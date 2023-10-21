«Лед замороженный. Партнерша прекрасная». Ангелопол ответил на вопрос о переходе к Плющенко

Валерий Ангелопол заявил, что у него сейчас «прекрасная партнерша».

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

– На какой лед выходишь? С Ариной Ушаковой?

– Лед замороженный, партнерша прекрасная, – сказал фигурист.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, они тренировались у Анжелики Крыловой.

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше