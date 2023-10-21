«Лед замороженный. Партнерша прекрасная». Ангелопол ответил на вопрос о переходе к Плющенко
Валерий Ангелопол заявил, что у него сейчас «прекрасная партнерша».
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.
– На какой лед выходишь? С Ариной Ушаковой?
– Лед замороженный, партнерша прекрасная, – сказал фигурист.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, они тренировались у Анжелики Крыловой.
«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше
На кой ей это
С другой стороны, вроде больше из партнёрш такого уровня никого и не вспомнить