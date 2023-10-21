Крылова о дуэте Пасечник – Чиризано: «Планируем начать соревноваться во второй половине этого сезона»

Фигуристы Пасечник и Чиризано планируют выступать со второй половины сезона.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова. Ранее Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали танцевальный дуэт.

«Лиза и Дарио встали в пару и катаются в нашей группе. В данный момент скатываемся и ставим новые программы.

Планируем начать соревноваться во второй половине этого сезона», – рассказала Крылова.

Чиризано – победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года вместе с Ириной Хаврониной. Пасечник в сезоне-2022/23 стала бронзовым призером чемпионата России с Максимом Некрасовым.