот где рекорд-то😆
У нее 15 золотых медалей.

Сашка,ты всех урыла,ахахах
+3
-7
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Kovka Gnutik
Положим, триксель Мишин научил бы делать)
+3
-8
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Пользователь Гугла
Ответ vanessa2021
Саша набрала мешок медалей со всех ГС. Будучи Золушкой федры, собрать такой медальный урожай могут единицы. ФК- очень субъективный вид спорта, сами же первые про грибы кричите. А с введением шкалы гое +-5 можно из воздуха нарисовать +20 баллов «правильной» фигуристке, назначенке Лакерника.
вы это Загитовой скажите, которая вопреки все выграла
+8
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Пользователь Гугла
Ответ vanessa2021
у Саши хорошие отношения со всеми тренерами. Она ни про кого ни разу плохо не говорила, в отличие от Алены и Анны Ще. Саша уважает всех своих тренеров и они уважают ее.
ага, в первом инвью после ухода к плющу сказала, у меня еще будет время подарить ей букеты из одних любимых ею цветов, а когда перешла к соколовской сказала, букет не дарила, этери не любит цветы, тут любит цветы, тут уже не любит
+8
-3
+5
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