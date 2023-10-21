«Лед замороженный. Партнерша прекрасная». Ангелопол ответил на вопрос о переходе к Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Валерий Ангелопол Фигурное катание

Валерий Ангелопол заявил, что у него сейчас «прекрасная партнерша».

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Ангелопол будет тренироваться в академии Евгения Плющенко.

– На какой лед выходишь? С Ариной Ушаковой?

– Лед замороженный, партнерша прекрасная, – сказал фигурист.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской, они тренировались у Анжелики Крыловой. 

«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше

16 комментариев

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ЮИ
Ну точно, Яна в партнершах )))
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блОК
Когда он уже корону снимет? Уже и без партнерши остался, а все равно считает, что он самый крутой
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Delirium
Нарцисс Плющенко взял к себе нарцисса Ангелопола. Будет любопытно посмотреть на то чье эго кого задушит.
+10
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Vendetta4111323
Если Арина, расстроюсь
На кой ей это
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Лакс
видимо теперь пришлось согласиться на контракт авторства юристов Яны.
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Ir2019
Ну, что же....Всё уже случилось. Валерию сделать выводы, понять и принять свои ошибки, и удачи с новой партнёршей.
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ЮИ
Ответ Katerina Sunny
Главное, чтобы не партнёрша была замороженная. И сколько Ангелопол её будет скрывать? Кто там без партнёра и не новичок в танцах?
Погода была ужасная, принцесса была прекрасная (с)
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Katerina Sunny
Главное, чтобы не партнёрша была замороженная. И сколько Ангелопол её будет скрывать? Кто там без партнёра и не новичок в танцах?
+1
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Ir2019
Ответ Лакс
видимо теперь пришлось согласиться на контракт авторства юристов Яны.
Видимо частная школа, это сейчас единственный вариант.
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Ir2019
Ответ блОК
Когда он уже корону снимет? Уже и без партнерши остался, а все равно считает, что он самый крутой
Откуда нам знать, как он себя сейчас чувствует. Элементарная психологическая защита. Жаль парня.
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Tanya Reed
Партнерша уже знает, что ей за этот *замороженный лед* и за Валерины шнурки платить надо будет?
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Кэп
Как хорошо, что я танцы не смотрю, на треть меньше информации)))
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Алексей Токарев
партнерша замороженная, лёд прекрасный.
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Оле-Лукойе
Ответ Vendetta4111323
Если Арина, расстроюсь На кой ей это
Жуков всячески намекает, что да, но странно другое: по росту они с Валерием друг другу не подходят, Арина высокая больно для него.
С другой стороны, вроде больше из партнёрш такого уровня никого и не вспомнить
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Vendetta4111323
Ответ Nokolay Fomi4ev
Удачи тебе, Валера. А нормальные люди прекрасно понимают, что с прекращением личных отношений заканчиваются и профессиональные, так что распад пары с Кагановской был неизбежен. А ситуация с контрактом была лишь для того, чтобы поставить точку в истории с Кагановской, которую изначально опекала Крылова и которая предложила составить контракт.
Расскажите это Тарасовой и Морозову
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