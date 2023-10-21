Крылова о дуэте Пасечник – Чиризано: «Планируем начать соревноваться во второй половине этого сезона»
Фигуристы Пасечник и Чиризано планируют выступать со второй половины сезона.
Об этом сообщила тренер Анжелика Крылова. Ранее Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано образовали танцевальный дуэт.
«Лиза и Дарио встали в пару и катаются в нашей группе. В данный момент скатываемся и ставим новые программы.
Планируем начать соревноваться во второй половине этого сезона», – рассказала Крылова.
Чиризано – победитель юношеских Олимпийских игр 2020 года вместе с Ириной Хаврониной. Пасечник в сезоне-2022/23 стала бронзовым призером чемпионата России с Максимом Некрасовым.
Ждём , интересно будет посмотреть на новую пару , удачи !
Под Кагановскую надо шагающего, а не летающего партнера.