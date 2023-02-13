Александра Трусова: «В 2016 году у меня было два варианта: Мишин или Тутберидзе. Больше понравилось у Тутберидзе, там тренировались звезды мирового женского катания»
Серебряный призер Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию Александра Трусова рассказала о своих тренерах.
«Мне было почти девять лет, когда семья переехала в Москву. <...> Прошла просмотр, сдала тесты, необходимые для поступления в Спортивную школу «Хрустального». В школу меня зачислили в середине лета, поэтому я успела съездить на сборы с Мариной Черкасовой.
Уже после этих сборов я начала тренироваться в Москве. Два с половиной года я каталась у Александра Сергеевича [Волкова] и Мартин Дажене и ездила на дополнительные тренировки в Балашиху к Марии Боровиковой.
Там мы отрабатывали скольжение, шаги и дорожки шагов. У кого бы я ни тренировалась потом, Мария Валерьевна была всегда рядом и помогала мне. Затем я перешла в группу к Анне Царевой. У нее тренировалась всего месяц.
Дальше, в 2016 году у меня было два варианта. Два выдающихся тренерских штаба: Мишин или Тутберидзе. я съездила на просмотр к Алексею Николаевичу и сходила к Этери Георгиевне.
Мне больше понравилось у Тутберидзе, опять же – там тренировались звезды мирового женского одиночного фигурного катания. Такой пример перед глазами! Я каталась на том же катке и постоянно с ними встречалась.
Четыре года я тренировалась у Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Также в тренерский штаб входила хореограф Людмила Шалашова (мама Глейхенгауза)
Следующим моим тренером был Евгений Плющенко. Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», где я каталась год. Вместе с ним тренировали Дмитрий Михайлов, Сергей Алексеев, Ерем Газазян (тренер по ОФП) Алексей Захарченко (тренер по танцам) и хореограф Марина Акелькина.
Потом я вернулась к Этери Георгиевне и каталась у нее в олимпийский год. Теперь перешла в группу Светланы Соколовской СШОР ЦСКА им/ Жука. Также с ней тренируют Станислав Захаров, Виталий Бутиков, Лилия Бихтагирова, хореограф Анна Бибилина и тренер по ОФП Михаил Панарин.
Еще сейчас я занимаюсь танцами в стиле Fram Up Strip. Тренируюсь у Анастасии Юрасовой и Ольги Родной.
Я очень благодарна всем моим тренерами. Рада, что позанималась у настолько разных профессиональных специалистов. Большое спасибо каждому тренеру за то, что они в меня вложили! Без них я бы не была тем, кем являюсь сейчас», – написала Трусова в колонке для «Матч ТВ».
Для сравнения, Щербакову на ЧЕ с падением с недокрученного лутца с плоского ребра, с минус- каскадом вытащили поверх девушек с чистыми 3-3. И вы не пишете про то, что Анюта «развалилась в хлам»)))
А еще тутберидзе получила свыше выговор за травлю САши,так ведь? Или обнародовать все это подробнее?
ПОмимо это,Трусова выкаьтала осенью 5 квадов после Плющенко
А вот Щербакову Тутберидзе развалила вхлам.
Хотя она поэтому к ним и пришла первый и второй раз тоже. В общем ТШТ для всех учениц " помоги мне ".
Если бы на тех ОИ была шкала гое+5 как сейчас, то золото натянули бы Жене Медведевой.
Александра не моя спортсменка, но отрицать, что она мастер высочайшего уровня в фигурном катании и тыкать в то, что ей чуть-чуть не хватало для побед якобы из-за "беготни" - это уж совсем глупости.
Сашка,ты всех урыла,ахахах