Танцевальный дуэт Пасечник – Чиризано будет тренироваться у Анжелики Крыловой

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Фигурное катание

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано будут тренироваться у Анжелики Крыловой.

В начале октября фигуристы образовали новую пару в танцах на льду.

Ранее Крылова сообщала, что дуэт будет пробоваться в ее группе, но насчет совместной работы еще ничего не решено. 

«Анжелика Алексеевна сказала ДА!» – написал Чиризано в телеграм-канале. 

Дарио Чиризано: «Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Мы с Лизой Пасечник начинаем наш путь!»

 

25 комментариев

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MockingBird
Супер! Очень рада за Дарио! всё как я и желала ему ещё в январе - миниатюрную, катучую и харизматичную партнершу) правда транзитом через Монреаль и Милан, но это нюансы)
P. S. в итоге, спасибо родной ФФКР, что не отпустили 🙌
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Юлия Ягунова
По росту прям хорошо, удачи!
+10
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N-fox
Ура! Красивая пара! Так хочется, чтобы у них все получилось!
+7
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Anneta28
Очень рада за них! На мой субъективный взгляд, они идеально друг другу подходят. Вот ведь какая интересная штука жизнь... Судьба как будто сама их свела друг с другом. Удачи вам, ребята!
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MARG-la
Ответ N-fox
Ура! Красивая пара! Так хочется, чтобы у них все получилось!
А как мы все в свое время злились, что Дарио не отпускают--не передать, как я просто с ума сходила от несправедливости и как только не называла наших зажравшихся вконец функционеров. А в результате как все отлично вышло. У меня сегодня праздник.
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БезызбежноНаКрасный
ну, ждём на стартах)
+4
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MARG-la
В добрый путь, ребята. Очень рада за вас.
+4
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MockingBird
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
На этом фото Лиза как раз не выглядит миниатюрной, крупновата для Дарио. Посмотрим в костюмах, конечго
Ну, если уж Лиза крупновата... то кто ж тогда миниатюрный? 🙄
Да, на этом фото она не слишком хрупкой выглядит, но это скорее всего просто так кажется. Зато по росту и внешне прекрасно сочетаются.
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Mari Gams
Вот и хорошая новость в танцах подъехала ! А то тут распались , там расстались (
Лизе и Дарио взаимопонимания , успехов и удачи , пусть все получится !
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ДИОНИС
Отличная новость! Удачи новой танцевальной паре и их тренеру Анжелике Крыловой!
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Kareglazaya
Ох, лишь бы они все там не передрались)))
Впрочем, если учесть, сколько пар распалось за последнее время, то в какую группу ни приди, обязательно встретишь кого-то из бывших партнёров/партнёрш))
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Е...С
Удачи ребятам. Сколько у нас красивых пар получилось.
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МалышКаМю
Удачи ребятам, буду болеть за них!
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Аленка_76
Отличная новость!
Удачи ребятам!
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Rina
Отлично! Рада за эту пару! У Крыловой отличные танцоры))
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Галина Щетина
Как я рада! Удачи!
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MARG-la
Дарио просто человек - солнышко. И Лиза очень милая девушка. Пусть у них все получится.
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MARG-la
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
На этом фото Лиза как раз не выглядит миниатюрной, крупновата для Дарио. Посмотрим в костюмах, конечго
Кмк, это просто не очень удачное фото. Лиза очень миниатюрная.
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MARG-la
Ответ Jessi
Ожидаемая новость. Надеюсь, тесно не будет
Думаю, что не будет. Ребята пришли в группу работать. К тому же, кмк, они по натуре не конфликтные ребята. Крылова должна это оценить. Особенно после того, как она намучилась с КА. Хочу для ребят яркие интересные программы. И мечтаю поскорее увидеть их на льду.
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MARG-la
Ответ Мороженко
Удачи! Только вот интересно как разошлись Пасечник и Некрасов, может не плохо, если в одной группе собрались кататься?
Судя по тому, что ребята друг от друга не отписались, думаю, что там все более или менее нормально.
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N-fox
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
На этом фото Лиза как раз не выглядит миниатюрной, крупновата для Дарио. Посмотрим в костюмах, конечго
Лиза невысокая, но крепенькая. Фигуристая девушка)
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ MockingBird
Супер! Очень рада за Дарио! всё как я и желала ему ещё в январе - миниатюрную, катучую и харизматичную партнершу) правда транзитом через Монреаль и Милан, но это нюансы) P. S. в итоге, спасибо родной ФФКР, что не отпустили 🙌
На этом фото Лиза как раз не выглядит миниатюрной, крупновата для Дарио. Посмотрим в костюмах, конечго
+1
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Мороженко
Удачи! Только вот интересно как разошлись Пасечник и Некрасов, может не плохо, если в одной группе собрались кататься?
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