Анжелика Крылова: «Ритмический танец для Пасечник и Чиризано практически готов. Кагановская и Некрасов начали с произвольного танца»

Теги Алексей Горшков сборная России танцы на льду ФФКР Анжелика Крылова Максим Некрасов Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Василиса Кагановская Фигурное катание

Анжелика Крылова рассказала о работе с Пасечник – Чиризано и Кагановская – Некрасов.

– Можно ли говорить о том, что дуэты Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Максим Некрасов уже сформированы?

– Дуэты сформировались и, что очень важно, со стороны всех партнеров было взаимное притяжение. Хотя долгосрочные прогнозы давать уже побаиваюсь. В России в танцах все меняется каждые полгода. Хочется верить, что к моим фигуристам это не относится.

– Формальности, связанные с переходом новых фигуристов в вашу группу, урегулированы?

– Вместе с Пасечник и Чиризано мы побывали у руководства ФФККР и нашли полное понимание. С Кагановской и Некрасовым пока еще не были в федерации. С этим дуэтом мы работаем совместно с Алексеем Горшковым. Решение будем принимать вместе с ним. Соответственно и в ФФККР для решения всех организационных вопросов отправимся вчетвером.

– У новых дуэтов пока идет только процесс скатывания, или уже поставлены новые программы?

– Ритмический танец для Лизы и Дарио практически готов. Остались последние штрихи, но ребята уже его накатывают. Они очень быстро почувствовали друг друга, да и школа, которую оба прошли у Алексея Горшкова, благотворно сказалась. Считаю моего коллегу одним из лучших «технарей», работающих с танцорами. Мне оставалось поработать над музыкой и образами.

У Лизы и Дарио великолепная энергетика, чувствуется, что они соскучились по работе. А Кагановская и Некрасов, работая, по большей части, с Горшковым, начали с произвольного танца.

– Какие-то наработки для дуэта Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол использованы в новых танцах?

– Нет. Это абсолютно новые танцы. И музыка, и шаги, и идеи. Когда ставлю новые программы, всегда отталкиваюсь от индивидуальности фигуристов. Учитываю и их характеры, и технику, и внешние данные. С Лизой и Дарио все пошло настолько быстро, что проблем не возникло, – сказала тренер.

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6 комментариев

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Фадейка
Интересненько. Удачи всем!
+7
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MockingBird
Кто тут заранее оплакивал перспективы Дарио и Лизы у Крыловой? Судя по интервью, Анжелика их пару высоко оценивает и не собирается обделять своим вниманием)
Рада за ребят, пусть всё сложится максимально удачно!
+5
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+5
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Дарина Морозова
Отличные новости, ждем новые дуэты с нетерпением!!!
+3
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Оле-Лукойе
Посмотрев на небольшой кусочек тренировки ПЧ, могу сказать, что в восторге. Очень классно смотрятся вместе. Надеюсь, у Васи с Максимом тоже все в порядке, а то что-то видео нет, хочется оценить.
+3
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Док Аксель
Такие новости интересно и приятно читать . Хорошо, что нашли взаимопонимание танцевальные партнёры, федра тоже не чинит препятствий. Остаётся только пожелать плодотворной работы, творческих, спортивных успехов и удачи обеим парам.
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MockingBird
Ответ Оле-Лукойе
Посмотрев на небольшой кусочек тренировки ПЧ, могу сказать, что в восторге. Очень классно смотрятся вместе. Надеюсь, у Васи с Максимом тоже все в порядке, а то что-то видео нет, хочется оценить.
В полном тексте интервью Крылова говорит, что Василиса и Максим пока сами не спешат показывать свои наработки на публике, хотя по ее мнению это уже вполне можно делать. Значит, процесс скатывания и постановки программ идёт по плану)
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