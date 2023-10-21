Крылова о дуэте Пасечник – Чиризано: «Планируем начать соревноваться во второй половине этого сезона»

Теги сборная России танцы на льду Анжелика Крылова Дарио Чиризано Елизавета Пасечник Фигурное катание

Фигуристы Пасечник и Чиризано планируют выступать со второй половины сезона.

Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова. Ранее Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали танцевальный дуэт.

«Лиза и Дарио встали в пару и катаются в нашей группе. В данный момент скатываемся и ставим новые программы.

Планируем начать соревноваться во второй половине этого сезона», – рассказала Крылова.

Чиризано – победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года вместе с Ириной Хаврониной. Пасечник в сезоне-2022/23 стала бронзовым призером чемпионата России с Максимом Некрасовым.

 

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10 комментариев

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Katerina Sunny
С Пасечник и Чиризано уже планы на сезон, а про Кагановскую тишина.
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Док Аксель
ЧП мотивированы в танцах как никакая другая пара. Они ещё наведут шороху, если судьи не будут их зажимать. Удачи ребятам !
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elmih
Блин ,Пасечник с Чиризано так быстро скатались!А у Василисы что же?
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Mari Gams
Вот это темп , молодцы ребята и Анжелика , так быстро планируют выходить на соревнования .
Ждём , интересно будет посмотреть на новую пару , удачи !
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gift...!
Ответ elmih
Блин ,Пасечник с Чиризано так быстро скатались!А у Василисы что же?
Лиза с Дарио с одной техникой, тренировались у одного технаря. Катят, а не шкребут.
Под Кагановскую надо шагающего, а не летающего партнера.
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Tatiana Klm
Ответ gift...!
Лиза с Дарио с одной техникой, тренировались у одного технаря. Катят, а не шкребут. Под Кагановскую надо шагающего, а не летающего партнера.
Не уверена, что Василису смогут раскатать до уровня Некрасова, она скорее по акробатике и презентации. Некрасову скорее подошла бы Хавронина, получилась бы топ-пара. Но пусть теперь рисуют фломастерами, которые есть.
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gift...!
Ответ Tatiana Klm
Не уверена, что Василису смогут раскатать до уровня Некрасова, она скорее по акробатике и презентации. Некрасову скорее подошла бы Хавронина, получилась бы топ-пара. Но пусть теперь рисуют фломастерами, которые есть.
Таки да...
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Anneta28
Ответ elmih
Блин ,Пасечник с Чиризано так быстро скатались!А у Василисы что же?
А Василисе просто не подходит Некрасов. Но будут мучиться до последнего, потому что других вариантов нет.
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