Анжелика Крылова: «Ритмический танец для Пасечник и Чиризано практически готов. Кагановская и Некрасов начали с произвольного танца»

Анжелика Крылова рассказала о работе с Пасечник – Чиризано и Кагановская – Некрасов.

– Можно ли говорить о том, что дуэты / и Василиса Кагановская/ уже сформированы?

– Дуэты сформировались и, что очень важно, со стороны всех партнеров было взаимное притяжение. Хотя долгосрочные прогнозы давать уже побаиваюсь. В России в танцах все меняется каждые полгода. Хочется верить, что к моим фигуристам это не относится.

– Формальности, связанные с переходом новых фигуристов в вашу группу, урегулированы?

– Вместе с Пасечник и Чиризано мы побывали у руководства ФФККР и нашли полное понимание. С Кагановской и Некрасовым пока еще не были в федерации. С этим дуэтом мы работаем совместно с . Решение будем принимать вместе с ним. Соответственно и в ФФККР для решения всех организационных вопросов отправимся вчетвером.

– У новых дуэтов пока идет только процесс скатывания, или уже поставлены новые программы?

– Ритмический танец для Лизы и Дарио практически готов. Остались последние штрихи, но ребята уже его накатывают. Они очень быстро почувствовали друг друга, да и школа, которую оба прошли у Алексея Горшкова, благотворно сказалась. Считаю моего коллегу одним из лучших «технарей», работающих с танцорами. Мне оставалось поработать над музыкой и образами.

У Лизы и Дарио великолепная энергетика, чувствуется, что они соскучились по работе. А Кагановская и Некрасов, работая, по большей части, с Горшковым, начали с произвольного танца.

– Какие-то наработки для дуэта /Валерий Ангелопол использованы в новых танцах?

– Нет. Это абсолютно новые танцы. И музыка, и шаги, и идеи. Когда ставлю новые программы, всегда отталкиваюсь от индивидуальности фигуристов. Учитываю и их характеры, и технику, и внешние данные. С Лизой и Дарио все пошло настолько быстро, что проблем не возникло, – сказала тренер.