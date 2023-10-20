Танцевальный дуэт Пасечник – Чиризано будет тренироваться у Анжелики Крыловой
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано будут тренироваться у Анжелики Крыловой.
В начале октября фигуристы образовали новую пару в танцах на льду.
Ранее Крылова сообщала, что дуэт будет пробоваться в ее группе, но насчет совместной работы еще ничего не решено.
«Анжелика Алексеевна сказала ДА!» – написал Чиризано в телеграм-канале.
Дарио Чиризано: «Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Мы с Лизой Пасечник начинаем наш путь!»
P. S. в итоге, спасибо родной ФФКР, что не отпустили 🙌
Да, на этом фото она не слишком хрупкой выглядит, но это скорее всего просто так кажется. Зато по росту и внешне прекрасно сочетаются.
Лизе и Дарио взаимопонимания , успехов и удачи , пусть все получится !
Впрочем, если учесть, сколько пар распалось за последнее время, то в какую группу ни приди, обязательно встретишь кого-то из бывших партнёров/партнёрш))
Удачи ребятам!