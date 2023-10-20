Танцевальный дуэт Пасечник – Чиризано будет тренироваться у Анжелики Крыловой

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано будут тренироваться у Анжелики Крыловой.

В начале октября фигуристы образовали новую пару в танцах на льду.

Ранее Крылова сообщала, что дуэт будет пробоваться в ее группе, но насчет совместной работы еще ничего не решено.

«Анжелика Алексеевна сказала ДА!» – написал Чиризано в телеграм-канале.

Дарио Чиризано: «Меня не пугает отсутствие международных стартов, так как в России много сильных пар. Мы с Лизой Пасечник начинаем наш путь!»