Александра Трусова: «В 2016 году у меня было два варианта: Мишин или Тутберидзе. Больше понравилось у Тутберидзе, там тренировались звезды мирового женского катания»

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 по фигурному катанию рассказала о своих тренерах.

«Мне было почти девять лет, когда семья переехала в Москву. <...> Прошла просмотр, сдала тесты, необходимые для поступления в Спортивную школу «Хрустального». В школу меня зачислили в середине лета, поэтому я успела съездить на сборы с .

Уже после этих сборов я начала тренироваться в Москве. Два с половиной года я каталась у Александра Сергеевича [Волкова] и Мартин Дажене и ездила на дополнительные тренировки в Балашиху к Марии Боровиковой.

Там мы отрабатывали скольжение, шаги и дорожки шагов. У кого бы я ни тренировалась потом, Мария Валерьевна была всегда рядом и помогала мне. Затем я перешла в группу к . У нее тренировалась всего месяц.

Дальше, в 2016 году у меня было два варианта. Два выдающихся тренерских штаба: или Тутберидзе. я съездила на просмотр к Алексею Николаевичу и сходила к Этери Георгиевне.

Мне больше понравилось у Тутберидзе, опять же – там тренировались звезды мирового женского одиночного фигурного катания. Такой пример перед глазами! Я каталась на том же катке и постоянно с ними встречалась.

Четыре года я тренировалась у , Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза. Также в тренерский штаб входила хореограф Людмила Шалашова (мама Глейхенгауза)

Следующим моим тренером был Евгений Плющенко. Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», где я каталась год. Вместе с ним тренировали Дмитрий Михайлов, Сергей Алексеев, Ерем Газазян (тренер по ОФП) Алексей Захарченко (тренер по танцам) и хореограф Марина Акелькина.

Потом я вернулась к Этери Георгиевне и каталась у нее в олимпийский год. Теперь перешла в группу Светланы Соколовской СШОР ЦСКА им/ Жука. Также с ней тренируют Станислав Захаров, Виталий Бутиков, Лилия Бихтагирова, хореограф Анна Бибилина и тренер по ОФП Михаил Панарин.

Еще сейчас я занимаюсь танцами в стиле Fram Up Strip. Тренируюсь у Анастасии Юрасовой и Ольги Родной.

Я очень благодарна всем моим тренерами. Рада, что позанималась у настолько разных профессиональных специалистов. Большое спасибо каждому тренеру за то, что они в меня вложили! Без них я бы не была тем, кем являюсь сейчас», – написала Трусова в колонке для «Матч ТВ».